18 ayda 22 bin â€˜Ã§ocuk anneâ€™

18 ayda 21.957 Ã§ocuÄŸun gebe olarak hastanelerde kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Rakamlara gÃ¶re her gÃ¼n 40â€™tan fazla Ã§ocuk anne olmaya zorlanÄ±yor.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Dr. Ali Åžeker, çocuk annelik hakkÄ±nda CÄ°MER’e yaptÄ±ÄŸÄ± bilgi edinme baÅŸvurusuna gelen yanÄ±tlarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±. CHP’li Åžeker, resmi verilere göre 18 ayda 21.957 çocuk gebenin hastanelerde kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Yani her gün 40’dan fazla çocuÄŸumuz, daha kendileri çocukken anne olmaya zorlanmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

SORU ÖNERGELERÄ° REDDEDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

GeçtiÄŸimiz Ocak ayÄ±nda Ä°stanbul’da bulunan Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde 18 yaÅŸ altÄ± gebeliklerin adli makamlara bildirilmemesi skandalÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± üzerine konuyu çeÅŸitli soru ve meclis araÅŸtÄ±rma önergeleri ile meclis gündemine taÅŸÄ±yan Åžeker’in önergeleri reddedilmiÅŸti. Bunun üzerine CÄ°MER’e baÅŸvuran CHP’li Åžeker, CÄ°MER’in verilerine göre, ne yazÄ±k ki her gün 40’tan fazla çocuÄŸun, daha kendileri birer çocukken, okul sÄ±ralarÄ±nda derslerini dinlemek yerine anne olmaya zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Åžeker, CÄ°MER vasÄ±tasÄ±yla edindiÄŸi bilgilerde de gerçeklerin gizlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, gebeliklerin yaÅŸlara göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve kayÄ±tlara geçen en küçük gebe çocuÄŸun yaÅŸÄ± gibi sorularÄ±nÄ±n yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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AKP FÄ°Ä°LÄ° DURUM YARATIYOR

GeçtiÄŸimiz yÄ±l AKP’nin bir gece yarÄ±sÄ± önergesiyle çocuklarÄ± tecavüzcüsüyle evlendirerek af getirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve muhalefetin tepkisiyle geri adÄ±m atmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Åžeker, “Çocuk annelikle mücadele etmek için çaba göstermesi gereken hükümet; gece yarÄ±sÄ± kanun önergeleri ile çocuk anneliÄŸi, çocuk gelinleri özendiren, istismarcÄ±lara af getiren düzenlemeler için uÄŸraÅŸ verdi. Kanunu çÄ±karamadÄ±lar ancak adli makamlara bildirim yapmayarak fiili durum yaratÄ±yorlar. Bu tercihin sonu da her gün 40’tan fazla çocuÄŸumuzun anneliÄŸe zorlanmasÄ± sonucunu doÄŸurdu” ifadelerini kullandÄ±.

CÄ°MER’den gelen yanÄ±tta, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± hastanelerde 1490, özel hastanelerde 36, üniversite hastanelerinde ise 118 sosyal hizmet uzmanÄ±nÄ±n ‘sosyal çalÄ±ÅŸmacÄ±’ ünvanÄ±yla hizmet verdiÄŸinin açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžeker “Çocuk gebeliklerin önlenmesi, çocuk gelinlerin önüne geçilmesi için sosyal hizmet uzmanlarÄ±na büyük görev düÅŸüyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sosyal hizmet uzmanÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± bir an evvel arttÄ±rmalÄ±. VakalarÄ±n tespiti ve adli makamlara hÄ±zla aksettirilmesi için saÄŸlÄ±k personeline gerekli eÄŸitim verilmeli” dedi.

CEVAPSIZ BIRAKILAN SORULAR

CHP’li Åžeker’in soru önergesi ve bilgi edinme baÅŸvurusuna raÄŸmen yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakÄ±lan sorular:

â– 2017 yÄ±lÄ± boyunca ve 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 6 ayÄ±nda Türkiye genelinde kayda geçen 18 yaÅŸ altÄ± gebe çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸlara göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ± nasÄ±ldÄ±r? KayÄ±tlara geçen en küçük gebe çocuk yaÅŸÄ± kaçtÄ±r?

â– Gebe polikliniÄŸi ve doÄŸumhanelere baÅŸvuran çocuk gebelerin yanÄ± sÄ±ra çocuk polikliniÄŸi baÅŸta olmak üzere diÄŸer branÅŸ ve polikliniklere baÅŸvuran çocuk gebelerin takip ve tespiti için alÄ±nan önlemler nelerdir?

â– 2017 yÄ±lÄ± boyunca ve 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 6 ayÄ±nda gebe polikliniÄŸi ve doÄŸumhaneler dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer polikliniklere ve branÅŸlara baÅŸvuran ve gebe olduklarÄ± tespit edilen 18 yaÅŸ altÄ± çocuk gebe sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Bu çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n illere ve hastanelere göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ± nasÄ±ldÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 11:43

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