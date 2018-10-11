BakanlÄ±ÄŸÄ±n utanÃ§ tablosu: Bir hastanede 1260 kÄ±z Ã§ocuÄŸu hamile

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal EmekÃ§iler SendikasÄ±'nÄ±n kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re bir devlet hastanesine bir yÄ±lda 1260 hamile Ã§ocuk baÅŸvurdu.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n soruÅŸturma raporu, Ä°stanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde 115 hamile çocuk olmasÄ±na iliÅŸkin korkunç gerçeÄŸi ortaya koydu. SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Emekçiler SendikasÄ±'nÄ±n kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora göre hastaneye bir yÄ±lda 1260 hamile çocuk baÅŸvurdu.

KESK'e baÄŸlÄ± SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Emekçiler SendikasÄ± (SES), 11 Ekim Dünya KÄ±z ÇocuklarÄ± Günü'nde AKP'nin çocuk karnesini verdi.

SES Genel Merkezi'nde yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n soruÅŸturma raporunu deÄŸerlendirdi. Ä°stanbul'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde bir yÄ±lda 1260 hamile kÄ±z çocuÄŸunun kaydedildiÄŸini açÄ±klayan Erden, “Burada söz konusu olan her bir rakam candÄ±r, istismara uÄŸramÄ±ÅŸ, kendi çocukken gebe bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ çocuklardÄ±r” dedi.



FotoÄŸraf: Google Street View

Erden, BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n verilerine göre bu hastanede 5 ay içerisinde 158 çocuÄŸun, 1 yÄ±l içerisinde ise 1260 çocuÄŸun hamile olmasÄ±nÄ± infial olarak nitelendirdi. Bu tabloyu kabul edilemez olduÄŸunu ifade eden Erden, “Rapora göre, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 2016 yÄ±lÄ±nda 1260 çocuÄŸun hamileliÄŸi tespit edilmiÅŸ, bu çocuklarÄ±n 64’ü 15 yaÅŸ altÄ±nda. Evet, yanlÄ±ÅŸ duymadÄ±nÄ±z sadece bir hastanede bir yÄ±l içerisinde 1260 çocuk hamileliÄŸi tespit edilmiÅŸ. Bu tabloyu kabul etmiyoruz, etmeyeceÄŸiz. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± bu karanlÄ±ÄŸa teslim etmeyeceÄŸiz. Bizler saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçileri olarak bu alanda mücadele eden kadÄ±n örgütleriyle, çocuk örgütleriyle birlikte çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ içinde, özgürce çocukluklarÄ±nÄ± yaÅŸayabilecekleri, çocuk olabilecekleri, her türlü istismardan korunacaklarÄ±, çocuÄŸun üstün yararÄ±nÄ±n her ÅŸeyden önde tutulacaÄŸÄ±, temel haklara ayrÄ±msÄ±z-eÅŸit ulaÅŸabilecekleri bir dünya için kararlÄ±lÄ±kla mücadeleyi sürdüreceÄŸiz” dedi.

'BÜTÜN SORUMLULUK BAKANLIKTA'

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nin daha önce konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için neden soruÅŸturma izni vermediÄŸini soran Erden, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 15 yaÅŸ üstü hamile çocuklar hakkÄ±nda bildirim yapÄ±lmayacaÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ± nedeniyle sorumluluÄŸun BakanlÄ±kta olduÄŸunu vurguladÄ±. Benzer durumlarÄ±n olmamasÄ± için de hangi önlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± da soran Erden, “Ortaya çÄ±kan kusur ve ihmalin tek baÅŸÄ±na saÄŸlÄ±k emekçilerine kesilmesi doÄŸru deÄŸildir” dedi.

'AKP BU SÜRECÄ° ADIM ADIM ÖRDÜ'

2009 yÄ±lÄ± itibariyle MEB'de yaÅŸanan yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ortaokul ve lise öÄŸrencilerinin niÅŸanlanmasÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve karma eÄŸitimin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± noktasÄ±na kadar gelinen bu süreçte AKP hükümetinin yaÅŸanan istismarlarÄ± adÄ±m adÄ±m ördüÄŸüne dikkat çeken Erden, “18 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki her birey çocuk olarak kabul edilmeli, tüm hukuki düzenlemeler buna uygun hale getirilmelidir” dedi.

'ACÄ°L HAREKETE GEÇÄ°LMELÄ°'

Erden, baÅŸta Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± olmak üzere çocuÄŸun cinsel istismarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için acil olarak harekete geçilmesi gerektiÄŸini söyledi. Bu durumun eÄŸitimde uygulanan gerici politikalar ve muhafazakarlaÅŸmanÄ±n bir göstergesi olduÄŸunu söyleyen Erden, raporun açÄ±klanmasÄ±ndan bu yana iki gün geçtiÄŸini ve sorunlulardan tek bir açÄ±klama dahi duymadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

BakanlÄ±k: Hamile Ã§ocuk sayÄ±sÄ± 115 deÄŸil 158

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 16:20

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