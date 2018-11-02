Ä°HD Ä°zmir, kadÄ±n ve Ã§ocuk hak ihlallerini aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Ä°zmir Åžubesi: Ege BÃ¶lgesinde 98 kadÄ±n ve 65 Ã§ocuk hak ihlaline uÄŸradÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Ä°zmir Åžubesi son sekiz aydaki kadÄ±n hak ihlalleri raporunu açÄ±kladÄ±. Ä°HD, Ege Bölgesindeki son sekiz ayda, 98 kadÄ±n hak ihlali ve 65 çocuk hak ihlali olduÄŸunu belirtti.

Ä°HD Ä°zmir Åžubesi, dernek binasÄ±nda kadÄ±n ve çocuk hak ihlallerinin bilançosunu basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile açÄ±kladÄ±.

Ä°HD KadÄ±n Komisyonundan Cemile Karakaya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “1 AÄŸustos 2014’te Ä°stanbul SözleÅŸmesi olarak anÄ±lan kadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve ev içi ÅŸiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi SözleÅŸmesi yürürlüÄŸe girmesine raÄŸmen, ülkemizde kadÄ±na yönelik hak ihlalleri, yasal düzenlemelerin kadÄ±nlarÄ± korumaya yetmediÄŸini ve uluslararasÄ± sözleÅŸmelerin yükümlülüklerin yerine getirilmediÄŸini görüyoruz” dedi.

KadÄ±na yönelik ÅŸiddeti hasta kadÄ±n tutuklular açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlendiren Karakaya, “Hapishanelerde 402’si aÄŸÄ±r olmak üzere 1154 hasta tutsak bulunuyor. Hala Tarsus T Tipi KadÄ±n KapalÄ± Hapishanesi’nde bulunan Sise Bigöl tek baÅŸÄ±na yaÅŸam ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ± halde tahliye edilmiyor. AyrÄ±ca savaÅŸ maÄŸduru sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kadÄ±nlarÄ±n, sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilen kadÄ±nlarÄ±n akÄ±beti konusunda nasÄ±l bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmemektedir” ifadelerini kullandÄ±.

Karakaya, yaralamadan cinsel tacize, hakaretten darp ve cinayete kadar açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sal verilerin toplamÄ±nda 98 kadÄ±n hak ihlali yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Çocuklara yönelik darp, taciz, ölüm, evlilik, cinsel istismar verilerinin ise 65 olarak tespit edildiÄŸini belirtti.

Karakaya “CezasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, uluslararasÄ± sözleÅŸmelere uyulmasÄ± ve iyi hal indirimi ile cezalarda indirim yapÄ±lmamasÄ±” taleplerini dile getirdi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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