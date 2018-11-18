'HocalarÄ±n hocasÄ±' Metin TÃ¼rel'i teknik direktÃ¶rler anlattÄ±

'HocalarÄ±n hocasÄ±' olarak anÄ±lan Metin TÃ¼rel topraÄŸa verildi. TÃ¼rel'i, Ã¼zerinde emeÄŸi olan Ã¼nlÃ¼ teknik direktÃ¶rler anlattÄ±.

Futbolda "HocalarÄ±n hocasÄ±" olarak anÄ±lan ve 83 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Metin Türel topraÄŸa verildi.

Ä°stanbul'da hayatÄ±nÄ± kaybeden Metin Türel için Levent Camisi'nde öÄŸleyin cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±.

Cenaze namazÄ±nda, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal BaÅŸkanÄ± ve Eski UEFA AsbaÅŸkanÄ± Åženes Erzik, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, KasÄ±mpaÅŸa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol BaÅŸakÅŸehir Teknik Direktörü Abdullah AvcÄ±, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve teknik direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay'Ä±n yanÄ± sÄ±ra, Türel'in ailesi ile yakÄ±nlarÄ± hazÄ±r bulundu.

Türel'in naaÅŸÄ±, kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

ERZÄ°K: TÜRK FUTBOLU ÇOK YARDIMLARINI GÖRDÜ

Cenaze namazÄ± öncesi açÄ±klamada bulunan isimlerden Åženes Erzik, Metin Türel'in ülke futboluna büyük hizmetleri olduÄŸunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunu özerk olarak ilk kurduklarÄ±nda, Metin Türel, Tamer Güney ve Özkan Sümer'den bir ekip oluÅŸturduklarÄ±nÄ± aktaran Erzik, "Bu isimlerle çalÄ±ÅŸma ÅŸansÄ±na kavuÅŸtum. Türk futbolu çok yardÄ±mlarÄ±nÄ± gördü. Kalbi çok temiz bir insandÄ±. Çok duygusal yönleri vardÄ±. Kimse de hakkÄ±nda bir ÅŸikayette bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r. BambaÅŸka bir karakteri vardÄ±, yüreÄŸi geniÅŸti ve sevecendi. Kendisini çok severdik. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuÅŸtu.

TERÄ°M: HEPÄ°MÄ°ZÄ°N HOCASIYDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Metin Türel'in, Gündüz Tekin Onay ve Candan Tarhan gibi önemli teknik adamlardan olduÄŸunu belirterek, "Türk futbolunun baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Metin Türel, hepimizin hocasÄ±ydÄ±. Türk futbolunda ve bizlerde çok emeÄŸi var. Ä°yi bir GalatasaraylÄ±, eÄŸitici ve antrenördü. Her ÅŸeyden önce de iyi bir insandÄ±. Allah rahmet eylesin. Ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. MekanÄ± cennet olsun. Kendisiyle son zamanlarda telefonla da olsa görüÅŸüyordum. Hem naif hem de iyi bir insandÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

DENÄ°ZLÄ°: HOCALARIN HOCASIYDI

KasÄ±mpaÅŸa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türel'in teknik direktörlükle ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yolculuÄŸu devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± dile getirerek, "HocalarÄ±n hocasÄ±ydÄ±. Benim de hocamdÄ±. Milli formayÄ± Metin aÄŸabey ile giymeye baÅŸladÄ±m. Üzerimizde büyük hakkÄ± var. HayatÄ±mÄ±z boyunca bize gösterdiklerinden ötürü hakkÄ±mÄ±zÄ± helal ediyoruz. Ä°nÅŸallah o da bize hakkÄ±nÄ± helal etmiÅŸtir." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.

AVCI: YAÅžAMIMIN HER SAFHASININ Ä°ÇÄ°NDE BULUNDU

Medipol BaÅŸakÅŸehir Teknik Direktörü Abdullah AvcÄ±, Türel'in kariyerinde çok önemli bir yer tuttuÄŸunu aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Futbolculuk ve antrenörlük yaÅŸamÄ±mda devamlÄ± dokunuÅŸu olan bir büyüÄŸümüzdü. 80'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Vefaspor'un genç takÄ±mÄ±nda altyapÄ±nÄ±n koordinatörüydü. Sonra iletiÅŸimimiz devam etti. 2000 senesinde Süper Lig'de Ä°stanbulspor'da yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±m. Hem futbola baÅŸlamamda hem de antrenörlüÄŸümde önemli katkÄ±lar saÄŸladÄ±. YaÅŸamÄ±mÄ±n her safhasÄ±nÄ±n içinde bulundu. Bize kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± önemli deÄŸerler var. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabÄ±r diliyorum."

ÇALIMBAY: BENDEKÄ° YERÄ° ÇOK FARKLI

Teknik direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay ise Türk futbolunun önemli bir deÄŸerini kaybettiÄŸini anlatarak, "Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Metin hocanÄ±n bendeki yeri çok farklÄ±. Beni A takÄ±ma alan ilk teknik adamdÄ±. Onun verdiÄŸi öÄŸütlerle yolumuza devam ettik. Sayesinde çok iyi yerlere geldik. Çok büyük bir deÄŸeri kaybettik. Her yönüyle mükemmel bir insandÄ±. Herkese bir ÅŸeyler öÄŸretmeye çalÄ±ÅŸtÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KARÄ°YERÄ°

Futbola kaleci olarak baÅŸlayan ve Galatasaray, PTT, Ä°stanbulspor, Vefaspor ile A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nda da forma giyen Metin Türel, teknik direktörlük kariyerinde de birçok takÄ±mda görev aldÄ±.

Teknik direktör olarak 1977-1978'de A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2002-2003'te de A2 Milli TakÄ±mÄ±'nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ran Türel, BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor, GençlerbirliÄŸi ve Ä°stanbulspor'da da görev aldÄ±. Türel, son olarak 2004-2005 sezonunda Antalyaspor'da görev yaptÄ±. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 15:21

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