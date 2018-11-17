Gardiyanlar 3 yaşındaki çocuğun bez bebeğine el koydu

Çocuğuyla birlikte cezaevinde kalan tutuklu kadın, gardiyanların 3 yaşındaki çocuğunun bez bebeğine el koyduğunu anlattı.

Çocuğuyla birlikte tutuklu Hacice Başkalane, gardiyanların 3 yaşındaki çocuğunun bez bebeğine el koyduğunu iletti.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hacice Başkalane, eşinin cezaevinde, annesinin ise ağır tümör hastası olması nedeniyle 3 yaşındaki küçük oğlu Siyabend’i cezaevi koşullarında büyütmeye çalışıyor. Başkalane, çocuğu Siyabend’in içinde bulunduğu durumu ve cezaevinde yaşanan hak ihlallerini avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupla anlattı.

'HAFTADA BİR PAKET BEBE BİSKÜVİSİ VE ÇOCUK BEZİ'

Mezopotamya Ajansı'ndan Melike Ceyhan'ın aktardığına göre; çocuğunun cezaevi koşullarından olumsuz etkilendiğini aktaran Başkalane, Siyabend’in sağlık sorunları çektiğini ve iyi beslenemediğini ifade etti. Başkalane, “Çocuğumun genzinde et var ve tüye alerjisi var. Cezaevinde havalandırmanın yetersizliği ve battaniyelerin tüylü olması nefes almasını zorlaştırıyor. Revir doktoru Siyabend’e bakınca ‘Hastaneye sevk etmek gerekiyor’ dedi ama hala geri dönüş sağlanmadı. Çocuğumun kemikleri yeterli beslenemediği için çok zayıf. İstediğimiz yiyeceğe ulaşamıyoruz. Yumurtayı 3 günde bir veriyorlar. Haftada bir paket bebe bisküvisi, çocuk bezi veriliyor. Semaverde imkan oldukça sütlaç yapıyordum. Süt bozuk geldiği için onu da yapamıyoruz” diye aktardı.

Başkalane mektubunda yaşananlara şöyle yer verdi: “Gardiyanlar geldiklerinde çocuk yokmuş gibi davranıyor, bağırıp, çağırıyorlar. Kadınlar, Siyabend için eski kıyafetlerden bez bebek yapmışlardı. Gardiyan Siyabend’in elinden bez bebeğini aldı. 4 tane tekerlek ve 6 tane lego parçası var. Onla tren yapabiliyoruz. (HABER MERKEZİ)

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