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Arap BirliÄŸi Gazze saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±
Filistin yÃ¶netiminin talebi Ã¼zerine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanan Arap BirliÄŸi Gazze saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±.
Filistin'in talebi üzerine toplanan Arap BirliÄŸi, Ä°srail’in Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suçlarÄ± kÄ±nayarak, Filistinliler için uluslararasÄ± himaye talebinde bulundu.
MÄ±sÄ±r’Ä±n baÅŸkenti Kahire’deki yerleÅŸkesinde daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap BirliÄŸi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan sonuç bildirgesinde, “Arap BirliÄŸi Meclisi Ä°srail’in sivil Filistin halkÄ±na yönelik planlÄ± bir ÅŸekilde uyguladÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ ve insanlÄ±k suçu sayÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±namaktadÄ±r” Ä°fadelerine yer verildi.
Bildirgede, BirleÅŸmiÅŸ Milletler’e (BM) ve uluslararasÄ± topluma Gazze’deki sivil ve savunmasÄ±z Filistin halkÄ± için himaye talebinde bulunuldu.
Gazze’de iÅŸlenen suçlarÄ±n sorumluluÄŸunun Ä°srail hükümetine ait olduÄŸunun kaydedildiÄŸi bildirgede, sorumlularÄ±n uluslararasÄ± mahkemelerde yargÄ±lanmasÄ± istendi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Lieberman istifa etti
ERDOÄžAN-ABBAS GÖRÜÅžMESÄ°
Öte yandan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'la telefonda görüÅŸtü. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'la yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, Türkiye'nin Filistin davasÄ±na olan desteÄŸini ifade etti. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 18:49
Filistinli gruplar: Gazze'de ateÅŸkes saÄŸlandÄ±