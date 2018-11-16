Åžehir hastaneleri vatandaÅŸÄ±n deÄŸil rantÄ±n hizmetinde

CHP Milletvekili Ä°rfan Kaplan, SaÄŸlÄ±k BakanÄ±nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle ÅŸehir hastaneleriyle ilgili sorular yÃ¶neltti.

CHP Gaziantep Milletvekili Ä°rfan Kaplan, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesinin görüÅŸüldüÄŸü Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alarak, ÅŸehir hastanelerinin vatandaÅŸa deÄŸil, ranta hizmet edeceÄŸini ifade etti.Hastaneleri adeta AVM’leÅŸtiren, ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±nda, vatandaÅŸÄ± ulaÅŸÄ±m anlamÄ±nda hem maddi hem manevi olarak yoran Åžehir Hastaneleri’nin hastayÄ± müÅŸteri olarak gören bir sistemin parçasÄ± olarak niteleyen CHP’li Kaplan, ÅŸehir hastaneleriyle vatandaÅŸlarÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak yerine, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ticarileÅŸtiren ve özelleÅŸtiren bir yapÄ±nÄ±n inÅŸa edildiÄŸine vurgu yaptÄ±. Kendini maksimum 5 yÄ±lda amorti edecek ÅŸehir hastaneleri için devletin 25 sene kira ödeyeceÄŸine dikkat çeken Kaplan “Devlet, hazine tarafÄ±ndan bedelsiz olarak tahsil edilen arsalar üzerine yapÄ±lan ÅŸehir hastanelerinin, yol ve alt yapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da üstlenmekle kalmayÄ±p; hastaneyi yapan ÅŸirketlere yüzde 70 doluluk garantisi de vermektedir. Yüzde 70 doluluk saÄŸlanmamasÄ± durumunda ise eksik kÄ±smÄ±nÄ±n tamamlanacaÄŸÄ± sözünü de yapÄ±cÄ± ÅŸirkete taahhüt etmektedir” diye konuÅŸtu.

Damga vergisinden ve her türlü sair harçtan muaf tutulan bu saÄŸlÄ±k AVM’lerini yapan ÅŸirketlerin, uluslararasÄ± kredilerine Hazine garantisi verildiÄŸini anlatan Kaplan “Yeni teklifte ise ‘hizmet bedeli’ tanÄ±mÄ±ndaki ‘ihtiyari hizmetlerde sözleÅŸmede yer alan miktara baÄŸlÄ± tÄ±bbi destek hizmetlerinde pazar testi’ süresini 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la çÄ±kararak yine vatandaÅŸÄ±n deÄŸil, hastaneleri yapan ÅŸirketlerin menfaati dikkate alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

BAKAN’A SORULAR:

* AçÄ±lan ÅŸehir hastanelerinin aylÄ±k kira bedelleri toplam kaç TL’ye tekabül etmektedir?

* AçÄ±lan ÅŸehir hastaneleri için saÄŸlanan dÄ±ÅŸ finansman desteÄŸinin döviz cinsinden toplamÄ± ne kadardÄ±r?

* 2018 yÄ±lÄ± KasÄ±m ayÄ± itibariyle, açÄ±lan 8 ÅŸehir hastanesinin, ayrÄ± ayrÄ± belirtilmek suretiyle doluluk oranlarÄ± yüzde kaçtÄ±r?

* AçÄ±lan ÅŸehir hastanelerine ulaÅŸÄ±m ve hizmet konusunda ÅŸikâyette bulunan vatandaÅŸ sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?

* 25 yÄ±lda ödenecek kira bedeliyle, hali hazÄ±rda Türkiye’de kaç tane hastane yapÄ±labilir, bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bu konuyla ilgili bir hesaplamasÄ± olmuÅŸ mudur? (HABER MERKEZÄ°)

Cepten saÄŸlÄ±k harcamasÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 22,7 arttÄ±

SaÄŸlÄ±kta yÄ±kÄ±mÄ±n yeni adÄ±: Åžehir hastaneleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 15:55

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