Cepten saÄŸlÄ±k harcamasÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 22,7 arttÄ±

2017 yÄ±lÄ±nda vatandaÅŸÄ±n cebinden yaptÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k harcamasÄ± kiÅŸi baÅŸÄ±na 1,751 liraya yÃ¼kseldi.

TÜÄ°K verilerine göre hanehalklarÄ±nÄ±n tedavi, ilaç vb. cepten saÄŸlÄ±k harcamasÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 22,7, kiÅŸi baÅŸÄ±na ise yüzde 15.9 arttÄ±. KiÅŸi baÅŸÄ± saÄŸlÄ±k harcamasÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nda 1,511 lira düzeyindeyken, 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 15,9 artarak, 1,751 liraya yükseldi.

Türkiye Ä°statistik Kurumu'nun (TÜÄ°K) "SaÄŸlÄ±k HarcamalarÄ± Ä°statistikleri" verilerine göre, saÄŸlÄ±k harcamasÄ± gayri safi yurtiçi hasÄ±lanÄ±n (GSYH) yüzde 4,5’ini oluÅŸturdu; bu veri 2016 yÄ±lÄ±nda yüzde 4,6 düzeyindeydi.

Genel devlet saÄŸlÄ±k harcamasÄ±nÄ±n GSYH’ye oranÄ± da aynÄ± dönemde yüzde 3,6'dan, yüzde 3.5'e düÅŸtü.

TÜÄ°K verilerine göre, genel devlet saÄŸlÄ±k harcamasÄ±nÄ±n toplam saÄŸlÄ±k harcamasÄ± içindeki payÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nda yüzde 78,5 iken, 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 78 olarak gerçekleÅŸti. SaÄŸlÄ±k harcamalarÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 17,4 artarak, 140 milyar 647 milyon liraya çÄ±ktÄ±.

HANE HALKININ SAÄžLIK HARCAMASI ARTTI

HanehalklarÄ± tarafÄ±ndan tedavi, ilaç vb. amaçlÄ± yapÄ±lan cepten saÄŸlÄ±k harcamasÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 22.7 artarak 24 milyar liraya çÄ±ktÄ±. HanehalklarÄ± tarafÄ±ndan cepten yapÄ±lan saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ±n toplam saÄŸlÄ±k harcamasÄ± içindeki payÄ±, 2016 yÄ±lÄ±ndaki yüzde 16.3'ten, 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 17,1 düzeyine yükseldi.

KÄ°ÅžÄ° BAÅžI HARCAMA DA YÜZDE 15.9 ARTTI

KiÅŸi baÅŸÄ± saÄŸlÄ±k harcamasÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nda 1,511 lira düzeyindeyken, 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 15,9 artarak, 1,751 liraya yükseldi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, kiÅŸi baÅŸÄ± saÄŸlÄ±k harcamasÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda 500 dolar düzeyindeyken 2017 yÄ±lÄ±nda 480 dolara geriledi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 11:59

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