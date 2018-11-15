CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nÄ±n elektrik tÃ¼ketimi bin 300 konuta eÅŸit

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k elektrik tÃ¼ketimi bin 300 konutun elektrik tÃ¼ketimine eÅŸit.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda kullanÄ±lmak üzere 2 milyon 600 bin kilovatsaatlik elektrik alÄ±mÄ± ihalesi açtÄ±. Külliye'nin tek baÅŸÄ±na bir yÄ±llÄ±k elektrik tüketimi bin 300 konutun elektrik tüketimine eÅŸit.

Cumhuriyet'ten Nurcan Gökdemir'in haberine göre Elektronik Kamu AlÄ±mlarÄ± Platformu’nda yayÄ±mlanan ilanla Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurulu tarafÄ±ndan belirlenen serbest tüketici limitine göre serbest tüketici kapsamÄ±na giren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na ait bir adet abonelik için 2019 yÄ±lÄ±nda kullanÄ±lmak üzere 2 milyon 600 bin kilovattsaat (kWh) elektrik enerjisinin serbest piyasadan satÄ±n alÄ±nmasÄ± için ihale açÄ±ldÄ±.

BaÅŸkanlÄ±k Hizmet BinasÄ±nÄ±n bedeli daha yüksek olan sanayi kuruluÅŸlarÄ± ve iÅŸletmelerin kullandÄ±ÄŸÄ± “Orta Gerilim”den enerji alacaÄŸÄ± da ÅŸartnamede belirtildi.

Ä°hale ÅŸartnamesinde tüketim birimlerine verilen ve tüketim birimlerinden alÄ±nan tüm bilgilerin özel ve gizli olduÄŸu bildirildi. Bu bilgilerin yayÄ±lamayacaÄŸÄ± ve sözleÅŸme sona erse bile gizlilik yükümlülüÄŸünün beÅŸ yÄ±l süreceÄŸi hüküm altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SARAY 1300 ABONENÄ°N TÜKETTÄ°ÄžÄ° ELEKTRÄ°ÄžÄ° HARCIYOR

Türkiye’de son açÄ±klanan rakamlara göre 28 milyon dolayÄ±ndaki abone yÄ±llÄ±k 55 milyar kilovattsaat elektrik tüketiyor. Bir hanenin ortalama 200 kilovattsaat elektrik tükettiÄŸi dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nÄ±n tek baÅŸÄ±na tükettiÄŸi elektrik miktarÄ±, çok sayÄ±da büyük ilçedeki konut sayÄ±sÄ± kadar olan bin 300 konutun tüketim harcamasÄ±nÄ± ifade ediyor. (HABER MERKEZÄ°)

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±, gÃ¼nde 1.8 milyon lira harcÄ±yor

Saray'Ä±n 30 AÄŸustos menÃ¼sÃ¼: Ejder suyu, Zencefilli Somonlu SuÅŸi

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