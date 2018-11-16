Ã‡ukurova Ãœniversitesinde Ã¶ÄŸrencileri taciz eden kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ã‡ukurova Ãœniversitesinin yemekhanesi Ã¶nÃ¼nde mastÃ¼rbasyon yapan kiÅŸi adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Mesut BAYLAV

Adana

Çukurova Üniversitesinde 14 KasÄ±m'da yemekhane önünde pantolonunu indirip kadÄ±n öÄŸrencilere bakarak mastürbasyon yapan bir ÅŸahsÄ± gören kadÄ±n öÄŸrenciler tacizciye tepki gösterdi. GözaltÄ±na alÄ±nan H.C isimli ÅŸahÄ±s 16 KasÄ±m'da çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

14 KasÄ±m'da gerçekleÅŸen taciz olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan öÄŸrencilerin tepkileri sonrasÄ± panik halinde üstünü giyinen H.C. isimli ÅŸahÄ±s sesleri duyup gelen diÄŸer öÄŸrenciler tarafÄ±ndan yakalandÄ±. KadÄ±n öÄŸrencilere "Ben size dokunmadÄ±m ki, bir daha gelmem, ben burda çalÄ±ÅŸÄ±yorum" ÅŸeklinde tepkiler gösteren ÅŸahÄ±s güvenlik tarafÄ±ndan olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. ÖÄŸrenciler karakola giderek ÅŸikayette bulundu. H.C. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Çukurova üni.’de yemekhane önünde bir ÅŸahÄ±s pantolonunu indirip mastürbasyon yapÄ±yor bunu fark eden üç kadÄ±n ÅŸikayetçi oluyor. ÖÄŸrencilerin çü’den kovalanarak çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük,sapÄ±ÄŸÄ± elini kolunu sallayarak giriyor. AynÄ± olay geçen dönem kÄ±z öÄŸrenci yurdunun önünde yaÅŸandÄ±! pic.twitter.com/rufeOgqx5t — Rozerîn Bahoz (@RozerinTosun) 14 KasÄ±m 2018

16 KasÄ±m günü mahkemeye çÄ±karÄ±lan sanÄ±k, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçe gösterilerek adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. H.C her gün karakola gidip imza atacak.

Üniversiteden görüÅŸtüÄŸümüz öÄŸrenciler ise ÅŸahsÄ±n taciz olayÄ±ndan önce de her gün üniversitede olduÄŸunu söyleyerek "NasÄ±l oluyor da akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± söylenen biri üniversiteye bu kadar rahat girip çÄ±kabiliyor” diyerek duruma tepki gösterdi. Üniversite rektörlüÄŸünün bu duruma dair bir açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getiren öÄŸrenciler "Önümüzdeki dönem yaÅŸanabilecek tacizlerden üniversite yönetimi sorumludur" dedi.

Benzer bi taciz olayÄ± geçtiÄŸimiz dönem Adana Fevzi Çakmak KadÄ±n ÖÄŸrenci Yurdu'nun önünde yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Durumu görüp güvenliÄŸe haber veren kadÄ±n öÄŸrencilere güvenlik bu konuya dair yetkilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã¶ÄŸrenciye KYKâ€™den skandal cevap

Ã–ÄŸrenci yurdu Ã¶nÃ¼nde taciz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 18:07

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