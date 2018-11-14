Mardin Ã¼niversitesi araÅŸtÄ±rma Ã¶denekleri de SayÄ±ÅŸtay raporunda

Artuklu Ãœniversitesi 2017 Denetim Raporu'nda, akademisyenlerin bilimsel araÅŸtÄ±rmalarÄ± iÃ§in ayrÄ±lan Ã¶deneklerin 'amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±' yazÄ±ldÄ±.

Mardin Artuklu Üniversitesi 2017 SayÄ±ÅŸtay Denetim Raporu'nda, akademisyenlerin bilimsel araÅŸtÄ±rmalarÄ± için ayrÄ±lan ödeneklerin 'amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±' bilgisi yer alÄ±yor.

Duvar’dan HacÄ± BiÅŸkin’in haberine göre, SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Mardin Artuklu Üniversitesi’ni denetim raporuyla ilgili çarpÄ±cÄ± bilgiler ortaya çÄ±ktÄ±. Raporda, EÄŸitim Fakültesi’nde görevli bazÄ± öÄŸretim üyelerinin zorunlu ders yüklerini tamamlamadÄ±klarÄ±, bununla birlikte pedagojik formasyon derslerine girdikleri belirtildi. Raporda ayrÄ±ca üniversitedeki döner sermaye iÅŸletmesinin zarar ettiÄŸi, akademik araÅŸtÄ±rma için verilen ödeneklerin amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da aktarÄ±ldÄ±.

Raporda, yapÄ±lan incelemeler neticesinde EÄŸitim Fakültesi’nde görevli bazÄ± öÄŸretim üyelerinin fakültelerinde hiç derse girmedikleri halde zorunlu ders yüklerini tamamlamadan tamamlamÄ±ÅŸ olarak gösterildikleri belirtildi.Raporda öÄŸretim üyeleri ile ilgili, “Döner Sermaye Ä°ÅŸletmesi kapsamÄ±nda yürütülen Pedagojik Formasyon EÄŸitimi derslerini ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdikleri tespit edilmiÅŸtir” denildi. Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye Ä°ÅŸletmesi’nin 2017 yÄ±lÄ±nda 2 milyon 104 bin lira, dönem zararÄ± ile faaliyetlerini tamamladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.SayÄ±ÅŸtay raporunda kamu idaresinin mali yapÄ±sÄ±yla ilgili bölümde ise ÅŸu tespitlere yer verildi: “Üniversite tarafÄ±ndan verilen ve yÄ±lÄ± içinde geri alÄ±nmayacak olan depozito ve teminatlarÄ±n, Verilen Depozito ve Teminatlar HesabÄ±na kaydedilmesi gerekirken dönemsellik ilkesine aykÄ±rÄ± olarak hepsinin gider yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±…”

Akademisyenlerin bilimsel araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n desteklenmesi için ayrÄ±lan ödeneÄŸin baÅŸka amaçla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespitine de yer verilen raorda, “Bu amaçla tahsis edilen ödeneklerin bu amacÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan kongre projelerinin finansmanÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan harcamalarÄ±n belgelendirilmediÄŸi tespit edilmiÅŸtir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu iddiayla ilgili üniversite kamu idaresinin verdiÄŸi cevap raporda ÅŸöyle yer aldÄ±: “Üniversitemiz araÅŸtÄ±rma projelerinin desteklendiÄŸi birim Bilimsel AraÅŸtÄ±rma Proje KoordinatörlüÄŸü (BAP)’dür. Ä°lgili birimde etkin ve yeterli düzeyde proje takibi ve koordinasyonu yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan gerekli nazÄ±m hesaplarÄ±nda bugüne kadar gerekli izlenme yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. BAP biriminden 2018 yÄ±lÄ±na ait projelerin proje maliyetleri istenmiÅŸtir. AlÄ±nan proje bütçe formlarÄ± neticesinde gerekli 962 ve 963 nolu nazÄ±m hesaplarÄ± kullanÄ±lacaktÄ±r.”

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 09:51

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