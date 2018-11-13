Belediye ÅŸirketinde usulsÃ¼zlÃ¼kler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda Pamukkale Belediyesiâ€™nin iÅŸtiraki olan PaktaÅŸ Organizasyonâ€™da gerÃ§ekleÅŸen usulsÃ¼zlÃ¼kler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

AKP’li Denizli Pamukkale Belediyesi’nin iÅŸtiraki olan PaktaÅŸ Organizasyon’da gerçekleÅŸen usulsüzlükler, SayÄ±ÅŸtay raporuna yansÄ±dÄ±. Rapora göre; ÅŸirkette genel müdürün bile sözleÅŸmesi yok. Ä°halesiz yapÄ±lan akaryakÄ±t alÄ±mÄ±nda parasal sÄ±nÄ±r aÅŸÄ±ldÄ±. YapÄ±lan gazete tasarÄ±mÄ±nÄ± ve basÄ±mÄ±nÄ± Pamukkale Belediyesi beÄŸenmeyince de boÅŸuna para harcandÄ±, gazeteler elde kaldÄ±.

Birgün’den UÄŸur Åžahin’in haberine göre, SayÄ±ÅŸtay’Ä±n PaktaÅŸ Organizasyon’a dair denetim raporunda öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle: SözleÅŸmesiz genel müdür istihdam edilmiÅŸ. Ä°halesiz akaryakÄ±t alÄ±mÄ±nda limit aÅŸÄ±mÄ± gerçekleÅŸtirilmiÅŸ. HatalÄ± iÅŸe para ödenmiÅŸ.

11 BÄ°N 800 LÄ°RA PARA ÖDEDÄ°LER, YAPILAN Ä°ÅžÄ° BEÄžENMEDÄ°LER

Åžirkette çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden, aralarÄ±nda Genel Müdür’ün de bulunduÄŸu 10 personel, iÅŸ sözleÅŸmesi imzalanmadÄ±ÄŸÄ± halde istihdam edildi. Åžirketin akaryakÄ±t alÄ±mlarÄ±nda limit olarak belirlenen 58 bin 555 TL aÅŸÄ±ldÄ±. Åžirket, Pamukkale Belediyesi ile aylÄ±k 10.000 adet olmak üzere üç ay süreli toplamda 30 bin adet, “Pamukkale’den Gazetesi”nin tasarÄ±mÄ±, basÄ±mÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± için sözleÅŸme imzaladÄ±. Bu iÅŸin ilk kÄ±smÄ± için de Åžirket tarafÄ±ndan yerel bir firmaya 10 bin adet gazete için 11 bin 800 TL tutarÄ±nda ödeme yapÄ±ldÄ±. Ancak firmadan alÄ±nan bu gazeteler, Belediye tarafÄ±ndan beÄŸenilmedi ve bu iÅŸ için Belediye tarafÄ±ndan Åžirkete herhangi bir ödemede bulunulmadÄ±. Åžirketin faaliyet kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olan bu iÅŸ neticesinde hem 10 bin gazete elde kaldÄ±, hem de fuzuli bir harcama yapÄ±larak ÅŸirket zarara uÄŸratÄ±ldÄ±.

Ege Ãœniversitesi'nde alÄ±nmayan teÃ§hizat, alÄ±nmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶sterilmiÅŸ

Birgün’den UÄŸur Åžahin’in haberine göre, AKP’li Manisa Åžehzadeler Belediyesi, görev ve yetki alanÄ±na dahil olmayan bazÄ± hizmet alÄ±mlarÄ± gerçekleÅŸtirdi. Buna göre, bir spor kulübünün Manisa dÄ±ÅŸÄ±ndaki maçlarÄ± için taraftar derneÄŸine otobüs kiralandÄ±. BazÄ± sivil toplum örgütlerine de turistik gezi amaçlÄ± otobüs kiralandÄ±. DevamÄ±nda da Manisa’daki yerel basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gezi organizasyonlarÄ±na iliÅŸkin ‘hizmet alÄ±mÄ±’ gerçekleÅŸtirildi. SayÄ±ÅŸtay, “belediyelerin spora destek verme sorumluluklarÄ±nÄ±n abartÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yorumlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yerel basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gezi organizasyonlarÄ±nÄ±n görev ve sorumluluklar çerçevesine dahil etmenin oldukça güç olduÄŸunu” belirtti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 11:12

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