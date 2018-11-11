Vedat Milor: DÃ¼nya herkes iÃ§in zor; birikim yapamÄ±yorum, borÃ§lanÄ±yorum

HÃ¼rriyet Pazar'a konuÅŸan Vedat Milor, 'DÃ¼nya size mi gÃ¼zel' sorusuna 'DÃ¼nya herkes iÃ§in zor. Birikim yapamÄ±yorum hatta borÃ§lanÄ±yorum' yanÄ±tÄ± verdi.

Türkiye'nin önde gelen yeme-içme yazarlarÄ±ndan Vedat Milor, kendisini 'sosyal entelektüel' olarak gördüÄŸünü söyledi. GurmeliÄŸin kendisine baÅŸkalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi bir ad olduÄŸunu belirten Milor, "Gurmeden ne kastedildiÄŸini anlamÄ±yorum. TanÄ±mÄ± belli olmayan bir ÅŸeyden de rahatsÄ±z oluyorum. Benim seçici bir damaÄŸÄ±m var" dedi. Milor, "HakkÄ±nÄ±zda 'Yiyor, içiyor, bir de üstüne para kazanÄ±yor' diyorlar. Gerçekten dünya size mi güzel" sorusunu ise "Dünya herkes için zor. Birikim yapamÄ±yorum hatta borçlanÄ±yorum. Geliri olan eÅŸim. MütevazÄ± yaÅŸÄ±yoruz. KazancÄ±mÄ± tatillerde harcÄ±yorum" diye yanÄ±tladÄ±.

Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence’nin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Vedat Milor'un açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

KÄ±sa süre içinde sosyal medya fenomeni oldunuz. Bir gurme olarak sosyal medyayla sÄ±navÄ±nÄ±z nasÄ±l gidiyor?

- Ben kendimi gurme olarak görmüyorum ki! Gurmelik bana baÅŸkalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi bir ad.

Ne olarak görüyorsunuz?

- Sosyal entelektüel. Sosyal entelektüel birinin de her kesimden insanla etkileÅŸimde olmasÄ± gerekir.

Kimdir sosyal entelektüel?

- FarklÄ± bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±nÄ± göstererek yaÅŸamÄ± zenginleÅŸtirip derinleÅŸtiren kiÅŸi.

Peki, size gurme denmesinden de rahatsÄ±z mÄ±sÄ±nÄ±z?

- Evet. Gurmeden ne kastedildiÄŸini anlamÄ±yorum. TanÄ±mÄ± belli olmayan bir ÅŸeyden de rahatsÄ±z oluyorum. Benim seçici bir damaÄŸÄ±m var.

'BÄ°R BABA OLARAK KIZIMIN HESABIN YARISINI ÖDEMESÄ°NÄ° Ä°STERÄ°M'

Twitter’Ä± keÅŸfetmek için biraz geç kalmadÄ±nÄ±z mÄ±?

- Normal. Ben her ÅŸeyi geç keÅŸfeden biriyim çünkü popüler kültürden uzak yaÅŸÄ±yorum. Kendi dünyamdan çÄ±kÄ±p olaylarÄ± anlamam için zaman gerekiyor. Twitter’la tanÄ±ÅŸmamÄ±n en önemli nedenlerinden biri kÄ±zÄ±m. O büyüdükçe bunlarÄ± keÅŸfedip bana gösteriyor.

SÄ±k sÄ±k attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tweetlerle gündem oluyorsunuz. Ve asla durmuyorsunuz... Amaç, popülerliÄŸinizi devam ettirmek mi?

- Zaten popüler olduÄŸumu sanÄ±yorum. Amaç, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlamak. ArtÄ±k televizyonda program yapmadÄ±ÄŸÄ±m için beni takip edenlerle etkileÅŸimin gazete dÄ±ÅŸÄ±nda, sosyal medyada da çok etkin olduÄŸunu düÅŸündüm.

Twitter’da patlamayÄ± “Menemen soÄŸanlÄ± mÄ± soÄŸansÄ±z mÄ± olmalÄ±” sorusuyla yaptÄ±nÄ±z. ArdÄ±ndan “Doblo nedir, bilmiyorum” dediniz. BunlarÄ± biraz da ses getirme dürtüsüyle mi paylaÅŸtÄ±nÄ±z?

- HayÄ±r, niyetim tartÄ±ÅŸma yaratmak deÄŸildi, merak ettim. Doblo’yu da, yemin ederim, bilmiyordum. Türkiye’deyken zaten Adalar’da yaÅŸÄ±yorum, orada da polis arabasÄ± ve ambulans dÄ±ÅŸÄ±nda araç yok.

Peki, ÅŸimdi bir anket yapsak... Neyi merak edip sormak istersiniz?

- Bir kÄ±zla ilk çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda hesabÄ± kim ödemeli? Gençler ne düÅŸünüyor, merak ediyorum.

Sizce?

- Bizim dönemimizde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÄ±zlar varlÄ±klÄ± ailelerden gelirdi ama hesap ödemezlerdi. KÄ±zÄ±m 16 yaÅŸÄ±nda. Bir baba olarak onun, hesabÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± ödemesini isterim. Çünkü hepsini erkek verirse, kÄ±z üzerinde bir hak iddiasÄ± doÄŸuyor.

'BAYAÄžIÄ°STAN'A DOÄžRU GÄ°DÄ°YORUZ

En son ‘Vasatistan’da kÄ±ymet bilmek üzerine bir tweet attÄ±nÄ±z. Ne demek ‘Vasatistan’?

- Her ÅŸeyde taklitçilik, derine inememe, kalite arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olmamasÄ±, onun yerine göz boyamaya çalÄ±ÅŸmak, her konuya ciddi yaklaÅŸmak yerine daha çok ‘mÄ±ÅŸ’ gibi yaklaÅŸmak demek. Bu hemen her alanda geçerli. Ä°yi iÅŸ çÄ±karan az insan var. Vasat ülkemizde norm olmuÅŸ gibi.

Yani bizde çoÄŸu ÅŸey vasat mÄ±?

- AslÄ±nda vasatÄ±n da altÄ±nda. ‘BayaÄŸÄ±istan’a doÄŸru gidiyoruz. Çünkü gösteriÅŸ, bol laf yapmak öne çÄ±kÄ±yor. Her alanda bir iÅŸi yapmak yerine yapmÄ±ÅŸ, etmiÅŸ gibi konuÅŸmak daha yaygÄ±n. Bunun sonucunda birçok iÅŸ eksik ve kötü yapÄ±lÄ±yor. Bunun yanÄ±nda kolektif bir gerginlik de var. VasatlÄ±k da kolektif gerginlikle ortaya çÄ±kan bir nevi hastalÄ±k gibi.

Biraz daha açar mÄ±sÄ±nÄ±z?

- Hepsi birbirine baÄŸlÄ±. Mesela restoran Ä±stakozu iyi servis edemiyor, sen buna bozuluyorsun. ArdÄ±ndan ÅŸoföre ters bir ÅŸey söylüyorsun, o sana kÄ±zÄ±yor ve baÅŸkasÄ±na ters laf ediyor. Ortada zincirleme bir ÅŸekilde negatif enerji dolaÅŸÄ±yor.

Sizce ‘Vasatistan’Ä± sosyal medyayla deÄŸiÅŸtirebilir misiniz?

- Evet, ‘Vasatistan’Ä± deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Ve ‘Vasatistan’da mükemmel arayÄ±ÅŸÄ±m da sürüyor. FarklÄ± yerleri gezerek ‘Vasatistan’da gastronomi alanÄ±nda mükemmeli ortaya çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum.

'GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA GENEL TREND ÅžU: MENFAAT Ä°ÇÄ°N HER ÅžEY MÜBAHTIR'

Günümüzde her ÅŸeyin ÅŸov üzerine kurulmasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyorsunuz. ÅžovlarÄ±yla bilinen Nusret’i sorayÄ±m...

- Nusret; kabiliyetli, iyi iÅŸ yapmaya meraklÄ±, insan iliÅŸkileri iyi biri. ÇÄ±raklÄ±ktan baÅŸladÄ±, kendini geliÅŸtirdi. Fakat günümüz koÅŸullarÄ± onu ÅŸova yönelmeye zorladÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± birlikte göreceÄŸiz. Bu durumu Alman edebiyatÄ±ndan esinlenerek ‘Faust’ stili bir pazarlÄ±ÄŸa benzettim. Bu, ‘ÅŸeytana ruhunu satmak’ gibi çevrilebilir ama demek istediÄŸim o kadar adice bir ÅŸey deÄŸil. AslÄ±nda hepimizin yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey. Modern dünya da Faustçu pazarlÄ±klar üzerine kurulu.

Yani hepimiz baÅŸarÄ± için ruhumuzu mu satÄ±yoruz?

- Yüzde 99 böyle. Günümüz dünyasÄ±ndaysa genel trend ÅŸu; menfaat için her ÅŸey mubahtÄ±r. Bu bütün dünyada böyle.

'TÜM TOPLUMDA 'SEN BENÄ°M KÄ°M OLDUÄžUMU BÄ°LÄ°YOR MUSUN' DURUÅžU VAR'

Bir sosyoloji doktoru olarak toplumumuzu nasÄ±l yorumluyorsunuz?

- Tüm toplumda ‘sen benim kim olduÄŸumu biliyor musun’ duruÅŸu var.

NasÄ±l yani?

- Çok imtiyaz bekliyoruz. Bir diÄŸer ÅŸey de; bazÄ± ÅŸeyleri kendine hak görme durumu. Ä°nsanlar, en küçük bir avantajÄ± hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nda bile dibine kadar kullanÄ±yor. Bunu, dünya görüÅŸü ne olursa olsun, -istisnalar hariç- toplumun genelinde görüyoruz. Buna paralel olarak bir de, insanlar kendini iyi hissetmek için baÅŸkasÄ±nÄ± ezebiliyor. “Senin iyiliÄŸin için” lafÄ±nÄ±n altÄ±nda bile karÅŸÄ±sÄ±ndakini küçümseme, ezme ve laf sokma var.

Neden böyle olduk?

- 1979’a gitmek lazÄ±m. O zaman Kenan Evren’in bir deyiÅŸi vardÄ±: “Sosyal uyanÄ±ÅŸ, ekonomik geliÅŸimi aÅŸtÄ±.” Ondan sonra tüm sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, üretici birlikleri daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Ve giderek toplum izole oldu. Ä°nsanlarÄ±n hoÅŸnutsuzluklarÄ±nÄ± kolektif bir ÅŸekilde belirtecekleri mecralar giderek ortadan kalktÄ±. Sosyal medyayla birlikte bazÄ± yaÅŸam tarzlarÄ±na özenme ortaya çÄ±ktÄ±. Reklam endüstrisi geliÅŸti.

Bunlar yemek zevkimizi etkiliyor mu?

- Kesinlikle. Her ÅŸeyden önce daha çok yiyoruz. Kalite çok düÅŸtü. GerektiÄŸinden çok yiyoruz, abur cuburu ya da kötü ÅŸeyleri tercih ediyoruz, iyi tatlarÄ± unuttuk.

'BÄ°RÄ°KÄ°M YAPAMIYORUM, HATTA BORÇLANIYORUM'

HakkÄ±nÄ±zda “Yiyor, içiyor, bir de üstüne para kazanÄ±yor” diyorlar. Gerçekten dünya size mi güzel?

- Dünya herkes için zor. Birikim yapamÄ±yorum hatta borçlanÄ±yorum.

Yani sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi büyük paralar kazanÄ±yor musunuz bu iÅŸten?

- En meÅŸhur zamanÄ±mda kazancÄ±m yüzde 40 falan artmÄ±ÅŸtÄ±r. Sadece reklamlardan biraz kazandÄ±m. Onlar da oturduÄŸum evin masraflarÄ±na gitti.

Bu iÅŸten zengin olunmaz mÄ± o halde?

- Kesin olunur ama o insan ben deÄŸilim. Çünkü etik sorunlar ortaya çÄ±kÄ±yor. Benim kÄ±rmÄ±zÄ± çizgilerim var. LokantacÄ±lardan para almÄ±yorum, kendi paramÄ± ödüyorum.

Ama bir tweetinizde, “Bir gün hesap almamak için kalbine bÄ±çak saplayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen restoran sahibinden sonra hayatÄ±n bazen bir hesap ödemek için çok kÄ±sa olduÄŸunu anladÄ±m” dediniz.

- Tamamen ironi yaptÄ±m. Her yerde paramÄ± ödüyorum.

NasÄ±l geçiniyorsunuz?

- Geliri olan eÅŸim. MütevazÄ± yaÅŸÄ±yoruz. 11 yÄ±llÄ±k bir arabamÄ±z var. Evimiz pahalÄ± bir ev deÄŸil. Burgazada’daki ev de annemden kaldÄ±. KazancÄ±mÄ± tatillerde harcÄ±yorum. Bunu yaparken hiçbir zaman beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde de kalmÄ±yorum. Mesela Türkiye’de bankada 29 bin lira param var. (HABER MERKEZÄ°)

RöportajÄ±n tamamÄ±nÄ± okumak için tÄ±klayÄ±n…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 09:48

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