Silikozis hastalarÄ±nÄ± anlatan belgesel: Kumun Gecesi

YÃ¶netmen Ali ErgÃ¼l, son belgesel filmi 'Kumun Gecesi'nde kot kumlama iÅŸinde Ã§alÄ±ÅŸan ve silikozis hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanan iÅŸÃ§ileri anlattÄ±.

Metin YOKSU

Yönetmen Ali Ergül, “1,5 Metre” ve “Suyun Ölüm Tarihi” belgesellerinin ardÄ±ndan kot kumlama iÅŸinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin silikozis hastalÄ±ÄŸÄ±na nasÄ±l yakalandÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± “Kumun Gecesi” belgeselini çekti. Ergül, çektiÄŸi belgeselde Bingöl’ün KarlÄ±ova ilçesine baÄŸlÄ± TaÅŸlÄ±çay köyünde, silikozis hastasÄ± iÅŸçilerin yaÅŸamlarÄ±nÄ± ve hastalÄ±ÄŸa nasÄ±l yakalandÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Öncelikle Kumun Gecesi’nden baÅŸlayalÄ±m. Belgeseli çekmeye nasÄ±l karar verdiniz?

25 AralÄ±k 2017’de bir haber vardÄ±. Bingöl’ün KarlÄ±ova ilçesine baÄŸlÄ± TaÅŸlÄ±çay köyünde silikozis hastasÄ± Faysal Demir’in tedavi gördüÄŸü hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi yazÄ±yordu. Silikozis hastalarÄ±nÄ±n 2004 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan mücadelelerini takip etmiÅŸtim bir izleyici olarak, sonra kÄ±smi bir kazanÄ±m oldu. Mücadele büyük oranda sönümlendi. HafÄ±za çalÄ±ÅŸan biri olarak unutmuÅŸ olduÄŸumu fark ettim. ÇoÄŸu zaman kazanÄ±mla sonuçlanan mücadelelerde hepimiz aynÄ± hissiyatÄ± yaÅŸÄ±yoruz herhalde. Ä°nsanlarÄ±n hala silikozisten öldüÄŸünü öÄŸrenmek garip bir duygu elbette. Tam da bu haber sonrasÄ± oturup tekrar okumaya baÅŸladÄ±m bu meseleyi. Yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m video-belgesel iÅŸlerinde aslÄ±nda kendime sorduÄŸum sorulara yanÄ±t bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Temel birkaç soru vardÄ± zihnimde, bu sorularÄ±n peÅŸine düÅŸtüm. Bu noktada, AB Sivil DüÅŸün ProgramÄ± destek sundu. Bu alanla ilgili çalÄ±ÅŸmanÄ±n önemini görüp çalÄ±ÅŸmayÄ± desteklediler. Mart ayÄ±nda da çekimlere baÅŸladÄ±k.

Kumun Gecesi film afiÅŸi

En çok zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z noktalar nelerdi?

Silikozis hastalÄ±ÄŸÄ± zorlu bir mesele. Elbette ki kÄ±smen de olsa bunun bilgisine sahiptim. Belgeseli tasarlarken bu bilgi üzerine bir planlama yaptÄ±m. Ne çekilecek, nerede çekilecek gibi. Ama hastalar ve aileler ile temas kurduÄŸumda aslÄ±nda hiçbir ÅŸey bilmediÄŸimi fark ettim. YalnÄ±z bÄ±rakÄ±lan, her gün ölümü bekleyen, bir umut tedavisi olmayan bu hastalÄ±ÄŸa 'bir ilaç bulunur' umuduyla bekleyen hastalar ve aileleri ile temas kuruyorsunuz. YaÅŸam haklarÄ± ellerinden alÄ±nan insanlarla temas kuruyorsunuz. TasarladÄ±ÄŸÄ±m birçok planÄ± çekemedim. Muhtemelen talep etseydim, hayÄ±r demeyecekleri planlardÄ±; ama bu talepte bulunmak imkânsÄ±zdÄ±. AÄŸÄ±r bir mesele tabii ki. Ama bunu nasÄ±l anlatacaksÄ±nÄ±z, bu soru hem çekim esnasÄ±nda hem de daha sonrasÄ±nda sorduÄŸum temel soru oldu.

Silikozis hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanan insanlarÄ± konuÅŸmaya nasÄ±l ikna ettiniz?

AslÄ±nda sürekli suistimal edilen hastalar ve ailelerinden söz ediyoruz.

HastalarÄ± kim suistimal ediyor?

Haber bulamayan gazetecinin gidip kapÄ±larÄ±nÄ± çaldÄ±ÄŸÄ± ve dramatik dÄ±ÅŸ seslerle anlatÄ±lan… SonrasÄ±nda da telefonlarÄ± açÄ±lmayan hastalar ve aileler. Köye gitmeden önce Ä°stanbul’da temaslar kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k, olmadÄ±. Bingöl’de bu alanda çalÄ±ÅŸma yürüten aktivistlerle temas kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k, onlardan da sonuç alamadÄ±k. Benzer durumlar sivil toplum alanÄ±nda da yaÅŸanmÄ±ÅŸ. KarlÄ±ova’da gazeteci arkadaÅŸlarÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla birebir temas kurduk. BunlarÄ±n hepsini hastalar ve ailelerden öÄŸrendik. Bu belgeselin amacÄ±nÄ± dilimiz döndüÄŸünce anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. DÄ±ÅŸardan anlatÄ±mlarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Her konuda yardÄ±mcÄ± oldular. Tabii bir de meselenin baÅŸka bir boyutunu öÄŸrendik oradaki arkadaÅŸlardan.

Neler öÄŸrendiniz?

YapÄ±lan her röportaj, her haber sonrasÄ±nda köyden veya KarlÄ±ova merkezden bir silikozis hastasÄ±nÄ±n yoÄŸum bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ya da hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸini söylediler. Bu yüzden de köyde yaÅŸayan bir çok hasta konuÅŸmak istemedi.

‘KAÇ KÄ°ÅžÄ°NÄ°N HAYATINI YÄ°TÄ°RDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LMÄ°YORUZ’

Ali Ergül (FotoÄŸraf: MA)

Siz belgeseli çekerken de benzer durumlar oldu mu? Yani hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ya da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren hastalar…

Evet, maalesef belgesel çekimlerinden sonra Ramazan Aydar yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bunu öÄŸrendiÄŸimde belgeseli bÄ±rakmayÄ± düÅŸündüm. Tabii tekrar eve geçti ama yÄ±llardÄ±r oksijen makinasÄ±na baÄŸlÄ± yaÅŸÄ±yordu. YaÅŸama tutunmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Biz montajdayken sabah gelen bir telefonla Ramazan Abi’nin (Aydar) hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini öÄŸrendim. Tabii bir de ÅŸunu öÄŸrendik, aralÄ±k ayÄ±nda bizim duyduÄŸumuz haber dÄ±ÅŸÄ±nda Batman ve Erzurum’da silikozis hastasÄ± iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. TaÅŸlÄ±çay köyünde hasta sayÄ±sÄ± yüksek olduÄŸu için hep orasÄ± göründü ama duymadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bilmediÄŸimiz çok sayÄ±da silikozis hastasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Kaç iÅŸçinin bu merdiven altÄ± atölyelerde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz, kaç iÅŸçinin silikozis hastasÄ± olduÄŸunu bilmiyoruz. Kaç kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bilmiyoruz. Tümüyle hâlâ bilinmezler ile dolu bir sorundan söz ediyoruz. (Batman/MA)

Bir ilÃ§ede 17 iÅŸÃ§i silikozisten can verdi

Bego

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 14:59

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