Bir ilÃ§ede 17 iÅŸÃ§i silikozisten can verdi

Ä°stanbul'da 'merdiven altÄ±' tabir edilen kaÃ§ak atÃ¶lyelerde silikozise yakalanan iÅŸÃ§ilerden 16'sÄ±, son 13 yÄ±lda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Serkan BÄ°NGÖL

Bingöl'ün KarlÄ±ova ilçesiyle TaÅŸlÄ±çay köyünde otururken, Ä°stanbul'da 'merdiven altÄ±' tabir edilen kaçak atölyelerde yapÄ±lan kot kumlama nedeniyle silikozise yakalanan iÅŸçilerden 16'sÄ±, son 13 yÄ±lda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Silikozisin pençesindeyken, 10 ay önce DHA muhabirine "Her gün ölüm sÄ±rasÄ±nÄ±n geleceÄŸinden korkuyorum" diyen 38 yaÅŸÄ±ndaki Ramazan Aydar da tedavi gördüÄŸü hastanede yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti. Aydar'Ä±n ardÄ±ndan KarlÄ±ova'da silikozisten ölenlerin sayÄ±sÄ±, 17'ye çÄ±ktÄ±.

KarlÄ±ova ilçe merkezi ve TaÅŸlÄ±çay köyünde otururken, 1994-2004 yÄ±llarÄ±nda, Ä°stanbul'da 'merdiven altÄ±' diye tabir edilen kaçak atölyelerde, kum ve hava ile kot taÅŸlama iÅŸinde çalÄ±ÅŸÄ±rken, silikozis hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalananlarÄ±n durumu, her geçen gün daha da aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor. Kaçak kot taÅŸlama atölyelerinde, 2004 yÄ±lÄ±nda 800 TL maaÅŸla çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, hastalÄ±ÄŸÄ± ilk olarak o yÄ±l KarlÄ±ova ilçe merkezinde silikozis nedeniyle Kenan Temiz'in hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle öÄŸrendi. YaptÄ±klarÄ± iÅŸin silikozise yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören iÅŸçiler, 2004'ten itibaren çalÄ±ÅŸmayÄ± bÄ±rakÄ±p, eve döndü; ama hastalÄ±k, onlarÄ±n peÅŸini bÄ±rakmadÄ±. Son 13 yÄ±lda, KarlÄ±ova ilçe merkeziyle TaÅŸlÄ±çay köyünde 16 kiÅŸi, silikozis nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

10 AY ÖNCE ÖLÜMDEN KORKTUÄžUNU SÖYLEMÄ°ÅžTÄ°

TaÅŸlÄ±çay'da, 4 yÄ±ldÄ±r solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± olarak yatalak yaÅŸayan, geçmiÅŸte kot kumlama iÅŸinde çalÄ±ÅŸan ve 13 yÄ±ldÄ±r silikozis hastasÄ± olan Ramazan Aydar da ElazÄ±ÄŸ'da, tedavi gördüÄŸü hastanede yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti. 6 çocuk babasÄ± Aydar'Ä±n cenazesinin, ElazÄ±ÄŸ'dan TaÅŸlÄ±çay köyüne getirilerek, topraÄŸa verileceÄŸi belirtildi. Aydar'Ä±n ardÄ±ndan KarlÄ±ova'da silikozisten ölenlerin sayÄ±sÄ±, 17'ye çÄ±ktÄ±.

Ramazan Aydar, 27 KasÄ±m 2017 tarihinde, silikozis hastalarÄ±yla ilgili haber yapan DHA muhabirine verdiÄŸi röportajda, ölüm sÄ±rasÄ±nÄ±n kendisine gelmesinden korktuÄŸunu söylemiÅŸti. Aydar, kot kumklama iÅŸi nedeniyle yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±rken, "Ä°stanbul'da kot kumlama iÅŸiyle tanÄ±ÅŸtÄ±k. 800 TL maaÅŸ alÄ±yorduk; fakat kaçak ve sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±k. O yÄ±llarda sigortalÄ± çalÄ±ÅŸmanÄ±n ne anlama geldiÄŸini ve kot kumlama iÅŸinin saÄŸlÄ±ksÄ±z olduÄŸunu bilmiyorduk. Köyde elektrikler, sÄ±k sÄ±k kesiliyor. Elektriklerin kesildiÄŸi zamanlarda solunum cihazÄ±mÄ±z, çalÄ±ÅŸmÄ±yor. Bu yüzden hastaneye gidiyoruz; çünkü bu makineler, bizim nefesimizdir. ÇocuklarÄ±ma her baktÄ±ÄŸÄ±mda, onlara destek olamayÄ±p, doÄŸru dürüst babalÄ±k yapamÄ±yorum. Her gün çocuklarÄ±ma baktÄ±kça kahroluyorum; çünkü artÄ±k iyileÅŸemeyeceÄŸimi biliyorum. Her gün ölüm sÄ±rasÄ±nÄ±n geleceÄŸinden korkuyorum" demiÅŸti. (Bingöl/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 12:33

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