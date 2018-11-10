ÅžÄ±rnak'ta tÃ¶ren alanÄ± ve askeri araziye patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ 2 Ä°HA dÃ¼ÅŸtÃ¼

ÅžÄ±rnak'ta 10 KasÄ±m tÃ¶reni sonrasÄ± Valilik bahÃ§esi alanÄ±na ve askeri araziye patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ olduÄŸu belirlenen 2 insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) dÃ¼ÅŸtÃ¼.

ÅžÄ±rnak'ta, 10 KasÄ±m Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninin ardÄ±ndan Valilik bahçesindeki alana ve 23'üncü Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ± arazisine, 2 Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± (Ä°HA) düÅŸtü. YapÄ±lan incelemede Ä°HA'larÄ±n C-4 patlayÄ±cÄ± yüklü olduÄŸu belirlendi.

ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi bahçesindeki tören alanÄ±nda, Atatürk'ün ölümünün 80'inci yÄ±l dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törenin ardÄ±ndan protokol alandan ayrÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n da ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada tören alanÄ±na Ä°HA düÅŸtü. AynÄ± saatlerde, 23'üncü Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ± arazisine de bir Ä°HA düÅŸtüÄŸü öÄŸrenildi.

Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadÄ±. YapÄ±lan incelemelerde, uzaktan kumanda edilerek yönlendirilen Ä°HA'larÄ±n çivi ve metal parçalarÄ±yla güçlendirilmiÅŸ C-4 patlayÄ±cÄ± yüklü olduÄŸu belirlendi. (ÅžÄ±rnak/DHA)

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