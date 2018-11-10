Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, 80. Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lÄ±yor

Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybediÅŸinin 80. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde tÃ¼m yurtta anma etkinlikleri yapÄ±lacak.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatÄ±nÄ± kaybediÅŸinin 80. yÄ±l dönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Atatürk’ü anmak için yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda 2023 vurgusu yaparken, CHP’nin mesajÄ±nda ise “Devrimlerine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz” denildi.

Atatürk’ün Ä°stanbul Dolmabahçe SarayÄ±’nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi saat 09.05’te bayraklar yarÄ±ya indirilecek ve saygÄ± duruÅŸu yapÄ±larak Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunacak.

ERDOÄžAN’DAN 2023 VURGULU MESAJ

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatÄ±nÄ±n 80. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ± ile mesaj yayÄ±mlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan 2023 vurgulu mesajÄ±nda “Millî iradeye sahip çÄ±kÄ±lmasÄ±, demokrasinin güçlendirilmesi ve 2023 hedeflerimize ulaÅŸÄ±lmasÄ± için yÄ±lmadan, yorulmadan çalÄ±ÅŸmaya devam ederken, geleceÄŸimize her zamankinden daha büyük bir ümitle bakÄ±yoruz” ifadelerine yer verdi.

FotoÄŸraf: AA

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun da bir mesaj yayÄ±mladÄ±. Torun, “Ulusal baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n mimarÄ±, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramÄ±zdan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 80. YÄ±lÄ±nda büyük bir özlemle ve saygÄ±yla anÄ±yoruz. O’nu kaybetmenin hüznünü yaÅŸarken, O’na olan inancÄ±mÄ±zÄ± tazeliyor, devrimlerine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha yineliyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 07:23

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