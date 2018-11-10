KayyÄ±m, Orhan DoÄŸan'Ä±n ismini, EhmedÃª XanÃ®'nin bÃ¼stÃ¼nÃ¼ kaldÄ±rdÄ±

Kars'Ä±n Digor ilÃ§esine atanan kayyÄ±m, DBP'li belediye dÃ¶neminde bir caddeye verilen Orhan DoÄŸan ismini ve EhmedÃª XanÃ® bÃ¼stÃ¼nÃ¼ kaldÄ±rdÄ±.

Kars'Ä±n Digor Belediyesine atanan kayyÄ±m, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetimi döneminde bir caddeye verilen Kürt siyasetçi Orhan DoÄŸan'Ä±n ismini kaldÄ±rarak caddenin adÄ±nÄ± Millet Caddesi olarak deÄŸiÅŸtirdi. Ä°lçede bulunan bir parkta yer alan Kürt EdebiyatçÄ± Ehmedê Xanî büstü de kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KayyÄ±m ayrÄ±ca belediyenin logosunu da deÄŸiÅŸtirdi.

ORHAN DOÄžAN CADDESÄ° 'MÄ°LLET CADDESÄ°' OLDU

Duruma tepki gösteren HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Zorba BaÅŸkurt, parkÄ±n içerisindeki Ehmedê Xanî büstünün kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine birçok sokak ve cadde isimlerinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸini söyledi. ParkÄ±n içerisinde eskiye dair ne varsa kaldÄ±rarak parka yeni bir isim verildiÄŸini belirten BaÅŸkurt, "KayyÄ±m ilçenin en büyük caddesinin ismi Orhan DoÄŸan caddesiydi onu da deÄŸiÅŸtirerek 'Millet Caddesi' yaptÄ±. Ama ne yaparsa yapsÄ±nlar bizim için bir anlamÄ± yoktur. Biz o cadde isimlerini yine anÄ±yor ve kullanÄ±yoruz" dedi.

KayyÄ±mlarÄ±n yok ettiÄŸi simgelerin haritasÄ±

KayyÄ±mdan sonra halkÄ±n belediye ile ilgili hiçbir iliÅŸkisinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BaÅŸkurt, "HalkÄ±mÄ±z gidip bir iÅŸ dahi istemiyor. Bu konuda halkÄ±mÄ±zÄ±n kayyÄ±m politikasÄ±na karÅŸÄ± tutumu nettir. Ä°lçede Ä°ÅŸ-Kur'a baÅŸvuran insanlarÄ±mÄ±za 'kim size oy verdiyse gidin onlar sizi iÅŸe alsÄ±n' diyorlar. Yine bazÄ± insanlarÄ±mÄ±z UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'a 'Biz kirli su içiyoruz, suyumuzu getirin" gibi talepte bulundular ama bakan onlara; "O suyu içmeye devam edin" cevabÄ±nÄ± verdi. Yani bir bakan bunu diyorsa bunu kÄ±namaktan baÅŸka bir ÅŸey diyemeyiz. OnlarÄ±n düÅŸüncesi ve fikirleri bundan ibarettir. Yani halk kime oy verirse versin bir bakan bunu söyleyebilir mi? Onlar onu yapsÄ±n ama biz halkÄ±mÄ±zla birlikte bu zor zamanÄ± da atlatarak güzel günlere ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Biz halkÄ±mÄ±zÄ±n bu iradesi karÅŸÄ±sÄ±nda eÄŸiliyoruz. HalkÄ±mÄ±z seçim günü tüm bunlara gereken cevabÄ± verecektir" dedi.

Heykeli yÄ±kÄ±lan EhmedÃª XanÃ®'yi ErdoÄŸan Ã¶ve Ã¶ve bitiremiyordu

'HALK KAYYIMI BENÄ°MSEMEDÄ°'

Yerel seçimlere iliÅŸkin de konuÅŸan BaÅŸkurt ÅŸöyle devam etti: "Herkes bilsin ki seçim günü Digor halkÄ± onlarÄ±n kayyÄ±m politikalarÄ±na en iyi cevabÄ± verecektir. HalkÄ±mÄ±z kendi iradesiyle tekrar belediyesini kazanacaktÄ±r. Digor halkÄ± iradesini bugüne kadar kimseye teslim etmedi bundan sonra da teslim etmeyecektir. Bu hükümet ne kadar zor ve zulüm uygularsa uygulasÄ±n halkÄ±mÄ±z onlarÄ±n bu zorbalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± asla boyun eÄŸmeyecektir. HalkÄ±mÄ±z kayyÄ±mÄ± benimsemedi, benimsemeyecektir." (Kars/MA)

KayyÄ±m yÄ±ktÄ±rdÄ±ÄŸÄ± EhmedÃª XanÃ® heykelinin yerine Ã§ay bahÃ§esi yapÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 10:36

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