Kayyım yıktırdığı Ehmedê Xanî heykelinin yerine çay bahçesi yapıldı

Ağrı Doğubayazıt'ta kayyımın yıktırdığı Ehmedê Xanî heykelinin yerine aile çay bahçesi yapıldı. Kayyım 1 yıl önce 'Heykeli yerine koyacağız' demişti.

Doğubeyazıtlılar yıktırılan Ehmedê Xanî heykelinin yeniden yapılmasını beklerken, heykelin yıkıldığı parkın içine kafe-restaurant yapıldı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Büyük Ağrı Caddesi üzerinde bulunan Ehmedê Xanî Parkı içerisinde yer alan Kürt filozof Ehmedê Xanî’nin heykeli 22 Haziran 2017 tarihinde Doğubayazıt Kaymakamı ve Kayyım Ulaş Akhan tarafından yıktırılmıştı. Heykelin yıktırılmasının ardından açıklama yapan kayyım Akhan, “Belediyemiz tarafından 22 Haziran 2017 tarihinde ilçemiz Büyük Ağrı Caddesi üzerinde sürdürülen yol yapım, kaldırım ve refüj düzenleme çalışmaları esnasında, iş makinesi tarafından kenar refüjün içerisinde bulunan Ahmed-i Hani heykeline kazaen zarar verilmiş olunduğundan heykel belediye ekiplerimizce yerinden kaldırılmıştır. Belediyemiz tarafından heykelin aynı şekilde yapımı için sipariş verilmiş olup en kısa zamanda yerine montajı yapılacaktır” demişti.

Ancak aradan geçen 1 yıla rağmen heykel yerine konmazken, heykelin bulunduğu Ehmedê Xanî parkının içerisine ise “Saray Harman Cafe-Restaurant- Aile Çay Bahçesi” adıyla bir yapı yapıldı. İnşaatı bitme noktasına gelen cafe, parkın büyük bir kısmını da kaplamış durumda. (Ağrı/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 20:03

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