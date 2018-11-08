Pernigotti Ä°talya'daki Ã¼retimine son veriyor, 100 iÅŸÃ§i iÅŸsiz kalacak

ToksÃ¶z Grup'un 2013'te satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ä°talya'nÄ±n tarihi Ã§ikolata markalarÄ±ndan Pernigotti'nin Ä°talya'daki fabrikasÄ±nÄ± kapama kararÄ± aldÄ±.

1860'tan beri Ä°talya'nÄ±n kuzeyindeki Novi Ligure'de üretim yapan Pernigotti markasÄ±nÄ±n buradaki fabrikada üretimi durduracaÄŸÄ± ve 100 iÅŸçinin "geçici olarak iÅŸten çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±" açÄ±klandÄ±.

BBC'nin haberine göre, Åžirketin açÄ±klamasÄ±nda, bu kararÄ±n "satÄ±ÅŸ hacmi ve cirodaki düÅŸüÅŸten kaynaklanan kriz durumu" nedeniyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada, Novi Ligure fabrikasÄ±ndaki üretimin durdurulmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra idari faaliyetlerin de merkezileÅŸtirileceÄŸi bilgisi yer aldÄ±.

Konuyla ilgili detaylÄ± bilgi alabilmek için Pernigotti'nin Ä°talya ve Türkiye ofislerine yönelttiÄŸimiz sorulara yanÄ±t gelmedi. Åžirketin Ä°talya'daki iletiÅŸim faaliyetlerini yürüten firmanÄ±n temsilcisi de sorulara, "Åžimdilik basÄ±n açÄ±klamasÄ±ndakilerin ötesinde bilgimiz yok" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Ä°talyan basÄ±nÄ±, markanÄ±n artÄ±k Ä°talya'da üretim yapmayacaÄŸÄ±nÄ±, üretimin Türkiye'ye kaydÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ancak Ä°talyan markasÄ± olarak kalabilmek için bu ülkede ticari ofis bulundurmaya devam edeceÄŸini yazdÄ±.

Pernigotti'nin yönetimindeki Toksöz Grup temsilcileri tarafÄ±ndan önceki gün iÅŸçi sendikalarÄ±na bildirilen bu karar eleÅŸtirildi.

Ulusal gazetelerde yer alan haber, "Ä°talya'dan kaçan son markanÄ±n adÄ± Pernigotti", "Gianduiotti (Piemonte bölgesinin ünlü fÄ±ndÄ±klÄ± çikolatasÄ±) miti Pernigotti fabrikasÄ±nÄ± kapatÄ±yor" ifadeleriyle duyuruldu.

Haber siteleri de "Çikolata tarihinin bir parçasÄ± yok oluyor", "Pernigotti'yi kaybetmemek için tüm Novi Ligure halkÄ± eyleme hazÄ±r" baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± kullandÄ±.

‘BÄ°R KEZ DAHA Ä°ÅžÇÄ°LER PÄ°YASAYA KURBAN EDÄ°LÄ°YOR’

Ä°ÅŸçi sendikasÄ± Flai Cigl, ÅŸirketin 5 yÄ±lda 50 milyon Euro zarar ettikten sonra fabrikayÄ± kapama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu süre içinde yaptÄ±klarÄ± önerilerin ÅŸirket yönetimi tarafÄ±ndan dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SendikanÄ±n Genel Sekreteri Ivana Galli, "Bir kez daha yabancÄ± ÅŸirketlerin önce satÄ±n almasÄ±, sonra da iÅŸçileri kovmasÄ± ve fabrika kapatmasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Prestij sahibi olan markayÄ± koruyorlar, üretimi ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±yorlar. Bir kez daha iÅŸçiler ve ürünlerimizin kalitesi piyasaya kurban ediliyor" dedi.

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