İthal etin rantını kimler yiyor?

Erdoğan’ın grup toplantısında, “Et fiyatlarını düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithalata gideriz” şeklindeki sözlerine yanıt geldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan ithalata rağmen ülkemizde et fiyatlarının düşmediğini belirterek, “Bu işin altında bir çapanoğlu var, ‘vatandaşa ucuz et yedireceğiz’ denilerek, ithal et lobileri zengin ediliyor” dedi.

Et ithalatının AKP’liler ve bu partiye yakın olan çevrelerin tekelinde olduğu yönündeki iddialara da değinen Gürer, et ithal eden firmaların ‘ticari sır’ gerekçesiyle açıklanmıyor olmasının altında bu gerçeğin yatıyor olabileceğini ifade etti.

YERLİ BESİCİLİK BİTİRİLİYOR

Cumhurbaşkanının, büyükbaş hayvan varlığının 9.9 milyondan 16 milyona, küçükbaş hayvan varlığının da 32 milyondan 44 milyona çıktığını söylediğine dikkat çeken Gürer, “Buna rağmen et fiyatlarının düşmediğini ifade ediyor ve gerekirse cari açığı bile göze alarak et ithalatına gidebileceklerini belirtiyor. Artan hayvan varlığına rağmen et fiyatlarının düşmemesinin nedenini araştırıp gerekli tedbirleri almak yerine ithalata yönelmek, yerli besiciliği bitirmektedir. Besiciler artan girdi maliyetlerinin baskısı altında yaşarken şimdi bir de ithal et baskısı altında girdikleri için besicilik yapmaktan vazgeçmeyi tercih etmektedirler” dedi.

Resmi verilere göre, Türkiye’nin son 2 yılda 1 milyon 790 bin 223 adet büyükbaş hayvan ithal ettiğini ve kemiksiz et ithalatına yönelindiğini anımsatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Polonya, Fransa, Macaristan, Sırbistan, Bosna –Hersek üzerinden binlerce ton et ithal ediyoruz. İthal edilen büyükbaş havyanlarda ortaya çıkan başta şarbon olmak üzere pek çok hayvan hastalığına rastlanmıştır. Lop et diye tabir edilen kemiksiz et ithalatında da ciddi sorunlar yaşanmış, ithal edilen etlerin insanlarda çeşitli hastalıklar neden olan bakteriler barındırdığı, ithalattan 6 ay sonra ortaya çıkabilmiştir” diye konuştu.

BESİCİ DESTEKLENMELİ

CHP Milletvekili Gürer, Türkiye’de et sorunun ithalatla değil, besicinin desteklenmesiyle çözülebileceğine de dikkat çekerek, “Yandaş firmalar zengin olsun, rant sağlasın diye, Türkiye’de hayvancılık ve besiciliğin bitirilmesine izin verilmemelidir. Besicilerin yaşadığı sorunlar çözülmeli, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için düzenleme yapılmalı ve hayvancılık ciddi manada desteklenerek, ülkemizde besicilik yeniden eski parlak günlerine kavuşmalıdır” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

Etle birlikte dert ithal ediyoruz

300 TIR sığır eti ithal edilecek

www.evrensel.net