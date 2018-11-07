Öğrenci dostu kentler, mutlu öğrenciler

Kazım DOĞAN

Görkem DALSÜREN

Adnan Menderes Üniversitesi

Geçtiğimiz yıllarda TÜİK'in yaptığı araştırmaya* göre; “Türkiye nüfusunun yüzde 16,3'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Araştırmaya göre her 5 gençten biri işsiz ve gençlerin yüzde 65.1'i ise mutlu.” Bunun yanında ulaşım imkânları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve sağlık sorunlarının çözümü kriterlerinde memnuniyet araştırmasına** göre de Aydın, Türkiye’de 7. öğrenci dostu kent seçildi. Biz de Adnan Menderes Üniversitesinde bu araştırmalarla ilgili bir röportaj gerçekleştirdik.

ŞEHİR Mİ ÖĞRENCİ DOSTU, ÖĞRENCİ Mİ ŞEHİR?

Kampüs içinde çimlerin üzerinde oturan arkadaşların yanına gidiyoruz. Röportaja başlamadan önce arkadaşlarla tanışıyoruz ve Türk Dili ve Edebiyatı okuduklarını öğreniyoruz. Sohbete ilk olarak Aydın'ın 7. Öğrenci dostu kent seçilmesi hakkında konuşarak başlıyoruz. Kader Aydın’ın ucuz bir şehir olduğunu, ulaşımın kolay olduğunu fakat esnafların öğrenciye iyi davranmadığını söylüyor. Aydın'ın öğrenciler sayesinde geçindiğini söyleyen Kader, öğrenciler Aydın’dan gidince bu durumun daha net göründüğünü söylüyor. Bir diğer arkadaş ise Aydın'ın öğrenciler için avantajlı bir şehir olduğunu ifade ediyor: ''Büyük şehirlerin pahalılığı karşısında Aydın onlara göre daha ucuz”

Üniversite öğrencilerinin nasıl bir şehir istediğini konuşarak sohbetimize devam ediyoruz. Bir arkadaş sadece okula servis yapan minibüsler olması gerektiğini belirtiyor. KYK kız yurdunun çok uzak olduğunu, onun da erkek yurdu gibi kampüs içerisine alınması gerektiğini söylüyor. Yurda giderken iki vesait yapması gerektiğini, bunun da ekonomik anlamda kendisini zorladığını söylüyor. Kader: “Ulaşım ücretsiz olmalı, kitap ve kültür evlerinin çoğaltılması gerekiyor.” diye ekliyor. Son olarak öğrencinin daha rahat geçinebileceği, sosyal aktivitelerin daha fazla olduğu bir kentin ancak öğrenci dostu olabileceğini söylüyorlar.

“MUTLU OLMAK İÇİN NE YAPMALI?”

Sohbetimize devam ederken TÜİK'in son araştırmasını hatırlatıyoruz. Kader, gençlerin mutlu olduğuna inanmadığını ve bu yüzden de mutsuzluk oranının daha fazla olduğunu söylüyor. “Üniversitede de 5 genci çevirsek en fazla bir kişi mutlu olduğunu söyleyecektir.” diyor. Bunun sebebi olarak ise eğitim sistemini gösteren Kader, eğitimin yeteneğe göre olması gerektiğini vurguluyor. Sohbete katılan diğer bir arkadaş ise bizlere geçen sene atanamadığı için intihar eden Merve Çavdar öğretmeni hatırlatarak “İşsizlik yüzünden intihar eden arkadaşlarımız var. Yarın bizlere de ne olacağı belli değilken nasıl mutlu olalım?” sorusunu yöneltiyor.

“Mutlu olmak için ne yapmalıyız?” sorusu hepimizin kafasını kurcalarken hemfikir olduğumuz noktalar belirginleşiyor. Kader çok konuştuğunu söyleyerek sözlerine tekrar başlıyor; “Mutlu olmamız için eğitim sisteminin değişmesi ve eğitimin parasız hale gelmesi gerekiyor. Şu an iktidar ne diyorsa o olur. Bizim dediklerimiz umursanmıyor. O yüzden bir şeyleri değiştirmek istiyorsak baştan başlamamız lazım.” diyor. Ders saati geldiğini fark edip sohbetimizi sonlandırarak amfi yollarına yöneliyoruz.

*TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2017

**Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması, www.uniar.net/odus