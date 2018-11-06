Ä°sveÃ§â€™te Ã§elik tekeli SSBA iÅŸ cinayetinde suÃ§lu bulundu

Ä°sveÃ§â€™in en bÃ¼yÃ¼k tekellerinden SSAB, bir iÅŸÃ§inin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olma suÃ§undan 3 milyon kron para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’in en büyük tekellerinden SSAB, bir iÅŸçinin ölümüne neden olma suçundan 3 milyon kron para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçinin yakÄ±nlarÄ±na da 62 bin kron ödemesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Bir devlet ÅŸirketi olan SSAB (Ä°sveç Çelik Anonim Åžirketi) dünyanÄ±n en büyük çelik ÅŸirketleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Üretim maliyetini aÅŸaÄŸÄ±ya çekmek için kapsamlÄ± tasarruf planlarÄ±nÄ± yürürlüÄŸe koydu. Daha önce ÅŸirkette çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yaptÄ±klarÄ± iÅŸlerin bir bölümünü taÅŸeron ÅŸirketlere devretti.

TAÅžERONLAÅžMADAN SONRA Ä°Åž CÄ°NAYETLERÄ° ARTTI

TaÅŸeron firmalarÄ±n devreye girmesiyle birlikte SSAB’a baÄŸlÄ± fabrika ve tesislerde yaÅŸanan iÅŸ kazalarÄ± ve cinayetlerinde belirgin bir artÄ±ÅŸ görüldü. 5 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, onlarcasÄ± yaralandÄ±. Ölümle sonuçlanan son iÅŸ kazasÄ± 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±nda SSAB’nin Ä°sveç’in kuzeyinde yer alan Luleo ilindeki fabrikasÄ±nda yaÅŸandÄ±. Bir taÅŸeron firmada çalÄ±ÅŸan 55 yaÅŸÄ±ndaki vinç operatörü Rolf Blomkvist, çalÄ±ÅŸÄ±rken vinçle tavan arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

10 KEZ UYARIYA RAÄžMEN 13 YIL ÖNLEM ALINMADI

Ä°ÅŸ Çevresi Kurumu’nun yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma bundan 2003 yÄ±lÄ±nda iÅŸçilerin söz konusu vincin güvenli olmadÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ±nÄ± ortaya koydu. Bu uyarÄ±larÄ±n 13 yÄ±l içinde 10 defa tekrarlanmasÄ±na karÅŸÄ± SSAB yöneticileri herhangi bir önlem almaya gerek görmedi.

Mahkeme, SSAB’nin çalÄ±ÅŸanlarÄ±n güvenliklerinin saÄŸlanmasÄ±nda eksikleri olduÄŸunu ve vinçlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n dikkat etmeleri gereken yazÄ±lÄ± kurallarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptadÄ±. Åžirketi bir kiÅŸinin ölümüne neden olan aÄŸÄ±r iÅŸ çevresi suçu iÅŸlemekten mahkum etti.

REKOR TAZMÄ°NAT CEZASI

3 milyon kronlu ceza Ä°sveç’te bugüne kadar iÅŸyerlerinde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kazalar için verilen en yüksek meblaÄŸ. KararÄ±n açÄ±klamasÄ±ndan sonra medyaya açÄ±klamalarda bulunan IF Metall Federasyonu BaÅŸ OmdusmanÄ± (DaÅŸÄ±nmanÄ±) Thomas Barsk, mahkemenin ÅŸirkete 3 milyon kron ceza vermesinin önemli olduÄŸunu belirterek, “Ama daha önemli olanÄ± sorumluluÄŸun nerede olduÄŸunu göstermesi. Yüksek tazminata hükmetmesi mahkemenin sorunu ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Bu, sadece SSAB’ye deÄŸil tüm iÅŸverenlere çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ güvenliÄŸini ciddiye almalarÄ± sinyalini gönderiyor” dedi.

SSAB’nin hukuk iÅŸlerinden sorumlu temsilcisi Anders Lorentzon, mahkeme kararÄ±ndan hoÅŸnut olmadÄ±klarÄ±nÄ± ve iÅŸyerinde sistemli iÅŸ çevresi güvenliÄŸi eksikleri bulunduÄŸu deÄŸerlendirmesine katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. SSAB’nin mahkeme kararÄ±nÄ± temyiz edip etmeyeceÄŸi sorusunu yanÄ±tlamaktan kaçÄ±ndÄ±.

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