Saray, skandal fetvalara arka Ã§Ä±ktÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu'nun Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n fetvalarÄ±na iliÅŸkin verdiÄŸi soru Ã¶nergesini yanÄ±tladÄ±.

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, 2016-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen fetvalarÄ± "Ä°lmi araÅŸtÄ±rmalar sonucunda" diyerek savundu. Ä°htiyaç duyulduÄŸunda akademisyenlere de danÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen fetvalar arasÄ±nda tepkilere yol açan "Åžeytanlar sol elle yemek yer", "Baba öz kÄ±zÄ±na ÅŸehvet duyunca bazÄ± mezheplere göre nikah düÅŸmez" gibi açÄ±klamalar da bulunuyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu'nun Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n fetvalarÄ±na iliÅŸkin AÄŸustos ayÄ±nda verdiÄŸi soru önergesini yanÄ±tladÄ±. TanrÄ±kulu, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2016-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda verdiÄŸi fetvalarÄ±n sayÄ±sÄ±, bu fetvalar için bilimsel bir komisyona danÄ±ÅŸÄ±lÄ±p danÄ±ÅŸÄ±lmaÄŸÄ±nÄ± ve Diyanet tarafÄ±ndan eÅŸcinsellerle ilgili fetva hususunda araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± sorulmuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen yanÄ±tta, “Din Ä°ÅŸleri Yüksek Kurulu tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±ndan 2018 yÄ±lÄ± Eylül ayÄ±na kadar ibadet, inanç, sosyal hayat, aile hayatÄ±, ticari hayat ve diÄŸer konularda yöneltilen 60 bin 803 adet dini soru cevaplandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. Ä°slam dininin temel bilgi kaynaklarÄ±nÄ±n, metodolojisinin, tarihî tecrübenin, güncel talep ve ihtiyaçlarÄ±n dikkate alÄ±narak, alan uzmanlarÄ±yla yapÄ±lan istiÅŸareler ve ilmi araÅŸtÄ±rmalar sonucunda elde edilen verilere dayalÄ± olarak cevap verildiÄŸi savunulan yanÄ±tta, “ihtiyaç duyulduÄŸunda akademisyenlerin görüÅŸlerine de baÅŸvurulduÄŸu” ifade edildi. AyrÄ±ca Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n eÅŸcinsellerle ilgili bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± da cevapta vurgulandÄ±.

TEPKÄ° ÇEKEN FETVALAR

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan “güncel talep ve ihtiyaçlarÄ± dikkate alarak” ve “ilmi araÅŸtÄ±rmalar sonucunda elde edilen verilere dayalÄ± olarak” verildiÄŸi savunulan fetvalar arasÄ±nda tepki çeken çok sayÄ±da fetva bulunuyor. Ocak 2016'da "Bir babanÄ±n öz kÄ±zÄ±na duyduÄŸu ÅŸehvet, karÄ±sÄ±yla olan nikâhÄ±nÄ± düÅŸürür mü?" sorusu üzerine Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen fetvada "BabanÄ±n kendi öz kÄ±zÄ±nÄ± öperken ÅŸehvet duymasÄ± durumunda nikâhÄ±n ne olacaÄŸÄ± konusunda görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r. BazÄ± mezheplere göre, babanÄ±n ÅŸehvetle kÄ±zÄ±nÄ± öpmesi ya da ÅŸehvetle ona sarÄ±lmasÄ±nÄ±n nikâha bir etkisi yoktur" denilmiÅŸti.

'ÅžEYTAN SOL ELLE YEMEK YER'

AralÄ±k 2017'de ise Diyanet'in boÅŸanmaya dair “Bir kimse, yüzüne karÅŸÄ± 'seni boÅŸadÄ±m, benden boÅŸ ol' gibi boÅŸamayÄ± ifade eden sözleri ÅŸifahî olarak söylemek suretiyle, eÅŸini boÅŸayabileceÄŸi gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boÅŸayabilir” fetvasÄ± tepki çekmiÅŸti. Åžubat 2018'de "Sol elle yemek yemekte bir sakÄ±nca var mÄ±dÄ±r?" sorusu üzerine Diyanet tarafÄ±ndan verilen fetva, “ÅžeytanlarÄ±n elle yemek yediklerini, ailelerin çocuklarÄ±na saÄŸ elle yemek yemeyi öÄŸretmeleri gerektiÄŸi” oldu.

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