Balkanlardan Almanyaâ€™ya iÅŸ gÃ¼cÃ¼ gÃ¶Ã§Ã¼

Almanyaâ€™nÄ±n Ã§Ä±karacaÄŸÄ± yeni gÃ¶Ã§ yasasÄ±, Balkanlarda yaÅŸayan yoksullarÄ±n ilgisini Ã§ekiyor. Bu durum Balkan Ã¼lkeleri iÃ§in ise iÅŸ gÃ¼cÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸÄ± yaratacak.

Almanya’nÄ±n, ülkedeki nitelikli iÅŸ gücü açÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapatmak amacÄ±yla çÄ±karmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± yeni göç yasasÄ±nÄ±n, Balkan ülkeleri Bosna Hersek, SÄ±rbistan, KaradaÄŸ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da ciddi nüfus kaybÄ±na neden olacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

Ekonomisi zayÄ±f olan Balkan ülkelerinde yaÅŸayanlarÄ±n bir umut olarak gördüÄŸü bu göç yasasÄ±, bölge ülkelerinde beyin göçü yaÅŸanmasÄ±na ve akabinde nitelikli iÅŸ gücü açÄ±ÄŸÄ± oluÅŸmasÄ±na neden olacak.

Almanya’da 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüÄŸe konmasÄ± beklenen ve Balkan ülkelerinden insanlara Almanya'da istihdam edilme kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacak yasa, bölge halklarÄ± tarafÄ±ndan sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklenirken, büyük bir kesim yaÅŸanabilecek tehlikenin henüz farkÄ±nda deÄŸil.

Öte yandan, Almanya’nÄ±n Saraybosna BüyükelçiliÄŸince yapÄ±lan açÄ±klamada, bu yasanÄ±n hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±nda bulunduÄŸu, detaylarÄ± deÄŸerlendirmek için henüz erken olduÄŸu ifade edildi.Bosna Hersek Entegrasyon BirliÄŸi Müdürü Mirhunisa Zukic, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, göç yasanÄ±n yürürlüÄŸe girmesiyle Bosna Hersek'in büyük tehlike altÄ±na gireceÄŸini vurgulayarak “Mühendislikler baÅŸta olmak üzere birçok meslekten insanÄ±mÄ±zÄ± kaybedeceÄŸiz. Bosna Hersek'i son 5 yÄ±lda 170 bine yakÄ±n kiÅŸi terk etti” dedi.

Ä°NÅžAAT, YAÅžLI BAKIMI Ä°ÅžLERÄ°

SÄ±rbistan Ä°ÅŸçi Kurumundan alÄ±nan bilgiye göre, SÄ±rbistan’dan AB ülkelerine en fazla göçün yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± alan saÄŸlÄ±k olurken, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± kamyon ÅŸoförleri izliyor. 2018 yÄ±lÄ± içinde 144 kiÅŸinin Almanya’ya göç edip yerleÅŸtiÄŸi belirtilirken, baÅŸta baÅŸkent Belgrad olmak üzere farklÄ± ÅŸehirlerde “Almanya’da yaÅŸam ve çalÄ±ÅŸma” konulu çalÄ±ÅŸtaylar düzenlendiÄŸi kaydedildi. BalkanlarÄ±n nüfus bakÄ±mÄ±ndan en küçük ülkesi olan KaradaÄŸ’da da Almanya'ya göç konusu gündemde. Almanya’nÄ±n Podgorica BüyükelçiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 2017'de 876 kiÅŸinin KaradaÄŸ'dan Almanya'ya göç ettiÄŸi, özellikle inÅŸaat, gastronomi ve yaÅŸlÄ± bakÄ±mÄ± alanlarÄ±nda çalÄ±ÅŸmak için baÅŸvuru aldÄ±klarÄ± ifade edildi.

Kosova Ä°stihdamÄ± GeliÅŸtirme AjansÄ± (APPK) verilerine göre, 2017'de yaklaÅŸÄ±k 5 bin Kosova vatandaÅŸÄ± Almanya’ya göç etti. Bölgenin AB üyesi ülkelerinden HÄ±rvatistan da sürekli göç veren ülkelerden biri. AB üyesi olduÄŸu 2013’ten beri HÄ±rvatistan'dan 300 bine yakÄ±n kiÅŸi diÄŸer AB ülkelerine göç etti. (AA)

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