Saadet Partili Cihangir Ä°slam hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Saadet Partili Cihangir Ä°slam hakkÄ±nda, Meclis konuÅŸmasÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Milletvekili Cihangir Ä°slam’Ä±n Meclis kürsüsünden yaptÄ±ÄŸÄ± ve sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma yüzünden soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

Saadet Partisi Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam hakkÄ±nda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°slam hakkÄ±nda, Twitter'daki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesindeki "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" ile 215. maddesindeki "suçu ve suçluyu övme" suçlarÄ±ndan resen soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°SLAM NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

Ä°slam, TBMM’nin 31 Ekim 2018 günkü 12. birleÅŸiminde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, iktidarÄ±n KHK’lileri sivil ölü haline getirdiÄŸini, ÅŸimdi de üzerlerine beton dökmek istediÄŸini söylemiÅŸti. Ä°slam konuÅŸmasÄ±nda, AKP’lilere yönelik oalrak, “Siz kadir kÄ±ymet bilmez, siyaseten nankörsünüz. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkÄ± söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah’a deÄŸil, en çok aldatÄ±ldÄ±m diyen âciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Beddua alÄ±yorsunuz. ‘OcaklarÄ± sönsün, soylarÄ± kurusun, Allah belalarÄ±nÄ± versin’ diyor insanlar size” açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

KONUÅžMANIN TAM METNÄ°

Ä°slam'Ä±n, Meclis Genel Kurulunda, 701 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal KapsamÄ±nda BazÄ± Tedbirler AlÄ±nmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin görüÅŸmelerinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma Meclis tutanaklarÄ±na da yansÄ±dÄ±. KonuÅŸma ve AKP’lilerden tepkiler ÅŸöyle:

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Ä°stanbul) - Tarihten ders çÄ±kartacaksÄ±nÄ±z. Ama siz yaptÄ±klarÄ±nÄ±zdan hicap bile duymuyorsunuz. Ä°çinizden kaçÄ± 15 Temmuzda sokaktaydÄ±? Hiç mi?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Üslubunu düzelt, üslubunu düzelt.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - El kaldÄ±rÄ±n bakayÄ±m, kaçÄ±?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Böyle üslup mu olur? Böyle üslup mu olur?

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Kaç kiÅŸi, kaldÄ±rÄ±n?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sana ne! Böyle üslup mu olur?

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Zannedilir ki çatÄ±ÅŸmalar doÄŸru ile yanlÄ±ÅŸ arasÄ±nda yapÄ±lÄ±r.

ZÜLFÜ DEMÄ°RBAÄž (ElâzÄ±ÄŸ) - Ya, sen sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni misin? Yok, elini kaldÄ±r, yok ayaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±r, sana ne ya!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Ortada bir çatÄ±ÅŸma varsa...

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Ya, saçmalama kardeÅŸim bu saatte!

BAÅžKAN - SayÄ±n milletvekilleri, Hatibi dinleyelim.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Susturun.

BAÅžKAN - SayÄ±n milletvekilleri, lütfen Hatibi dinleyin.

ZÜLFÜ DEMÄ°RBAÄž (ElâzÄ±ÄŸ) - SayÄ±n baÅŸkan, diyor "El kaldÄ±r, ayaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±r."

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Ortada bir çatÄ±ÅŸma varsa...

Aziz milletim, bakÄ±n, bakÄ±n, konuÅŸturmuyorlar görüyorsunuz.

BAÅžKAN - Ben konuÅŸmak isteyene söz veririm merak etmeyin.

Hatibi dinleyelim, lütfen.

ZÜLFÜ DEMÄ°RBAÄž (ElâzÄ±ÄŸ) - Sen neredeydin 15 Temmuzda?

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Ortada bir çatÄ±ÅŸma varsa bu illa doÄŸru ile yanlÄ±ÅŸÄ±n çatÄ±ÅŸmasÄ± deÄŸildir, doÄŸru ile yanlÄ±ÅŸ çatÄ±ÅŸÄ±r, yanlÄ±ÅŸ ile yanlÄ±ÅŸ da çatÄ±ÅŸÄ±r; batÄ±l ile batÄ±l da çatÄ±ÅŸÄ±r.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - AdÄ±n ne senin adÄ±n?

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - 15 Temmuz akÅŸamÄ± iki batÄ±lÄ±n çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± seyrettik biz bu ülkede. (CHP sÄ±ralarÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi oradan! Lüzumsuz.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Vay, vay, vay, vay, vay!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Neydi? Menfaat kavgasÄ±ydÄ±. Devleti parsellediniz ve bunun hesabÄ±nÄ± vermediniz. Allah için bunlara Ä°slamcÄ± falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapÄ±ÅŸtÄ±lar ve acÄ±sÄ±nÄ± ÅŸimdi milletten çÄ±kartÄ±yorlar, deÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±m.

ZÜLFÜ DEMÄ°RBAÄž (ElâzÄ±ÄŸ) - Sen nereye yapÄ±ÅŸtÄ±n?

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Sen kimle kol kola girdin?

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Ne oldu 15 Temmuzda? Burada 4 parti aslanlar gibi imza verdi, YenikapÄ±'ya giderken HDP'den kurtuldunuz, Anayasa'yÄ± referanduma götürürken CHP'den kurtuldunuz ama bugün MHP'ye ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸu için MHP'yle yan yana duruyorsunuz. Siz kadir kÄ±ymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör. (CHP sÄ±ralarÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sensin nankör!

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Sen kiminle yan yanasÄ±n, kiminle yan yana duruyorsun?

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, dürüst insanlarÄ±, hakkÄ± söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Ya, bir tedaviye ihtiyacÄ±n var senin!

RECEP ÖZEL (Isparta) - ParmaÄŸÄ±nÄ± sallama, parmaÄŸÄ±nÄ± sallama!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - BakÄ±n, "liberal", "komünist", "milliyetçi", "Türkçü", "irticacÄ±" diyerek geçmiÅŸte çok ÅŸeyler yapÄ±ldÄ± bu ülkede.

ZÜLFÜ DEMÄ°RBAÄž (ElâzÄ±ÄŸ) - Parmak sallama!

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Kürsüye vur, kürsüye. BardaÄŸÄ± aldÄ±n, kürsüye vur, kürsüye vur.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Ha, ÅŸimdi de siz uydurdunuz, FETÖ'cü, iltisaklÄ±, irtibatlÄ±. Nedir FETÖ? FETÖ'cü nedir?

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - BardaÄŸÄ± aldÄ±n oradan, kürsüye vur, kürsüye; olmaz öyle.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Alparslan Kuytul'u niye içeri attÄ±nÄ±z? Ha, sÄ±ra öbür cemaatlerde mi, NakÅŸilerde mi, Kadirilerde mi?

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Etkisiz bir konuÅŸma oluyor, çok etkisiz bir konuÅŸma, zavallÄ± bir konuÅŸma!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - KHK'yla sivil ölüye çevirdiÄŸiniz insanlarÄ±n ÅŸimdi, bununla, bu utanç vesikasÄ±yla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Masaya vurman lazÄ±m, olmadÄ±, masaya vurman lazÄ±m, olmadÄ± masaya vur ya! Masaya vursana, kürsüye.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Anayasa'yÄ± ve en temel haklarÄ±mÄ±zÄ± ihlal ediyorsunuz.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - OlmadÄ± performans düÅŸük ya!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Bak, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyeceksiniz; sizden beklenir, ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±yoruz.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Kötü bir konuÅŸma oldu bu, performans düÅŸük.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Müsle var ya, müsle, müsle sizin iÅŸiniz; hainler mezarlÄ±ÄŸÄ± sizin icadÄ±nÄ±z; müsadere de sizin sanatÄ±nÄ±z deÄŸerli arkadaÅŸlar.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Vay, vay, vay!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratÄ±nÄ±za haykÄ±racaÄŸÄ±z.

SELMAN OÄžUZHAN ESER (Karaman) - Zalim sensin!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen nesin! Sen hainsin!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Bunu niye yapÄ±yorsunuz, biliyor musunuz?

YELDA EROL GÖKCAN (MuÄŸla) - Sen nesin! Aynaya bak, aynaya!

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Kürsüye vur, kürsüye!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Bunu ÅŸunun için yapÄ±yorsunuz: "O, ne derse o." diyorsunuz, ÅŸundan vazgeçin.

YELDA EROL GÖKCAN (MuÄŸla) - 15 Temmuz gecesi neredeydin, onu açÄ±kla.

ZÜLFÜ DEMÄ°RBAÄž (ElâzÄ±ÄŸ) - Biz halk ne derse onu yapÄ±yoruz kardeÅŸim.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Milletin dediÄŸini yaparÄ±z, sen kendine bak! Sen kendine bak, millet ne derse biz onu yaparÄ±z!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Ya, benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaÅŸlar gibi, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz, en çok aldanana kulluk ediyorsunuz; Allah'a kulluk etmiyorsunuz, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz.

ZÜLFÜ DEMÄ°RBAÄž (ElâzÄ±ÄŸ) - Sen kime kulluk ediyorsun!

BAÅžKAN - KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± konuÅŸmayÄ±n deÄŸerli arkadaÅŸlar.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Milletin dediÄŸini yaparÄ±z biz.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - BakÄ±n, size ÅŸimdi milletten bana gelen mesajlarÄ± aktaracaÄŸÄ±m.

RECEP ÖZEL (Isparta) - O parmaÄŸÄ± indir, parmaÄŸÄ±!

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Bize neden bunlarÄ± daha önce söylemediniz, bizi niye daha önce uyarmadÄ±nÄ±z diye aktaracaÄŸÄ±m. Beddua alÄ±yorsunuz.

ZÜLFÜ DEMÄ°RBAÄž (ElâzÄ±ÄŸ) - Sen mi alÄ±yorsun?

RECEP ÖZEL (Isparta) - O seanslarÄ± sen mi yaptÄ±n?

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - "OcaklarÄ± sönsün." diyor insanlar size, "SoylarÄ± kurusun." diyor insanlar size, "Allah belalarÄ±nÄ± versin." diyor insanlar size.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - ZavallÄ±sÄ±n be!

ZÜLFÜ DEMÄ°RBAÄž (ElâzÄ±ÄŸ) - Sana mÄ± diyor, bize mi diyor?

BAÅžKAN - SayÄ±n Ä°slam… SayÄ±n Ä°slam…

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Ä°leride toplum içine çÄ±kamayacaksÄ±nÄ±z.

BAÅžKAN - SayÄ±n Ä°slam, lütfen konuÅŸmanÄ±za temiz bir dille devam edin SayÄ±n Ä°slam.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Siyaseten sonunuz yakÄ±n, biz geliyoruz. Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz! (HDP ve Ä°YÄ° PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar, AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan gürültüler)

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Yürü! On dört yÄ±ldÄ±r sandÄ±ÄŸa gömdü millet sizi! Ne diyorsun be! Ne konuÅŸuyorsun!

RAMAZAN CAN (KÄ±rÄ±kkale) - SayÄ±n BaÅŸkan…

BAÅžKAN - SayÄ±n Can, buyurun.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - AltmÄ±ÅŸ yÄ±ldÄ±r iktidar olamÄ±yor be, ne konuÅŸuyorsun! Öyle yanaÅŸÄ±p da milletvekili olma burada!

BAÅžKAN - SayÄ±n Bak, izin verir misiniz, SayÄ± Can söz istedi.

RAMAZAN CAN (KÄ±rÄ±kkale) - SayÄ±n BaÅŸkan, hatip grubumuza yönelerek "15 Temmuzda neredeydiniz?" diye grubumuza... SataÅŸmadan söz istiyorum.

BAÅžKAN - SayÄ±n Can, toparlayalÄ±m.

Buyurun. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar)

RAMAZAN CAN (KÄ±rÄ±kkale) - SayÄ±n BaÅŸkan, deÄŸerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygÄ±yla selamlÄ±yorum.

22'nci Dönem'den bu tarafa milletvekiliyim, 23'üncü Dönem hariç.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çok ateÅŸli hatipler gördü ama üslup seviyesi bu kadar düÅŸük bir hatip görmedi. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar) "15 Temmuzda neredeydiniz?" diye soru sordunuz, cevaplayayÄ±m. 15 Temmuzda SayÄ±n Özgür Özel, SayÄ±n Erkan Akçay ve Meclis BaÅŸkan Vekilimiz ve biz buradaydÄ±k.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Sen neredeydin! Nereye saklanÄ±yordun sen!

RAMAZAN CAN (Devamla) - YiÄŸitsen, kahramansan gel! Sen neredeydin? Hesap ver!

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Sen neredeydin? Nereye saklanÄ±yordun?

SELMAN OÄžUZHAN ESER (Karaman) - Terbiyesiz, terbiyesiz herif!

RAMAZAN CAN (Devamla) - ArkadaÅŸlar…

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Sen neredeydin? Nereye saklanÄ±yordun?

RAMAZAN CAN (Devamla) - ArkadaÅŸlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi…

SELMAN OÄžUZHAN ESER (Karaman) - Terbiyesiz herif!

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Orada konuÅŸtuÄŸun kimliÄŸe bak sen! Bak, buradaki arkadaÅŸlarÄ±na bak!

BAÅžKAN - SayÄ±n Bak, SayÄ±n Bak…

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Bir daha konuÅŸma!

BAÅžKAN - SayÄ±n Bak, lütfen oturur musunuz. Hatibiniz konuÅŸuyor SayÄ±n Bak.

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - KonuÅŸma bir daha!

RAMAZAN CAN (Devamla) - SayÄ±n BaÅŸkanÄ±m, deÄŸerli milletvekilleri…

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Bak burada arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var, hepimiz buradaydÄ±k; konuÅŸma!

BAÅžKAN - SayÄ±n Bak, hatibiniz konuÅŸuyor.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi…

OSMAN AÅžKIN BAK (Rize) - Sen neredeydin, nereye saklanÄ±yordun?

BAÅžKAN - SayÄ±n Bak, hatibiniz konuÅŸuyor, lütfen.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi alçak FETÖ terör örgütünce bombalanÄ±rken siyasi iradeye, "Egemenlik kayÄ±tsÄ±z, ÅŸartsÄ±z milletindir." iradesine hep beraber sahip çÄ±ktÄ±k. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan "Bravo!" sesleri, alkÄ±ÅŸlar) Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleriyle beraber tarih yazmÄ±ÅŸtÄ±r.

MUHAMMED FATÄ°H TOPRAK (AdÄ±yaman) - Sizin liderleriniz saklanÄ±rken bizim liderimiz…

TURAN AYDOÄžAN (Ä°stanbul) - Senin BaÅŸbakanÄ±n neredeydi?

RAMAZAN CAN (Devamla) - Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi…

TURAN AYDOÄžAN (Ä°stanbul) - Senin BaÅŸbakanÄ±n neredeydi?

RAMAZAN CAN (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya'da… (AK PARTÄ° ve CHP sÄ±ralarÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atÄ±ÅŸmalar)

BAÅžKAN - DeÄŸerli milletvekilleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± konuÅŸmayalÄ±m lütfen.

TURAN AYDOÄžAN (Ä°stanbul) - "Liderleriniz saklanÄ±rken…" diyor ya!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - ArkadaÅŸ, terbiyesizlik yapma, sana zÄ±plamayÄ± öÄŸretirim ha!

RAMAZAN CAN (Devamla) - SayÄ±n BaÅŸkanÄ±m, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Yunan ordusu bir pÄ±rpÄ±rlÄ±, pervaneli uçaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±p bombalayabilirdi…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz size saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmiyoruz…

RAMAZAN CAN (Devamla) - Çok deÄŸerli milletvekilleri…

BAÅžKAN - DeÄŸerli milletvekilleri… DeÄŸerli milletvekilleri…

DeÄŸerli milletvekilleri, lütfen, bir sayÄ±n hatip konuÅŸuyor. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± konuÅŸmak nereden çÄ±ktÄ± böyle?

Buyurun SayÄ±n Can.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Yunan ordusu isteseydi pÄ±rpÄ±rlÄ±, pervaneli 1 tane uçaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±p Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayabilirdi ama milletin vergilerinden, tÄ±rnaklarÄ±ndan artÄ±rarak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±)

RAMAZAN CAN (Devamla) - DüÅŸmana, PKK'ya karÅŸÄ± savaÅŸacaÄŸÄ±na alçak FETÖ terör örgütü, KÄ±zÄ±lay'da, Genelkurmay'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalama cüretinde bulunabildi.

BAÅžKAN - SelamlayÄ±n SayÄ±n Can.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Hamdolsun, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK PARTÄ° hep beraber burada destan yazdÄ±k. Lütfen bu destana gölge düÅŸürmeyin, baÅŸka ihsan istemiyoruz. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar)

BAÅžKAN - TeÅŸekkür ederim, saÄŸ olun.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Ä°stanbul) - SayÄ±n BaÅŸkan…

BAÅžKAN - Buyurun SayÄ±n Ä°slam.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Ä°stanbul) - SayÄ±n BaÅŸkan…

ALÄ° ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Otur yerine, otur yerine!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Otur yerine!

BAÅžKAN - Bir saniye deÄŸerli arkadaÅŸlar, bir saniye.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Ä°stanbul) - SayÄ±n BaÅŸkan, benim üslubuma hatip "Seviyesiz." dedi; onun cevabÄ±nÄ± vermek istiyorum. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan gürültüler)

BAÅžKAN - Ben oturduÄŸunuz yerden vereyim size, ben açayÄ±m mikrofonunuzu.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Ä°stanbul) - HayÄ±r, kürsüden, eÅŸit ÅŸartlarda olsun.

BAÅžKAN - SayÄ±n Ä°slam, lütfen, oturduÄŸunuz yerden ben açayÄ±m.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Ä°stanbul) - HayÄ±r, ya konuÅŸmam ya buradan konuÅŸurum SayÄ±n BaÅŸkan. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan gürültüler) ArkadaÅŸÄ±mÄ±z buradan konuÅŸtu, ben de kürsüden konuÅŸmak istiyorum. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar)

BAÅžKAN - SayÄ±n Ä°slam, hangi sözler için söz istiyorsunuz?

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Ä°stanbul) - "Seviyesiz, en seviyesiz hatip." dedi bana. Ben buna layÄ±k deÄŸilim. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar)

BAÅžKAN - SayÄ±n Ä°slam, baÅŸka bir sataÅŸmaya mahal vermemek kaydÄ±yla söz veriyorum. Lütfen konuÅŸmalarÄ±mÄ±za dikkat ederek konuÅŸalÄ±m, lütfen ve bu tartÄ±ÅŸmayÄ± bitirelim.

Buyurun. (Ä°YÄ° PARTÄ° ve HDP sÄ±ralarÄ±ndan alkÄ±ÅŸlar; AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan sÄ±ra kapaklarÄ±na sürekli vurmalar, gürültüler)

BAÅžKAN - DeÄŸerli milletvekilleri... DeÄŸerli milletvekilleri...

RAMAZAN CAN (KÄ±rÄ±kkale) - Seviyeyi bozanlarÄ± istemiyoruz, Meclise saygÄ±

göstermeyenleri istemiyoruz.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Ä°stanbul) - Aziz milletim, görüyorsunuz deÄŸil mi... (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan sÄ±ra kapaklarÄ±na sürekli vurmalar, gürültüler)

BAÅžKAN - DeÄŸerli milletvekilleri... DeÄŸerli milletvekilleri, salonun sükûnetini bozmayalÄ±m lütfen.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Bunlar AK PARTÄ° Grubu, AK PARTÄ° Grubu. BunlarÄ± size ÅŸikâyet ediyorum, size. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan sÄ±ra kapaklarÄ±na sürekli vurmalar, gürültüler)

BAÅžKAN - Salonun sükûnetini bozmayalÄ±m.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Burada bir tane farklÄ± söze tahammülleri yok, bir tane. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan sÄ±ra kapaklarÄ±na sürekli vurmalar, gürültüler)

BAÅžKAN - Salonun sükunetini bozmayalÄ±m deÄŸerli arkadaÅŸlar.

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Bize seviyeden bahsediyorlar. BakÄ±n, ben size seviyeden bahsedeyim. Siz gidin bu uyarÄ±nÄ±zÄ± "AnanÄ± da al git." diyene yapÄ±n. Siz gidin bu uyarÄ±nÄ±zÄ± bize "Hain." diyene yapÄ±n. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan sÄ±ra kapaklarÄ±na sürekli vurmalar, gürültüler) 15 Temmuz akÅŸamÄ± nerede olduÄŸumu da gidin kendi teÅŸkilatlarÄ±nÄ±za sorun.

BAÅžKAN - SayÄ±n Ä°slam...

NAZIR CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM (Devamla) - Ama çare yok, gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz ve biz geleceÄŸiz. (AK PARTÄ° sÄ±ralarÄ±ndan sÄ±ra kapaklarÄ±na sürekli vurmalar, gürültüler) (AA)

Cihangir Ä°slam: Millet â€˜tamamâ€™ derse zaten tartÄ±ÅŸmasÄ±z Ã§ekilmelidir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 12:44

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