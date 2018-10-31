Vatan Gazetesi yayÄ±n hayatÄ±na dijital olarak devam edecek

DemirÃ¶ren Medya Grubunun gazetelerinden olan Vatan, yayÄ±n hayatÄ±na internet sitesi ve e-gazete uygulamasÄ±yla devam edecek.

Demirören Medya Grubu'nun 5 gazetesinden biri olan Vatan, yayÄ±n hayatÄ±na Milliyet Gazetesi'nin hafta sonu eki olarak ve internet sitesi ile e-gazete uygulamasÄ±yla devam edecek. Gazetenin Genel YayÄ±n Yönetmeni Ä°smail Yuvacan, çalÄ±ÅŸanlara "Bugün son baskÄ±yÄ± yapÄ±yoruz" dedi.

Demirören Medya Grubu Ä°cra Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 16 yÄ±ldÄ±r yayÄ±n hayatÄ±na devam eden Vatan Gazetesi'ne iliÅŸkin açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

"Grubumuzun yeniden yapÄ±landÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na istinaden 16 yÄ±ldÄ±r yayÄ±n hayatÄ±na devam eden Vatan Gazetesi 1 KasÄ±m 2018 tarihi itibarÄ±yla artÄ±k Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluÅŸacaktÄ±r. Vatan’Ä±n e–gazete uygulamasÄ± da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaÅŸabileceklerdir. GazeteVatan.com ise dijital ortamda yayÄ±nÄ±nÄ± sürdürecektir. KurulduÄŸu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucularÄ±n ilgisini çekmeyi baÅŸaran Vatan Gazetesi’nin dijital uygulamalarÄ±nÄ±n genç kuÅŸaÄŸÄ±n bu mecralardaki favorilerinden biri olmayÄ± sürdüreceÄŸine eminiz. Bu stratejik kararÄ±mÄ±zÄ±n yaratacaÄŸÄ± ek imkanlar GazeteVatan.com’un daha da güçlü bir ÅŸekilde yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. "

YayÄ±n hayatÄ±na 2002 yÄ±lÄ±nda DoÄŸan Grubu’nun çatÄ±sÄ± altÄ±nda baÅŸlayan Vatan Gazetesi, Demirören Medya Grubu tarafÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda Milliyet ile birlikte AydÄ±n DoÄŸan’dan satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Gazete, 17 Eylül'de yükselen döviz kurlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak artan kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± nedeniyle hafta sonu eklerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve magazin eki Makaron’un sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± 4’e düÅŸürdüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Vatan gazetesi hafta sonu eklerini askÄ±ya aldÄ±

HabertÃ¼rk gazetesi son baskÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 00:01

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