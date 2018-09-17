DemirÃ¶ren grubuna aÄŸlÄ± olan Vatan gazetesi, hafta sonu eklerini askÄ±ya aldÄ±, magazin ekinin de sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

Vatan gazetesi, hafta sonu eklerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve magazin eki Makaron’un sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± 4’e düÅŸürdüÄŸünü belirtti.

Dövizdeki artÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olarak kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesi sonucu, Demirören Holdinge baÄŸlÄ± olan Vatan gazetesi, magazin eki Makaron’un sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± 4’e indirdiÄŸini belirterek hafta sonu eklerini de askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Vatan gazetesinin 1’nci sayfasÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: YÄ±lbaÅŸÄ±nda tonu yaklaÅŸÄ±k 2 bin TL olan gazete kaÄŸÄ±dÄ± 5 bin TL’ye yaklaÅŸtÄ±. Dolar kurundaki artÄ±ÅŸ, baskÄ±dan daÄŸÄ±tÄ±ma tüm maliyetlerimizi artÄ±rdÄ±. Ya satÄ±ÅŸ fiyatÄ±mÄ±zÄ± artÄ±racak ya da sayfa sayÄ±mÄ±zÄ± azaltacaktÄ±k. Biz ikinci yolu seçtik. Bir süre için Makaron, gazetemizin ortasÄ±nda 6 deÄŸil, 4 sayfa olarak yer alacak. Hafta sonu eklerimizi de yine geçici bir süre askÄ±ya almak zorunda kaldÄ±k. Bu durumu anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± umuyor, desteÄŸinizin süreceÄŸine inanÄ±yoruz. (HABER MERKEZÄ°)

â€˜Ã‡alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rerek mi kaÄŸÄ±t kriziyle mÃ¼cadele edeceksiniz?â€™

KaÄŸÄ±t krizine BÄ°K Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼: Zorunlu asgari muhabir sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 14:47

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