Ä°ÅŸsizlik arttÄ±: Enflasyondan sonra ÅŸimdi de iÅŸsizlik belasÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu Temmuz ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± 88 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 531 bin kiÅŸiye yÃ¼kseldi.

Bülent FALAKAOÄžLU

Ä°ÅŸsizlik verileri açÄ±klandÄ±.

AÄŸÄ±r hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±na feci bir iÅŸsizliÄŸin eÅŸlik ettiÄŸi açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu temmuz ayÄ± iÅŸsizlik verilerini açÄ±kladÄ±. Görüldü ki iÅŸsizlik, ekonomide iÅŸlerin iyi gittiÄŸi temmuz ayÄ±nda bile artmÄ±ÅŸ.

Haziran ayÄ±nda 10.2 düzeyinde olan iÅŸsizlik oranÄ± temmuzda 10.8 olmuÅŸ.

Geçen yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±na göre de artmÄ±ÅŸ. Geçen yÄ±lÄ±n temmuzunda iÅŸsizlik oranÄ± 10.7 düzeyindeymiÅŸ.

Bir yÄ±lda iÅŸsiz sayÄ±sÄ± (iÅŸsiz olduklarÄ± halde devletin iÅŸsiz saymadÄ±klarÄ± hariç) 88 bin kiÅŸi artmÄ±ÅŸ.

Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± 3.5 milyonu aÅŸmÄ±ÅŸ.

ArtÄ±ÅŸ küçük gibi görülse de aslÄ±nda sonraki aylardaki felaketin haberci.

Çünkü temmuz son iyi aydÄ±!

Temmuz ayÄ±nda sanayi üretimi yüzde 5.6 gibi yüksek artÄ±ÅŸ göstermiÅŸti.

Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda dahi sanayinin yüzde 3.5 oranÄ±nda büyüdüÄŸü görülüyordu.

Piyasalarda bayram havasÄ± hakimdi.

Seçim belirsizliÄŸi geride kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Devleti ÅŸirket gibi yönetecek, ÅŸirketler için iÅŸleyiÅŸi hÄ±zlandÄ±racak, tüm engelleri kaldÄ±racak parti yine iktidar olmuÅŸtu.

Kurlarda aÄŸustos ayÄ± rekorlarÄ± gelmemiÅŸ, dolar kuru 4.8 civarÄ±nda seyrediyordu.

Üretimde, ihracattaki yüksek oranlÄ± artÄ±ÅŸÄ±n tetiklediÄŸi, canlÄ±lÄ±k yaÅŸanÄ±yordu.

Åžirketler iflas baÅŸvurularÄ± için henüz uzun kuyruklar oluÅŸturmamÄ±ÅŸtÄ±.

Tüm bunlara raÄŸmen iÅŸsizlik arttÄ±ysa...

Temmuz sonrasÄ±nda olumluluklarÄ±n yerini olumsuzluklara bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± aylarda neler olabileceÄŸini düÅŸünün!

KRÄ°Z REEL SEKTÖRE DÖNDÜ, SANAYÄ° ORTAMI DA 2009’A

Neler olacaÄŸÄ±nÄ± peÅŸinen söyleyelim.

Yüz binlerce kiÅŸi iÅŸsiz kalacak.

Kehanet deÄŸil.

Veriler buna iÅŸaret ediyor.

Stoklar, sipariÅŸler, fabrika çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± verilerine bakarak açÄ±klanan SatÄ±nalma Endeksi sanayi sektörünün daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

50 deÄŸerinin altÄ±, sanayi faaliyetlerinde daralmayÄ± gösterir.

Endeksin düzeyi: 42.

Böylesi bir düzey en son, 2008 dünya ekonomik krizinin Türkiye’yi vurduÄŸu 2009 yÄ±lÄ±nda görülmüÅŸtü. O dönem Türkiye ekonomisi çift haneli daralma rakamlarÄ± görmüÅŸtü.

Hükümete yakÄ±n iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n çatÄ± örgütü olarak görülen MÜSÄ°AD üreticiler anketi yakÄ±n sonucu veriyor.

Endeks düzeyi 43.9.

4-5 aydÄ±r ithalat rakamlarÄ± geriliyor.

Son aylarda ithalatta çift haneli daralmalara tanÄ±k olduk.

Yeni Ekonomi ProgramÄ±, yÄ±l sonunda cari açÄ±ÄŸÄ±n 36 milyar dolara düÅŸeceÄŸini öngörüyor. Bu tutmasÄ± zor bir tahmin olsa da ekonomik büyümede sert bir iniÅŸin habercisi.

Halen 3 binden fazla konkordato ilan eden ve bankalara ‘yapÄ±landÄ±r’ diye yalvaran ÅŸirketlerin varlÄ±ÄŸÄ± daralmanÄ±n göstergesi.

Kur ÅŸoku, faiz ÅŸoku, enflasyon, konkordato derken bu aralar iÅŸ, parasal alandan çÄ±kÄ±p reel sektöre gelmiÅŸ durumda.

Otomotiv, inÅŸaat, ham çelik, beyaz eÅŸya, kimya gibi sektörlerde iç pazar hÄ±zla daralmakta. TarÄ±m sektörü küçülmekte.

Tümü iÅŸsizliÄŸin habercisi.

YEP’Ä°N ÇÖPE, YÜZBÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ° Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°ÄžE...

Bir kez daha vurgulayalÄ±m.

Büyümedeki yavaÅŸlamanÄ±n belirginleÅŸmediÄŸi temmuz ayÄ±nda bile iÅŸsizlik artÄ±yorsa,

Ä°çinde bulunduÄŸumuz süreçte ve önümüzdeki aylarda sert istihdam kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, iÅŸsizliÄŸin artmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz.

Sanayiden gelen yavaÅŸlama sinyalleri...

TarÄ±mdaki küçülme..

Kredi hacminin belirgin gerilemeye baÅŸlamasÄ±nÄ±n bankacÄ±lÄ±k ve finans sektöründeki yansÄ±malarÄ±...

Ä°stihdamÄ± olumsuz etkileyecek. Nisan-mayÄ±s döneminde hafiften baÅŸlayan, temmuzda kendini gösteren iÅŸsizlik, önümüzdeki aylarda ÅŸiddetlenecek.

Küresel krizinin etkilerinin yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± 2009 iÅŸsizliÄŸin yÄ±llÄ±k ortalamasÄ± yüzde 13 seviyesindeydi.

ÇoÄŸalan durgunluk belirtileri yÄ±l sonunda iÅŸsizliÄŸin aynÄ± seviyede olacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. 2019’un ilk aylarÄ±nda ise yüzde 15’e dayanmasÄ± kuvvetle muhtemel.

Geçen yÄ±lÄ±n aÄŸustosunda iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 11.3’tü.

Bu yÄ±lÄ±n aÄŸustosunda bu rakamÄ± geçecek.

Peki, Yeni Ekonomi ProgramÄ±’ndaki (YEP) yÄ±l sonu iÅŸsizlik tahmini kaçtÄ±?

Cevap: Yüzde 12.

AÄŸustosta altÄ±nda kalsa bile, bahsettiÄŸimiz sert yükseliÅŸle sonbahar verileri yüzde 12’yi bulacak.

Yüz binlerce kiÅŸi iÅŸsiz kalacak.

Ä°ÅžKUR’a göre son bir yÄ±lda kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 558 bin arttÄ±. AÄŸustos 2018’de 106 bin olan iÅŸsizlik sigortasÄ± baÅŸvuru sayÄ±sÄ± eylül 2018 tarihinde 140 bine ulaÅŸtÄ±.

Ä°ÅžKUR verileri iÅŸsizlikte artÄ±ÅŸ eÄŸiliminin önümüzdeki aylarda süreceÄŸini YEP tahminlerinin çöpe gideceÄŸini gösteriyor.

Ä°STÄ°HDAM BALONU PATLADI

Hükümet bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda büyümeyi uzun vadeli kapasitenin üzerine çÄ±kardÄ±.

Ä°lk 6 ayda yüzde 6.2’lik büyüme, devlet kasasÄ±nÄ± boÅŸaltma pahasÄ±na gaza basmanÄ±n bir sonucuydu.

Krediler devlet garantisinde geniÅŸletildi.

Devlet harcamalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.

Ekonomiyi canlandÄ±rma paketlerinin sonucu ise...

Bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±, enflasyon ve faizin yükselmesi, bankalarÄ±n mali yapÄ±larÄ±nÄ±n bozulmasÄ± oldu.

Bu sonuçlarÄ± doÄŸuracak ÅŸekilde büyümenin gazÄ±na basmanÄ±n ana nedeni iÅŸsizliÄŸi düÅŸürmek ve seçimleri rahat atlatmaktÄ±.

Balondu patladÄ±.

Ä°stihdam seferberliÄŸi de baÅŸka bir balondu. ÇÄ±rak, stajyer iÅŸçi sayÄ±sÄ± patladÄ±. Yine de genç iÅŸsizlik yüzde 20 civarÄ±nda.

Gençlerin yüzde 28’i ne iÅŸte, ne eÄŸitimde. KayÄ±p!

Geçici iÅŸçi sayÄ±sÄ± zirve yapmÄ±ÅŸ.

Niteliksiz iÅŸler tavan yapmÄ±ÅŸ.

TÜÄ°K’in eÄŸitime göre iÅŸsizlik verileri her ÅŸeyi anlatÄ±yor:

Okur yazar olmayanlarÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 4.8.

Lise altÄ± eÄŸitimlilerde yüzde 9.6.

Yüksek öÄŸretimlilerde yüzde 13.3.

Yüksek öÄŸrenimdeki yüksek iÅŸsizlik oranÄ± 1 milyon 30 bin üniversite mezununun iÅŸsiz olduÄŸu gösteriyor.

Ä°stihdam balonu sizce de patlamadÄ±!

GERÇEK Ä°SÅžÄ°ZLÄ°K SAYISI 6 MÄ°LYON 300 BÄ°N

DÄ°SK AraÅŸtÄ±rma Dairesi (DÄ°SK-AR) TÜÄ°K’in verilerini deÄŸerlendirdi. Ä°ÅŸsiz sayÄ±lmayan fakat

gerçek bir iÅŸsizlik hesaplama yöntemi olarak kabul edilen geniÅŸ hesaplamaya göre temmuz ayÄ±nda iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n 6 milyon 300 bin kiÅŸi olduÄŸunu duyurdu.

ÇalÄ±ÅŸmayan nüfusun 1 milyon 742 binini iÅŸ aramayÄ±p çalÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olanlar oluÅŸturdu.

Ümidini kaybeden iÅŸsiz sayÄ±sÄ± ise 484 binden 523 bine yükseldi.

DÄ°SK-AR temmuz 2018 için geniÅŸ tanÄ±mlÄ± iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n yüzde 18.2 olarak hesapladÄ±.

KadÄ±n ve genç iÅŸsizliÄŸinin TÜÄ°K verilerinde ürkütücü boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen DÄ°SK-AR açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu bilgiler yer aldÄ±: “Tüm iÅŸsizlik türlerinin giderek arttÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. Standart iÅŸsizlik yüzde 10.8 iken tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± genç kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi yüzde 32’yi aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 15-24 yaÅŸ arasÄ± gençlerin yüzde 27.7’si boÅŸta gezer durumundadÄ±r.

Grafik: DHA

TÜÄ°K verilerine göre;

â– Temmuz döneminde tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 0.1 puanlÄ±k düÅŸüÅŸle yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24) iÅŸsizlik oranÄ± 1.2 puanlÄ±k düÅŸüÅŸle yüzde 19.9’ olurken, 15.64 yaÅŸ grubunda ise 0.1 puan artarak yüzde 11 oldu.



â– Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± Temmuz döneminde, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 507 bin kiÅŸi artarak 29 milyon 265 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise 0.2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 48.2’ye yükseldi.



â– Bu dönemde, tarÄ±m sektöründe çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 247 bin kiÅŸi azalÄ±rken, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörlerde çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 755 bin kiÅŸi arttÄ±. Ä°stihdam edilenlerin yüzde 19.7’si tarÄ±m, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 6.9’u inÅŸaat, yüzde 53.9’u ise hizmet sektöründe yer aldÄ±.



â– Bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tarÄ±m sektörünün istihdam edilenler içindeki payÄ± 1.2 puan, inÅŸaat sektörünün payÄ± 0.7 puan azalÄ±rken, sanayi sektörünün payÄ± 0.8 puan, hizmet sektörünün payÄ± 1.1 puan arttÄ±.



â– Ä°ÅŸgücü Temmuz döneminde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 596 bin kiÅŸi artarak 32 milyon 796 bin kiÅŸi, iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± ise 0.3 puan artarak yüzde 54 oldu. AynÄ± dönemler için yapÄ±lan kÄ±yaslamalara göre; erkeklerde iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± 0.3 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 73.8, kadÄ±nlarda ise 0.4 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 34.7 oldu.



â– Temmuz döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 34.3 olarak gerçekleÅŸti. TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörde kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± ise bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 22.2 oldu.



â– Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam bir önceki döneme göre altÄ± bin kiÅŸi azalarak 28 milyon 733 bin kiÅŸi olarak tahmin edildi. Ä°stihdam oranÄ± deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 47.4 oldu.



â– Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir önceki döneme göre 53 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 562 bin kiÅŸi olarak gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0.1 puan artarak yüzde 11 oldu.



â– Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± bir önceki döneme göre deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 53.2 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, sanayi sektöründe 34 bin, inÅŸaat sektöründe 52 bin kiÅŸi azalÄ±rken, tarÄ±m sektöründe üç bin, hizmet sektöründe 77 bin kiÅŸi arttÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Grafik: DHA

Ä°ÅŸsizlik yeniden Ã§ift hanede: Haziran ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 10,2

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 18:18

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