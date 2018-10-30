Ä°stanbulâ€™un su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± iÃ§in yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan ve 1 buÃ§uk milyar TL harcanan Melen BarajÄ± tamamlanamÄ±yor.

Ä°stanbul’un su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ± söylemiyle 4 yÄ±l önce yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan Melen BarajÄ± için 1 buçuk milyar TL harcandÄ± ancak baraj hâlâ tamamlanamÄ±yor. Zeminin hassas olmasÄ± nedeniyle barajÄ±n gövdesinde oluÅŸan çatlaklar su tutma iÅŸlemini engelliyor.

AKP’nin “2071” yÄ±lÄ±na kadar Ä°stanbul’un su sorununu çözmesi iddiasÄ±yla inÅŸa ettiÄŸi barajÄ±n sÄ±k sÄ±k “yakÄ±nda” açÄ±lacaÄŸÄ± söylense de onarÄ±m gereken projede en az bir baraj yapÄ±mÄ± kadar bütçeye daha ihtiyaç olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

BirGün'den Hüseyin ÅžimÅŸek'in haberine göre, CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± seçildiÄŸi 1994 yÄ±lÄ±nda Ä°SKÄ° Ä°stanbul Master PlanÄ± ile ortaya çÄ±kan proje, kamulaÅŸtÄ±rma bedeliyle birlikte 1 buçuk milyar TL harcanmasÄ±na karÅŸÄ±n henüz “vaat”ten öteye gidemedi. Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) tarafÄ±ndan projesi çizilen ve Melen ÇayÄ± üzerinde yükselen baraj tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul’un yÄ±llÄ±k ihtiyacÄ±nÄ±n yüzde 75’ine denk gelen 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edileceÄŸi iddia edildi. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ± dört kez ertelendi Ä°stanbul’a 170 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Melen ÇayÄ±, Düzce ovasÄ± Kuzey Anadolu FayÄ± üzerinde bulunan tektonik bir ova olmasÄ± nedeniyle eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ± haline geldi.

Edinilen bilgiye göre, barajÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alanÄ±n zemininde büyük problemler var. Zeminin baraj yapÄ±mÄ± için fazla yumuÅŸak olmasÄ±na yönelik uyarÄ±larÄ± dikkate almayan Hükümet, DSÄ° aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla inÅŸaatÄ± büyük oranda tamamladÄ±. Ä°stanbul’un içme suyunu karÅŸÄ±lamasÄ± için son aÅŸama olan barajÄ±n su tutma iÅŸlemine ise geçilemedi. Zeminde iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için barajÄ±n gövdesinde çatlaklar oluÅŸtuÄŸu bildirildi. Zemin iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmasÄ± gereken baraj, ÅŸu an beklemede tutulurken iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n maliyetinin ise en az 500 milyon TL olduÄŸu ifade ediliyor.

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(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 08:27

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