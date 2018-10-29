Ä°stanbul HavalimanÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°ÅŸ cinayetleri, iÅŸÃ§i eylemleri ve tutuklamalarla gÃ¼ndeme gelen 3. havalimanÄ±nÄ±n birinci etabÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸaÅŸalÄ± bir tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°nÅŸa süreci boyunca iÅŸ cinayetleri, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, servis sorunlarÄ±, eylemler ve tutuklamalarla gündeme gelen 3. havalimanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve çok sayÄ±da devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenen törenle açÄ±ldÄ±. GiriÅŸine 'Ä°stanbul HavalimanÄ±' tabelasÄ± asÄ±lan havalimanÄ±n resmi adÄ±nÄ±n törende ErdoÄŸan tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±. ErdoÄŸan, "Ä°stanbul HavalimanÄ±, ülkemize, milletimize hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun" dedi.

AçÄ±lÄ±ÅŸ töreninin ardÄ±ndan 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± resepsiyonunun da havalimanÄ±nda verilmesi planlanÄ±yor. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener ve HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Sezai Temelli ile Pervin Buldan, havalimanÄ±nda düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna katÄ±lmadÄ±.

FotoÄŸraf: Onur Çoban /AA

Ä°lk etapta günlük 5 kalkÄ±ÅŸ ve 5 iniÅŸin olacaÄŸÄ± havalimanÄ±nda, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 KasÄ±m'da Antalya, 2 KasÄ±m'da Ä°zmir'e ilk uçuÅŸ gerçekleÅŸtirilecek.

Törende yapÄ±lan konuÅŸmalardan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

ERDOÄžAN: Ä°STANBUL ÜLKEMÄ°ZÄ°N EN DEÄžERLÄ° MARKASIDIR

FotoÄŸraf: Cem Öksüz/AA

ErdoÄŸan, açÄ±lÄ±ÅŸa katÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± ve devlet baÅŸkanlarÄ±na teÅŸekkür etti, "Ä°stanbul ülkemizin en deÄŸerli markasÄ±dÄ±r" dedi. ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

"â– Cumhuriyetimizin 95. kuruluÅŸ yÄ±ldönümünün gururunu da bugün hep birlikte yapÄ±yoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluÅŸ yÄ±ldönümü kutlu olsun.

â– Yeni HavalimanÄ±mÄ±zÄ±n ismi, Ä°stanbul HavalimanÄ±.

â– Atatürk HavalimanÄ± da aynÄ± isimle faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Atatürk HavalimanÄ±mÄ±z, burasÄ± tam kapasiteyle hizmete girdiÄŸinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanÄ± vasfÄ±nÄ± koruyacak.

â– 2013'te ihalesini gerçekleÅŸtirdiÄŸimizde pek çok çevrenin, bu projenin sonunun gelip gelmeyeceÄŸini merak ettiÄŸini biliyoruz. Ä°lk etabÄ± yÄ±lda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu, tüm etaplar bittiÄŸinde 150 milyona yükselecek, gerekirse 200 milyona çÄ±kartÄ±labilecektir.

â– Tüm etaplarÄ±n 2028'e kadar tamamlanmasÄ± öngörülmektedir. DolayÄ±sÄ±yla önümüzdeki 10 yÄ±l boyunca bu havalimanÄ±mÄ±z büyümeye devam edecektir.

â– Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanÄ±mÄ±zdaki hizmetler için 120 bin kiÅŸi görev yapacaktÄ±r.

â– Bu projenin finansmanÄ±nda, herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu deÄŸildir.

â– Ä°stanbul HavalimanÄ±'nÄ± sadece ülkemize deÄŸil, bölgemize ve dünyaya yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir büyük hizmet olarak görüyoruz.

â– Bu dev projenin etüdünden inÅŸasÄ±na ve iÅŸletmesine kadar her aÅŸamasÄ±nda emeÄŸi geçen, katkÄ±sÄ± olan kamu kurumlarÄ±mÄ±za, bankalarÄ±mÄ±za, yüklenici firmalara, taÅŸeronlara, mimarÄ±ndan mühendisine tabii hepsinden öte iÅŸçisine teÅŸekkür ediyorum. HavalimanÄ± hem mimarisi hem inÅŸasÄ± hem iÅŸletmesi hem finansmanÄ±yla gerçekten ülkemizin yüz akÄ±, dünyada da örnek olacak bir projedir.

â– AtÄ±lÄ±mlarla, havacÄ±lÄ±k sektörümüzün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiÅŸtir. Enerji ve su verimliliÄŸinde yüzde 40 tasarruf saÄŸlayacak özellikleri ve teknoloji aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yönetimiyle burasÄ± geleceÄŸin dünyasÄ±na hitap eden akÄ±llÄ± bir havalimanÄ± olarak faaliyet gösterecektir.

â– Ä°stanbul HavalimanÄ±'nÄ±n hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± gerekecektir. ArtÄ±k en önemli transfer noktasÄ± Ä°stanbul olacaÄŸÄ± için kÄ±talar arasÄ± uçuÅŸlarÄ±n güzergahlarÄ± da büyük ölçüde deÄŸiÅŸecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inÅŸa edilmiÅŸ olmasÄ± tesadüfi deÄŸildir.

â– Türkiye, dünyanÄ±n en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, bölgesinde ve dünyada barÄ±ÅŸÄ±n, huzurun, güvenliÄŸin, refahÄ±n sembolü haline gelmeye kararlÄ±dÄ±r.

â– Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarÄ±mÄ±za sesleniyorum; gelin hepimiz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceÄŸi birlikte inÅŸa edelim.

â– Ä°nÅŸallah Ä°stanbul HavalimanÄ±mÄ±z, insanlarÄ± kavuÅŸturup tanÄ±ÅŸtÄ±racak, sevgiyi çoÄŸaltÄ±p, gönülleri abad edecek, ülkemize, bölgemize ve dünyaya hayÄ±rlÄ± bir hizmet olmuÅŸtur.

BAKAN TURHAN: PROJENÄ°N GERÇEK MÄ°MARI ERDOÄžAN

FotoÄŸraf: Ahmet Bolat/AA

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan, açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Projenin gerçek mimarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkür ediyorum" dedi.

MEHMET CENGÄ°Z: KENDÄ°MÄ° ÇOK ÅžANSLI HÄ°SSEDÄ°YORUM

FotoÄŸraf: Onur Çoban /AA

Ä°GA Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Cengiz ise, "SayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±m, siz çÄ±tayÄ± yükseltmeyi seven bir lidersiniz. Sayenizde sürekli yeni hedeflere koÅŸuyoruz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sahiplenmesi sebebiyle inÅŸaat sürecinde hiçbir engelle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k. Böyle bir açÄ±lÄ±ÅŸÄ± sizin huzurunuzda yaptÄ±ÄŸÄ±m için kendimi çok ÅŸanslÄ± hissediyorum" dedi.

BÄ°NALÄ° YILDIRIM: ALLAH SÄ°ZDEN RAZI OLSUN SAYIN CUMHUBAÅžKANIM

FotoÄŸraf: Ahmet Bolat/AA

Törenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a seslenerek "Allah sizden razÄ± olsun sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m. Böyle harikulade bir eser, milletimizin onur ve gurur eseridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün muasÄ±r medeniyetlerin üstüne çÄ±kma hedefi bir kez daha gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. Teknolojinin bütün imkanlarÄ± ve yenilikleri bu projede kullanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

ERDOÄžAN VE EÅžÄ° TÖRENLE KARÅžILANDI

FotoÄŸraf: Kayhan Özer/AA

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 'CAN' uçaÄŸÄ± ile tören için havalimanÄ±na geldi. ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, apronda resmi törenle karÅŸÄ±landÄ±. ErdoÄŸan'Ä±, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal ve diÄŸer ilgililer karÅŸÄ±ladÄ±.

ÇÄ°LLER, DEMÄ°RÖREN, YILDIRIM, CENGÄ°Z, AÄžAOÄžLU, ÅžAHENK…

FotoÄŸraf: Kayhan Özer/AA

Dünyadan 50'nin üzerinde üst düzey konuÄŸun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende dikkat çeken davetliler arasÄ±nda Tansu Çiller ile eÅŸi Özer Çiller, Abdullah Gül, YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mehmet Cengiz, Ali AÄŸaoÄŸlu, Ferit Åžahenk vardÄ±.

AyrÄ±ca Orhan Gencebay, Sevim Emre, Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Åžafak Sezer, Burcu Esmersoy, Demet Åžener ve Tuluyhan UÄŸurlu gibi ünlüler de törende bulunuyordu.

Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeos, Türkiye Museviler HahambaÅŸÄ± Ä°sak Haleva, Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de açÄ±lÄ±ÅŸa katÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±.

YAPIMINDA EN AZ 38 Ä°ÅžÇÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi, havalimanÄ±nÄ±n inÅŸa edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 2013 yÄ±lÄ±ndan bugüne kadar 38 iÅŸçinin iÅŸ cinayetine kurban gittiÄŸini tespit ettiklerini açÄ±kladÄ±. Gerçek rakamÄ±n daha da fazla olabileceÄŸini belirten Ä°SÄ°G Meclisi Genel Koordinatörü Murat ÇakÄ±r, “Bu büyüklükte bir inÅŸaatÄ±n bitmesi için 2023 yÄ±lÄ± dahi çok erken bir tarih. Ancak bir yandan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yaÅŸ gününe yetiÅŸecek deyip hÄ±zlandÄ±rdÄ±lar, sonra bir deneme uçuÅŸu yapacaÄŸÄ±z dediler, ÅŸimdi de bugüne yetiÅŸtirmek için hÄ±zlandÄ±rdÄ±lar" dedi.

26 Ä°ÅžÇÄ° VE 5 SENDÄ°KACI TUTUKLU

Ä°ÅŸçilerin iÅŸ cinayetleri, yetersiz beslenme, barÄ±nma, ulaÅŸÄ±m sorunlarÄ± nedeniyle 14 Eylül’de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylemler sonrasÄ± ÅŸantiye alanÄ± ve iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± kamp alanÄ±, jandarma ve polis tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±larak 600’e yakÄ±n iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra da 32 iÅŸçi ile birlikte 4 Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± yöneticisi ile Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Bugüne kadar 6 iÅŸçi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken 5 sendikacÄ± ile 26 iÅŸçinin tutukluluÄŸu devam ediyor.

Ä°GA'YA Ä°LK 12 YIL Ä°ÇÄ°N 6.3 MÄ°LYAR AVROLUK YOLCU GARANTÄ°SÄ° VERÄ°LDÄ°

Hükümet, havalimanÄ±nÄ± 25 yÄ±l boyunca iÅŸletecek olan Ä°GA’ya, ilk 12 yÄ±l için 6.3 milyar avroluk yolcu garantisi verdi. Ä°GA yolculardan bu geliri elde edemezse eksik halkÄ±n vergilerinden karÅŸÄ±lanacak.

ÇEVRE FELAKETÄ°NE YOL AÇTI

HavalimanÄ± projesi, su havzalarÄ±, ormanlar ve kuÅŸ göç yolu coÄŸrafyasÄ±na inÅŸa edildi. YapÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda yüz binlerce aÄŸaç kesildi. 1.8 milyon aÄŸacÄ±n nakledildiÄŸi aktarÄ±ldÄ± ancak aÄŸaçlarÄ±n nereye dikildiÄŸi açÄ±klanmadÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbul yeni havalimanÄ±nda iÅŸÃ§iler cezaevinde, HÃ¼kÃ¼met ÅŸovda

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlanÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 20:32

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