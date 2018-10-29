TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlanÄ±yor

29 Ekim 1923'te kuruluÅŸu ilan edilen TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yÄ±l kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla tÃ¼m yurtta tÃ¶ren ve etkinlikler dÃ¼zenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluÅŸ yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla Türkiye'de, KKTC'de ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla AnÄ±tkabir'i ziyaret edecek, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±nda tebrikatÄ± kabul edecek. ErdoÄŸana ayrÄ±ca 3. havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ törenine katÄ±lacak ve burada 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu verecek.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, 3. havalimanÄ±nda düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna katÄ±lmayacak. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, AnÄ±tkabir'de düzenlenecek resmi törenlere katÄ±lacak.

PARTÄ° LÄ°DERLERÄ°NDEN 29 EKÄ°M MESAJLARI

ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± kapsamÄ±nda mesajlar yayÄ±nladÄ±.

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mesajÄ±nda Ä°stanbul'daki yeni havalimanÄ±na deÄŸinerek “Ekonomi yönünde kat ettiÄŸimiz her mesafeyi, ÅŸanlÄ± geleceÄŸimiz için yakÄ±lan bir Ä±ÅŸÄ±k olarak görüyorum. Ä°stanbul’daki yeni havalimanÄ±mÄ±z da, iÅŸte bu Ä±ÅŸÄ±klardan biridir" dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Tüm yurttaÅŸlarÄ±nÄ±n hiçbir ayrÄ±ma, ötekileÅŸtirmeye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n yaÅŸamasÄ±nÄ±, fikri, vicdanÄ±, irfanÄ± hür nesiller yetiÅŸtirilmesini ve tüm komÅŸularÄ±yla iyi iliÅŸkiler içinde, çaÄŸdaÅŸ dünyanÄ±n saygÄ±n üyeliÄŸini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacaÄŸÄ±na duyduÄŸumuz inanç, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlardan kurtulmamÄ±z açÄ±sÄ±ndan yol göstericidir" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 3. havalimanÄ±ndaki resepsiyona katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ankara'da olacaÄŸÄ±z. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, baÅŸkentimize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. Bizim için en deÄŸerli olan odur. Cumhuriyetten baÅŸka deÄŸerli bir ÅŸey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Biz ona sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z" dedi.

MHP Devlet BaÅŸkanÄ± Bahçeli ise "Cumhuriyetimizin harcÄ± cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karÄ±lmÄ±ÅŸ; muhafaza ve müdafaasÄ± da yine bu duruÅŸ ve mücadele anlayÄ±ÅŸÄ±yla saÄŸlanacaktÄ±r. Ä°nancÄ±mÄ±z budur" dedi. 3. havalimanÄ±nda düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna Devlet Bahçeli de katÄ±lmayacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 09:57

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