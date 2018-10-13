    • Hekimler, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin Ã¶nlenmesi iÃ§in yasa istiyor

    SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin Ã¶nlenmesi iÃ§in Meclisin yasa Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± isteyen hekimler Ä°zmir'de nÃ¶bet eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

    13 Ekim 2018 18:04

    SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasanÄ±n Meclisten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen hekimlerin baÅŸlattÄ±klarÄ± nöbet eylemleri devam ediyor.

    Ä°zmir'de KarÅŸÄ±yaka Ä°skelesi karÅŸÄ±sÄ±nda bir araya gelen hekimler, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin önlenmesi için yasa çÄ±karÄ±lmasÄ± talebiyle Meclise seslendi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

    Hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± nÃ¶bette

    Hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± nÃ¶bette: Her nÃ¶bette dayaÄŸa ramak kalÄ±yor

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 18:09
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