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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 18:09
Hekimler, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin Ã¶nlenmesi iÃ§in yasa istiyor
SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin Ã¶nlenmesi iÃ§in Meclisin yasa Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± isteyen hekimler Ä°zmir'de nÃ¶bet eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasanÄ±n Meclisten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen hekimlerin baÅŸlattÄ±klarÄ± nöbet eylemleri devam ediyor.
Ä°zmir'de KarÅŸÄ±yaka Ä°skelesi karÅŸÄ±sÄ±nda bir araya gelen hekimler, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin önlenmesi için yasa çÄ±karÄ±lmasÄ± talebiyle Meclise seslendi. (Ä°zmir/EVRENSEL)
Hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± nÃ¶bette
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 18:09
Hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± nÃ¶bette: Her nÃ¶bette dayaÄŸa ramak kalÄ±yor
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