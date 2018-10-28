Makro-Taze Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ilk kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ± Ã§aktÄ±: BirliÄŸimiz gÃ¼Ã§leniyor!

Ä°ÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Makro-Taze Market'te Ã§alÄ±ÅŸanlar, ortak komite kurarak Ã§eÅŸitli eylem ve etkinlikler iÃ§in hazÄ±rlÄ±ÄŸa geÃ§tiler.

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de 400 kiÅŸinin iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Makro-Taze Market çalÄ±ÅŸanlarÄ± ilk kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ± çaktÄ±, birliÄŸi güçlendirmek üzere toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. Tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±n beraberliÄŸini saÄŸlamak için ortak komite kurarak süreci ilerletme kararÄ± alÄ±nan toplantÄ±da çeÅŸitli eylem ve etkinlikler için de öneriler tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k Emekçileri SendikasÄ±’nda, Avukat Eylem SarÄ±oÄŸlu ve DÄ°SK Bölge Temsilcisi Cumali SaÄŸlam ile bir araya gelen çalÄ±ÅŸanlar, “haklarÄ±mÄ±zÄ± birlik olursak alÄ±rÄ±z, ilk kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ± çaktÄ±k, birlik güçleniyor” dedi.

AYRIÅžMA YOK, BÄ°RLÄ°K VAR!

Sürece iliÅŸkin deÄŸerlendirmeler yapan Makro-Taze maÄŸduru çalÄ±ÅŸanlar, iÅŸçilerin bölünmesine hizmet eden ve iÅŸçi iradesini çiÄŸneyen tutumlarÄ± kabul etmediklerini belirtiler. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±, ihbar tazimatÄ±nÄ± ve son ayÄ±n ücretlerini almak için mücadele edeceklerini dile getirdiler. Avukat SarÄ±oÄŸlu’na sorularÄ±nÄ± ileten çalÄ±ÅŸanlar, dava sürecini baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± hukuki süreci hÄ±zlandÄ±rmak üzere bir dizi eylemlikler içinde olacaklarÄ±nÄ± kaydettiler.

SARIOÄžLU: DAVA SÜRECÄ° HIZLANDIRILMALI

ÇalÄ±ÅŸanlar; Konya, Kayseri, Mersin ve Samsun illerindeki maÄŸdur arkadaÅŸlarÄ± ile ortak hareket ederek bir kazanÄ±m olacaÄŸÄ± vurgusu yaptÄ±lar. Süreç hakkÄ±nda bilgi veren Avukat SarÄ±oÄŸlu, “Dava öncesi ÅŸirketlere ayrÄ± ayrÄ± arabuluculuk baÅŸvurusu ÅŸart. Taze Market, içi boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸirket olarak görülmeli. Tüm iÅŸçilerde bunu biliyor. Arabuluculuk sonrasÄ±nda dava süreci baÅŸlamalÄ±” dedi.

Ä°ÅŸ mahkemelerinin uzun sürdüÄŸüne dikkat çeken SarÄ±oÄŸlu, “Son aylÄ±k ücretleri almanÄ±n yolu, Ä°ÅžKUR üzerinden dilekçeler yazarak, avukatlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alabilirsiniz. Fakat tüm haklarÄ±nÄ±n kazanÄ±mÄ± için hukuki süreci devam ettirerek ve iÅŸçilerin birlik olarak hareket etmesi sonucu bir kazanÄ±m olacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

SAÄžLAM: BÄ°RLÄ°ÄžÄ°N KARÅžISINDA HÄ°ÇBÄ°R GÜÇ DURAMAZ

“Hukuki sürecin dÄ±ÅŸÄ±nda neler yapÄ±labilir?” sorusuna cevap arandÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± da DÄ°SK Bölge Temsilcisi Cumali SaÄŸlam ÅŸöyle konuÅŸtu: “Ä°ÅŸçilerin bu maÄŸduriyetlerinin giderilmesi için, öncelikli olan ÅŸey hukuki süreci iÅŸletip, birliÄŸi kurmaktÄ±r. Siyasi görüÅŸ ayÄ±rt etmeksizin bir araya gelip, talepler için mücadele etmektir. Biz de DÄ°SK olarak bu süreçte yanÄ±nÄ±zdayÄ±z. BirliÄŸin karÅŸÄ±sÄ±nda hiçbir güç duramaz. Mücadelenizin arkasÄ±ndayÄ±z”

SAMSUN-KAYSERÄ° DAYANIÅžMA BÜYÜYOR!

Öte yandan, Samsun’da haklarÄ± için mücadele eden Makro-Taze çalÄ±ÅŸanlarÄ±, Kayseri’deki toplantÄ±ya dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± gönderdi. Kayseri’den çalÄ±ÅŸanlarda Samsun’a selam gönderdi. Verilen mesajlarÄ±n içeriÄŸi, “birlikteyiz, güçlüÄŸüz, kazanacaÄŸÄ±z” oldu.

VEKÄ°L ARIK: SÜRECÄ°N TAKÄ°PÇÄ°SÄ°YÄ°Z, MECLÄ°SE TAÅžIYACAÄžIZ

Makro-Taze maÄŸdurlarÄ±, seslerini duyurmak için her yolu deniyorlar. YapÄ±lan toplantÄ± öncesi CHP Kayseri Milletvekili Çetin ArÄ±k’la bir araya gelen iÅŸçiler, süreci anlattÄ±lar, mecliste gündem yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve temsilciler ile mecliste bir açÄ±klama yapmak istediler. Vekil ArÄ±k, “Krizi yaratanlar, bedelini halkÄ±mÄ±za ödetmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. MaÄŸdur edilen Makro-Taze Market çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle görüÅŸtük. MaÄŸduriyetinizi gördük. Bu süreçte yanÄ±nÄ±zda olduÄŸumuzu söylüyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Meclise de taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z, birlikte açÄ±klamada yapacaÄŸÄ±z sözü veriyoruz” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 14:22

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