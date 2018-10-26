Kayseriâ€™de iÅŸten atÄ±lan Makro-Taze Market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± haklarÄ±nÄ± arÄ±yor

Kayseriâ€™de iÅŸten atÄ±lan Makro-Taze Market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼ avukatlar ve sendikacÄ±lar ile buluÅŸuyor.

Ahmet Akarsu

Kayseri

Kayseri’de Makro bünyesinde faaliyet gösteren 24 marketin konkortado ilanÄ±ndan sonra iÅŸ hayatÄ±na Taze Market olarak devam eden ÅŸirket 400’ün üzerinde çalÄ±ÅŸanÄ± iÅŸten attÄ±. MaÄŸdur edilen iÅŸçiler ise haklarÄ±nÄ± konuÅŸmak üzere cumartesi günü bir araya geliyor.

Ä°ÅŸ hukukunda uzman avukatlar ve sendikacÄ±lar, maÄŸdur edilen çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sorularÄ±nÄ± cevaplayacak. Ä°ÅŸçiler ÅŸu gibi sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ±nÄ± arayacak:

â– Konkordato ilan etmiÅŸ bir ÅŸirketten haklarÄ±mÄ± alabilir miyim?

â– KÄ±dem tazminatÄ± hakkÄ± ne olacak?

â– Fazla mesai ve yÄ±llÄ±k izin ücretlerimiz yok olur mu?

â– Yatmayan son maaÅŸlarÄ±mÄ±zda kayÄ±p olacak mÄ±?

â– Çözüm olarak neler yapabiliriz?

YukarÄ±daki sorulara cevap aranacak toplantÄ±ya iÅŸçiler çaÄŸrÄ± yapÄ±yor. Cumartesi günü 16.00’da SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) Kayseri Åžubesi’nde buluÅŸulacak. (Kayseri/EVRENSEL)

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