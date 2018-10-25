BoÄŸaziÃ§i Film Festivali yarÄ±n sinemaseverlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor

41 Ã¼lkeden 90 yÃ¶netmenin toplam 88 filmi gÃ¶sterileceÄŸi BoÄŸaziÃ§i Film Festivali yarÄ±n baÅŸlÄ±yor.

BoÄŸaziçi Film Festivali, yarÄ±n baÅŸlÄ±yor. Türkiye ve dünya sinemasÄ±nÄ±n yeni ve ödüllü örneklerini Ä°stanbullu sinemaseverlerle buluÅŸturacak festival, 3 KasÄ±m’a kadar Bent Hamer, Sergei Loznitsa, Paulo Branco gibi isimleri Ä°stanbul’da aÄŸÄ±rlayacak. 41 ülkeden 90 yönetmenin toplam 88 filmi gösterileceÄŸi festivalin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda ise, OscarlÄ± aktör Robert Redford’un baÅŸrolünde olduÄŸu “The Old Man & The Gun/Ä°htiyar Adam ve Silah” filmi beyaz perdeye yansÄ±yacak. Grand Pera’da saat 20.30’daki açÄ±lÄ±ÅŸta gösterimi yapÄ±lacak film ilk kez Türkiyeli sinemaseverlerle buluÅŸacak.

BoÄŸaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸmalarÄ± bir kez daha son bir yÄ±lÄ±n en iyilerini bir araya getiren özel seçkisiyle Ä°stanbul’da yarÄ±ÅŸma heyecanÄ± yaÅŸatacak. Oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç HaznedaroÄŸlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet AksÄ±n’dan oluÅŸan Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± Jürisi’ne, yönetmen Serdar Akar baÅŸkanlÄ±k yapacak. Jüri, “En Ä°yi Film”, “En Ä°yi Yönetmen”, “En Ä°yi Erkek Oyuncu”, “En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu”, “En Ä°yi Senaryo”, “En Ä°yi Görüntü Yönetmeni” ve “En Ä°yi Kurgu” dallarÄ±nda ödülleri daÄŸÄ±tacak

Festivalde “Güvercin”, “Tuzdan Kaide”, “Sükut Evi”, “Anons”, “Halef”, “BabamÄ±n Kemikleri”, “Son ÇÄ±kÄ±ÅŸ”, “Güven”, “Kaos” ve “Borç” filmleri büyük ödül için yarÄ±ÅŸacak. Cafer Özgül’ün “Sükut Evi” dünya prömiyerini festival kapsamÄ±nda yaparken, Ramin Matin’in Tokyo UluslararasÄ± Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleÅŸtiren “Son ÇÄ±kÄ±ÅŸ”, Türkiye’de ilk kez seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. YarÄ±ÅŸmada ayrÄ±ca, “Anons”, “BabamÄ±n Kemikleri”, “Güven” ve “Kaos” ise Ä°stanbul’da ilk kez gösterilecek.

HAMER VE LOZNÄ°TSA’YA ONUR ÖDÜLÜ

Festival Onur Ödülü’nü bu yÄ±l iki usta yönetmene verecek. Bunlardan ilki, belgesel sinemanÄ±n yaÅŸayan ustalarÄ±ndan biri sayÄ±lan UkraynalÄ± auteur Sergei Loznitsa olacak. Loznitsa, açÄ±lÄ±ÅŸ gecesinde ödülünü alÄ±rken, 28 Ekim Pazar günü de Soho House Ä°stanbul’da festivale özel master class verecek. BoÄŸaziçi Film Festivali’nde Loznitsa’nÄ±n üçü Türkiye prömiyeri olmak üzere dört filmi gösterilecek.

Festivalin bir diÄŸer Onur Ödülü, Norveçli yönetmen Bent Hamer’a kapanÄ±ÅŸ gecesinde sunulacak. 2 KasÄ±m Cuma günü Soho House Ä°stanbul’da festivale özel bir master class verecek. Festivalde Bent Hamer’Ä±n üç filmi gösterilecek.

‘DÜNYANIN SÄ°NEMASI’

BoÄŸaziçi Film Festivali Dünya SinemasÄ± bölümünde yÄ±lÄ±n beklenen filmlerinin Türkiye ve Ä°stanbul galalarÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak. MÄ±sÄ±rlÄ± A.B. Shawky’nin ilk uzun metraj filmi “Karar AnÄ±”; Sloven yönetmen Martin Turk’ün “KÄ±sa Günün KârÄ±”, Zhang Ming’in “Plüton Serüveni” ve Romen yönetmen Radu Jude’un “Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki!” gösterilecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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