Åžeker fabrikalarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesinin ardÄ±ndan sÃ¼rgÃ¼nler

Ã–zelleÅŸtirilen ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met "Ä°ÅŸÃ§iler yerinde kalacak" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmadÄ±. Erzurum'da bir ustabaÅŸÄ± 4 ayrÄ± kente sÃ¼rgÃ¼n edildi.

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren özelleÅŸtirme kararÄ± ile kamuya ait 24 ÅŸeker fabrikasÄ±ndan 14’ü özelleÅŸtirildi. Hükümet tepkiler üzerine, “Fabrikalar kapanmayacak, iÅŸçiler çalÄ±ÅŸmaya devam edecekler” dedi. Ancak verilen söz tutulmadÄ±. Hükümet’in 14 ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ± özelleÅŸtirme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir yÄ±l içersinde bugüne kadar 8 fabrikada 801 iÅŸçi iÅŸsiz kaldÄ±, 882 iÅŸçi ise zorla emekli edildi. Bu kentlerde artÄ±k ÅŸeker fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸamayan iÅŸçilerin toplam sayÄ±sÄ± bin 683 oldu.

Birgün'den Hüseyin ÅžimÅŸek'in haberine göre iÅŸlerine devam edebilen iÅŸçiler de kentten kente gönderiliyor. Çok kÄ±sa bir dönem içerisinde dört ayrÄ± fabrikaya sürülen iÅŸçiler de var, görevlendirme adÄ± altÄ±nda uzak bölgelere yollananlar da.

ÖZELLEÅžTÄ°RMENÄ°N ARDINDAN Ä°ÅžTEN ATMALAR, ZORLA EMEKLÄ°LÄ°K VE SÜRGÜNLER

Haziran ayÄ±nda özelleÅŸtirilen Erzurum Åžeker FabrikasÄ±’ndan Kastamonu’ya tayin edilen bir ustabaÅŸÄ±, 4 ayrÄ± kente sürgül edildi. Üç çocuÄŸu ve eÅŸi ile birlikte bu kente taÅŸÄ±nmak zorunda kalan bir ustabaÅŸÄ±, hemen ardÄ±ndan Yozgat’a görevlendirildi. UstabaÅŸÄ±, 20 gün sonra yeniden Kastamonu’na gönderildi. Burada bir hafta daha çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan ustabaÅŸÄ±, daha sonra Van’Ä±n ErciÅŸ ilçesine sürüldü.

Yine aynÄ± ayda özelleÅŸtirilen Erzincan Åžeker FabrikasÄ±’nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan bir baÅŸka ustabaÅŸÄ± ise önce Malatya’ya gönderildi. UstabaÅŸÄ±, kÄ±sa süreli çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan görevlendirme emri ile EreÄŸli’ye sürüldü. 15 gün EreÄŸli’de çalÄ±ÅŸan ustabaÅŸÄ±, daha sonra yeniden Malatya’ya gönderildi. UstabaÅŸÄ±na, sadece 10 gün sonra bu kez Kastamonu’daki fabrikada çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± söylendi.

SÜRGÜNLER MECLÄ°S GÜNDEMÄ°NE TAÅžINDI

CHP Ä°zmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na bir soru önergesi veren Bakan, “FabrikalarÄ± kapandÄ±ÄŸÄ± için baÅŸka fabrikalara gönderilen iÅŸçilere, ‘sen yenisin’ diyerek baÅŸka yerlere gönderiyorlar” dedi.

Tüm il dÄ±ÅŸÄ± görevlendirmelerin kapatÄ±lan fabrikadan gelen iÅŸçilere yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Bakan, "Bu adaletsiz uygulamanÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n tespit edilerek gereken uyarÄ±nÄ±n/yaptÄ±rÄ±mÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak ve bu adaletsiz uygulamanÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±larak iÅŸçiler arasÄ±nda eÅŸitliÄŸi ve adaleti saÄŸlayacak mÄ±sÄ±nÄ±z? diye sordu.

Haberde hükümet’in 14 ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ± özelleÅŸtirme kararÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugüne kadar 8 fabrikada 801 iÅŸçinin iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±, 882 iÅŸçinin ise zorla emekli edildiÄŸi belirtildi.

ÖzelleÅŸtirilen sekiz ÅŸeker fabrikasÄ±nda iÅŸçilerin durumu ise rakamlara ÅŸöyle yansÄ±dÄ±:

Erzurum Åžeker FabrikasÄ±: YaklaÅŸÄ±k 150 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. 125 iÅŸçi emekli edildi.

Tokat Turhal Åžeker FabrikasÄ±: 120’den fazla iÅŸçi emekli edildi.

Afyon Åžeker FabrikasÄ±: 30 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. 88 iÅŸçi emekli edildi.

AdÄ±yaman Elbistan Åžeker FabrikasÄ±: 31 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. 130 iÅŸçi emekli edildi.

Çorum Åžeker FabrikasÄ±: 90 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. 86 iÅŸçi emekli edildi.

Erzincan Åžeker FabrikasÄ±: 150 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. 68 iÅŸçi emekli edildi.

KÄ±rÅŸehir Åžeker FabrikasÄ±: 120 iÅŸçi emekli edildi.

MuÅŸ Åžeker FarikasÄ±: 350 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. 145 iÅŸçi emekli edildi. (HABER MERKEZÄ°)

Ã–zelleÅŸtirme maÄŸduru Ã¼reticiler isyan etti: Fabrika devlete verilsin

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ: Åžeker fabrikalarÄ± halkÄ±ndÄ±r satÄ±lmasÄ±n!

Åžeker fabrikalarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesine her yerden tepki

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 12:40

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