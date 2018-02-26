DİSK/Gıda-İş: Şeker fabrikaları halkındır satılmasın!

Gıda-İş'ten yapılan açıklamada 14 Şeker fabrikasının özelleştirilme kararına tepki gösterilerek ‘Şeker fabrikaları halkındır satılmasın’ denildi.

DİSK’e bağlı Gıda-İş Senikası 14 Şeker fabrikası hakkında özelleştirme kararı alınmasına tepki göstererek, “Ülkemizin değerleri, şeker fabrikaları sermayeye peşkeş çekiliyor! Şeker fabrikaları halkındır satılmasın” dedi. Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada , Türkiye Şeker Fabrikası AŞ’ye ait Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için satış ihaleleri Nisan ayında yapılacağı belirtilerek, kararın durdurulması istendi.

‘ÖZELLEŞTİRME ÜRETİCİYİ SEFALETE SÜRÜKLEMEKTİR’

“Türkiye’de yılların birikimiyle kurulan ülkenin en temel üretim tesisleri, üretimin yanı sıra istihdama, sosyal ve ekonomik kalkınmaya önemli katkıları bulunmuş kamuya ait fabrika ve tesisler geçtiğimiz yıllar içinde birer birer özelleştirilerek kapatıldı veya özel sektöre devredildi” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hükümet tarafından haraç mezat gerçekleştirilen özelleştirmenin temel hedefi, kamusal üretimi yok etmek, özelleştirme üzerinden yerli ve yabancı sermaye için yeni kar alanları açmaktır. ‘Özelleştirelim güzelleştirelim’ sloganlarıyla çıkılan özelleştirme yolunun, hem işçiler hem de üretici köylülük için bir yıkım olduğu defalarca görüldü. Bizler bu özelleştirme sürecini Sümerbank’tan, Tekel’den, Seka’dan vb. çok iyi biliyoruz. Yüz binlerce işçinin çalıştığı fabrikalardan geriye bir iz bile kalmadı. Uluslararası tekelci sermaye ve işbirlikçisi hükümet tarafından özelleştirilen fabrikalar yetmemiş olacak ki şimdi de gözlerini şeker fabrikalarına diktiler. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi demek; on binlerce işçinin, milyonlarca pancar üreticisinin işsizliğe, topraklarını terk etmeye, sefalete, güvencesizliğe ve sosyal hak kayıplarına sürüklenmesidir.”

‘SENDİKASIZLAŞTIRMANIN ÖNÜNÜ AÇAR’

‘Özelleştirilen yerlerdeki işçiler başka fabrikalara geçebilir ya da şirketle anlaşabilir’ denmesinin, işçinin hakkının kaybolmayacağı anlamı taşımadığını kaydeden Gıda-İş, “Kalan fabrikaların da kısa zamanda özelleştirileceği ve şirkete geçen işçilerin yerinden yurdundan olmamak için patronun düşük ücret, daha ağır ve uzun çalışma dayatmalarını kabul etmek zorunda kalacağı ve ilk uygulamanın sendikasızlaştırma ya da sendikayı işlevsizleştirme olacağı çok açıktır” dedi.

CARGILL ŞEKERİNİN ÖNÜ AÇILIYOR

Daha önceleri şeker ihraç eden Türkiye’nin, 2015 yılında 170 bin ton şeker ithal ettiğini hatırlatan Gıda-İş, “Siyasi iktidar, 8 Nisan 2016 tarihinde şeker ithalatının önünü açabilmek için şeker ithalatında sıfır gümrük kararı almıştır. Yine AKP hükümeti, OHAL kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu’nu kapatarak her şeyi piyasanın ve sermayenin insafına terk etti. Tüm bu gelişmeler emperyalist bir tekel olan Cargill’in, insan sağlığına oldukça zararlı olan nişasta bazlı şekerinin (NBŞ) ve kaçak şekerinin ülkemizdeki yolunu açmıştır. Her konuştuklarında ağzından “yerli ve milli” lafını eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri, ülkemizin değerlerini ve halkın sağlığını emperyalist bir şirkete devretmeye hazırlanıyor. Mevcut siyasi iradeye soruyoruz, ülkemizin işçisi, üretici köylüsü ve emekçi halkı sizlere göre “yerli ve milli” değil midir?” diye sordu.

ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Şeker fabrikalarını özelleştirme kararı alan hükümetin, almış olduğu kararı iptal etmesi ve girmiş olduğu bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini belirten Gıda-İş açıklamasında “Bugün şeker fabrikalarını satışa çıkaranlar yarın ÇAYKUR ve diğer kalan fabrikaları da satmak isteyeceklerdir. Özelleştirmeye karşı sendika ve konfederasyon ayrımı yapmadan, başta gıda sanayii işkolunda bulunan sendikalar olmak üzere tüm sendikaları, emek ve meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana tüm kesimleri özelleştirmeye dur demek için birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz” denildi.(İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 14:17

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