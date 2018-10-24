Ã‡eltik Ã¼reticilerinden TMO'ya Ã§aÄŸrÄ±

Edirneâ€™de Ã§eltik alÄ±m fiyatÄ±nÄ±n 3 liradan 2 liraya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine Ã¼reticiler tepkili: Bu durum Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l, Ã§eltik Ã¼retimini sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokacak

Türkiye'nin çeltik (pirinç) ihtiyacÄ±nÄ±n yüzde 51’ini karÅŸÄ±layan Edirne'de ürünlerini hasat eden üreticiler, kilosu 3 liradan baÅŸlayan alÄ±m fiyatÄ±nÄ±n 2 liraya düÅŸmesine tepkili. Edirne Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Cengiz Yorulmaz, “Çeltikteki sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n bir an önce giderilmesi gerekiyor. Çeltikte yüzde 40-50'ye varan fiyat düÅŸüÅŸü var. Bu da bizi rahatsÄ±z etmektedir. Bu durum önümüzdeki yÄ±l, çeltik üretimini sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokacak” dedi.

Edirne'de yaklaÅŸÄ±k bir ay önce baÅŸlayan çeltik hasadÄ± tarlalarda devam ederken, alÄ±m fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸüÅŸe geçmesi üreticileri endiÅŸelendiriyor. Geçen yÄ±la oranla mahsullerin iyi olmasÄ±na sevinin üreticiler, kilosu 3 liradan baÅŸlayan alÄ±m fiyatlarÄ±nÄ±n bugünlerde 2 liraya kadar düÅŸmesiyle buruk hasat yapÄ±yor. Edirne Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Cengiz Yorulmaz, çeltikte yüzde 50’ye varan fiyat düÅŸüÅŸü olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Çeltik hasadÄ± 25 gündür bölgemizde devam ediyor. Bununla birlikte sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z arttÄ±. Çeltik hasadÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gün alÄ±mlar, 2.80 ve 3 liradan baÅŸladÄ±. Ama bugünlerde alÄ±mlar, 2 liraya kadar düÅŸtü. Åžu an çiftçi malÄ±nÄ± satacak alÄ±cÄ± da bulamÄ±yor. Çeltikteki bu sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n bir an önce giderilmesi gerekiyor. Hükümetin yüzde 10 için aldÄ±ÄŸÄ± tedbirler var. Ama bizimki ne yüzde 10, ne de yüzde 30. Çeltikte yüzde 40-50'ye varan fiyat düÅŸüÅŸü var. Bu da bizi rahatsÄ±z etmektedir. Bu durum önümüzdeki yÄ±l çeltik üretimini sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokacak. Çünkü masraflar arttÄ±. Geçen yÄ±l 80 kuruÅŸ olan gübre ÅŸu an 2 lira. Geçen yÄ±l 4 lira olan mazot ÅŸu an 6,5 lira. Girdilerimiz hÄ±zla artmakta ama ne yazÄ±k ki, mahsul fiyatlarÄ± düÅŸmektedir. Çeltik masraflÄ± bir bitkidir, 120 gün içinde çÄ±kan bir bitkidir. Bu yÄ±l ot mücadelesi biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± geçti. ArtÄ±k bazÄ± otlar baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazandÄ±. Bu anlamda çiftçinin masraflarÄ± da arttÄ±. Ama ne yazÄ±k ki, piyasada alÄ±cÄ± bulamÄ±yoruz. Sebebi nedir onu da bilmiyoruz, hükümetin piyasalara girmesi ve bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± gidermesi gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin girmesi gerekiyor. Biz de bunu bekliyoruz ama bugüne kadar bir geliÅŸme olmadÄ±. Çiftçinin borçlarÄ±nÄ± ödemesi için çeltiÄŸini satmasÄ± gerekiyor. Ama piyasalarÄ±n böyle gitmesi çok büyük bir sÄ±kÄ±ntÄ± oluÅŸturuyor.”

'ÇELTÄ°K EKÄ°MÄ° AZALIR'

KÄ±rklareli'nin Babaeski Ä°lçe Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžahin Arslan, fiyatlarÄ±n düÅŸük olmasÄ±ndan dolayÄ± önümüzdeki yÄ±l çiftçinin çeltik ekimi yapamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Arslan, “Bu yÄ±l çeltikte mahsul iyi verim verdi. Güzel fiyatlardan alÄ±m yaparak sezona iyi baÅŸladÄ±k. Son günlerde fiyat 2 liraya kadar geriledi. Gerilemenin dÄ±ÅŸÄ±nda arz-talep dengesi olmadÄ±. Tüccar parayÄ± 2 ay sonra ödemek istiyor ya da 2 liradan çeltiÄŸi almak istiyor. Ä°ki liradan bu çeltik deÄŸerlendirildiÄŸinde girdi maliyetlerini karÅŸÄ±lama noktasÄ±nda üretimdeki sÄ±kÄ±ntÄ±lardan dolayÄ± para kazanma ÅŸansÄ±nÄ± ben göremiyorum. Çeltikte zarar eden üyelerimize destekleme yönünde taleplerimiz olacak. Trakya çeltikte önemli bir paya sahip yaklaÅŸÄ±k yüzde 55 üretimi saÄŸlÄ±yor. Önlem alÄ±nmazsa çeltik ekim alanlarÄ±n da düÅŸüklük olacak. Çeltik üreticisine hep birlikte sahip çÄ±kmalÄ±yÄ±z” dedi.

'TÜCCAR Ä°STEDÄ°ÄžÄ° GÄ°BÄ° OYNUYOR'

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine baÄŸlÄ± AslÄ±han köyünde çeltik üretimi yapan Hüseyin Tekin, bu yÄ±l zarar ettiklerini belirterek, “Bu fiyatlarla kar edeceÄŸimizi düÅŸünmüyoruz. Fiyatlar düÅŸük olmasÄ±ndan ziyade ÅŸu an tüccarlar alÄ±mÄ± durdurdu. Onlar da yarÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyor. Bunun için tüccar bulup ürünümüzü satmak zor. Bizim en büyük sorunumuz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fiyat açÄ±klamamasÄ±. Bizim ürünlerimizi almamasÄ±. TMO alÄ±m yapmadÄ±ÄŸÄ± sürece tüccar bizimle istediÄŸi gibi oynuyor” dedi.

Çeltik üreticisi Mehmet Kenan, ürünlerini alan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Çeltik alan yok, alan olmadÄ±ktan sonra iÅŸimiz zor. Çeltik elimizde kaldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda TMO çeltik verirdik. Åžimdi ofis de tüccar da çeltik almÄ±yor. Çeltik elimizde kaldÄ±. BorçlarÄ±mÄ±zda var. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. TMO'nun bir an önce alÄ±m yapmaya baÅŸlamasÄ± gerek. Yoksa sonumuz ne olur Allah bilir” dedi. (DHA)

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