Meral AkÅŸener: Milletten alÄ±p tek adama veriyorlar

Grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, 'Lafa geldi mi â€˜Milletin adamÄ±â€™... Milletten alÄ±p tek adama veriyorlar' dedi.

Partisinin Meclis grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, AKP'nin ekonomi politikalarÄ±na ve 2019 için hazÄ±rlanan bütçe tasarÄ±sÄ±na tepki gösterdi. AkÅŸener, "Krizin inkarÄ± yerini 'Döviz, enflasyon azÄ±cÄ±k arttÄ±' tespitine bÄ±raktÄ±. AzÄ±cÄ±k artmÄ±ÅŸ. Daha ne olsun, ne olmasÄ±nÄ± bekliyorsunuz?" diye sordu. AzÄ±cÄ±k dedikleri artÄ±k milleri boÄŸuyor diye AkÅŸener "ÖTV’ler artÄ±yor. SarayÄ±n payÄ± da üç katÄ±na çÄ±kÄ±yor. Günde 2 trilyon TL ile geçinmek çok zor tabi. El insaf beyler. Lafa geldi mi de ‘Milletin adamÄ±’... Milletten alÄ±p tek adama veriyorlar" ifadelerini kullandÄ±.

AkÅŸener'in açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

"â– Ülkemiz bir soluk alsÄ±n diye diÅŸ sÄ±kÄ±yoruz ama ekonomideki geliÅŸmeler ayakta durmayÄ± güçleÅŸtiriyor. Krizin inkarÄ± yerini 'Döviz, enflasyon azÄ±cÄ±k arttÄ±' tespitine bÄ±raktÄ±. AzÄ±cÄ±k artmÄ±ÅŸ. Daha ne olsun, ne olmasÄ±nÄ± bekliyorsunuz? FÄ±rÄ±nlar kapanÄ±yor, Konfederasyon baÅŸkanlarÄ± ‘Binlerce firma batÄ±yor’ diyor. Ä°ÅŸi ciddiye almak için daha ne olmasÄ±nÄ± bekliyorlar bilmiyorum.

â– Hastanelerde nöbet paralarÄ±nÄ± döner sermayeleri kÄ±rpÄ±yorlar. Ekmek bulamayan pasta mÄ± yesin? Millet kÄ±raathanelerinde beleÅŸ kek mi kovalayalÄ±m? AzÄ±cÄ±k dedikleri artÄ±k milleti boÄŸuyor.

â– Ä°ktirdarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 2019 bütçesinde de bu durum devam ediyor. ÖTV’ler artÄ±yor. SarayÄ±n payÄ± da üç katÄ±na çÄ±kÄ±yor. Günde 2 trilyon TL ile geçinmek çok zor tabi. El insaf beyler. Lafa geldi mi de ‘Milletin adamÄ±’... Milletten alÄ±p tek adama veriyorlar.

â– BakÄ±n krizin daha da derinleÅŸmesini önlemek için atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar var. TÜÄ°K’i rahat bÄ±rakÄ±n ülkenin durumunu net görelim. AçÄ±klanan SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ±n gereÄŸini yapÄ±n, israfa son verin. Ä°htiyaç fazlasÄ±nÄ± elden çÄ±karÄ±n. Almanya’da 11 bin makam aracÄ± var. Türkiye’de kiralÄ±klarla birlikte 120 bin.

â– YandaÅŸ iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n dövizli sözleÅŸmelerini Türk LirasÄ±’na çevirin. YarÄ±n çÄ±kÄ±p oy verirken “bana mÄ± sordunuz” demekle bu iÅŸten kurtulamazsÄ±nÄ±z.

â– Geçen hafta bir kamu bankamÄ±z 300 milyar dolar borçlandÄ±. 4 katÄ± fazla maliyetle Türkiye borçlandÄ±. Türkiye tefeci piyasasÄ±na döndü. Faize yatan paranÄ±n emekten çok kazandÄ±ÄŸÄ± bir ekonomi iflah olabilir mi?

â– Devletin hazinesini uluslararasÄ± tefecilere muhtaç haline getirenler esnafÄ±, sanayiciyi onlarÄ±n kucaklarÄ±na bÄ±raktÄ±.

â– En temel gÄ±damÄ±zÄ±n emektarlarÄ±na bir bakÄ±n isyan ediyorlar. Son bir ayda 50 fÄ±rÄ±n kapandÄ±. Maliyetlerdeki artÄ±ÅŸlar ekmeÄŸimizle oynuyor. Ä°ktidar mart ayÄ±na kadar belediyeye halk ekmeÄŸe zararÄ±na satÄ±ÅŸ yaptÄ±rarak durumu kurtarmaya çalÄ±ÅŸacak.

â– Yerel seçime kadar durumu idare etmekten vazgeçin. GeçtiÄŸimiz hafta milletin gözü önünde yaÅŸandÄ± her ÅŸey. FÄ±ndÄ±k için verilen tasarÄ± AKP oylarÄ±yla reddedildi. Zafer kazanmÄ±ÅŸ gibi alkÄ±ÅŸlarla hem de. Bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z.

â– FÄ±ndÄ±k milli bir üründür. FÄ±ndÄ±k ve üreticinin korunmasÄ± gerekir. Üreticiye fÄ±ndÄ±k alÄ±m garantisi verilmelidir. Bölgede fÄ±ndÄ±ÄŸa dayalÄ± gÄ±da sanayine teÅŸvik verilmelidir. Bunlar yapÄ±lÄ±rsa Karadeniz’de üretilen fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n fiyatÄ±nÄ± Hamburg’dan belirleyen kodamanlar rahatsÄ±z olur ama üreticimiz rahatlar.

AKP: Muhalefetin Ã¶nergelerini, iÃ§eriÄŸine katÄ±lsak da reddediyoruz

â– AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, EYT için milletin sÄ±rtÄ±na yük dedi. Åžimdi ben de iktidara soruyorum. Milyonlarca Suriyeli göçmenin 200 milyar liralÄ±k yükünü milletimizin sÄ±rtÄ±na yüklemeye hakkÄ±nÄ±z var mÄ±ydÄ±? Millete harcamaya gelince sÄ±rtÄ±mÄ±za yük öyle mi?

â– Kendisi 46 yaÅŸÄ±nda emekli olmuÅŸ ama milletimiz yük öyle mi? Madem teklifimizi reddettiniz bir önerimiz daha var. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar 38 yaÅŸÄ±nda emekli olma peÅŸinde deÄŸil. KazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ±n gasp edilmesinden rahatsÄ±z. 25 yÄ±l prim ödemiÅŸ bir çalÄ±ÅŸan, maaÅŸ alabilmesi için 15 yÄ±l beklemesi gerekiyor. Ä°lk 5 yÄ±lÄ±nda maaÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± ödenebilir. YaÅŸÄ± dolunca da maaÅŸÄ±nÄ±n tamamÄ± ödenebilir." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 10:38

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