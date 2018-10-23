BatÄ±k kredi miktarÄ± 82 milyar TL'ye yÃ¼kseldi

BDDK verilerine gÃ¶re aÄŸustos ayÄ±nda 79 milyar 392 milyon TL olan batÄ±k kredi miktarÄ±, 16 Ekimâ€™de 82.2 milyar TLâ€™ye yÃ¼kseldi.

Ekonomik krizin etkileri, banka sektörü verilerine yansÄ±yor. Konkordato ilanÄ± haberleri peÅŸ peÅŸe gelirken borçlar da tÄ±rmanÄ±yor. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana takipteki kredi miktarÄ±nÄ±n 18.2 milyar TL arttÄ±. BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük bankacÄ±lÄ±k verilerine göre, 8 Ekim’de 80.1 milyar TL olan batÄ±k kredi miktarÄ± 12 Ekim’de 81.9 milyar TL'ye, 16 Ekim’de ise 82.2 milyar TL’ye yükseldi.

EN BÜYÜK PAY TÄ°CARET VE MOTORLU ARAÇLAR SERVÄ°S HÄ°ZMETLERÄ°NDE

Cumhuriyet'ten Åžehriban KÄ±raç'Ä±n haberine göre, aÄŸustos ayÄ±nda takipteki krediler 80 milyar liraya dayandÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan aÄŸustos ayÄ±na kadar bankalarda oluÅŸan batÄ±k kredi hacmi 15.4 milyar lira arttÄ±ÄŸÄ± görülüyor. ArtÄ±ÅŸ oranÄ± ise yüzde 24’ü buldu. Geçen yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda ise takipteki kredi oranÄ± kredi oranÄ± 62 milyar 911 milyon dolar civarÄ±ndaydÄ±.

BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylÄ±k verilerine göre, aÄŸustostaki 79 milyar 392 milyon liralÄ±k batÄ±k kredide en büyük pay 14.2 milyar TL ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetlerine aitken, batÄ±kta ikinci sÄ±rada ise 12.6 milyar TL ile imalat sanayi bulunuyor. Üçüncü sÄ±rada ise 7 milyar TL’lik takipteki kredi miktarÄ±yla inÅŸaat yer alÄ±yor. Bu yÄ±lÄ±n 8 ayÄ±nda bankalarÄ±n kullandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± toplam kredi miktarÄ± ise 2.7 trilyon TL’yi buldu.

KREDÄ° HACMÄ°NDE DÜÅžÜÅž

BDDK günlük bankacÄ±lÄ±k verileri batÄ±k kredi hacmindeki yükseliÅŸin boyutlarÄ±nÄ± gözler önüne seriyor. 8 Ekim’de 80.1 milyar TL olan batÄ±k kredi miktarÄ± 12 Ekim’de 81.9 milyar TL'ye, 16 Ekim’de ise 82.2 milyar TL’ye fÄ±rladÄ±. Veriler yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana takipteki kredi miktarÄ±nÄ±n 18.2 milyar TL arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

BankacÄ±lÄ±k sektörünün kredi hacmi 12 Ekim ile biten haftada 38 milyar 868 milyon lira azaldÄ±. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liradan 2 trilyon 621 milyar 161 milyon liraya düÅŸtü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamÄ± 79 milyar 454 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 387 milyar 944 milyon lira oldu.

BankacÄ±lÄ±k sektöründeki toplam mevduatta (bankalararasÄ± dahil) 12 Ekim haftasÄ±nda 9 milyar 946 milyon liralÄ±k azalÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Söz konusu haftada yüzde 0,44 azalan bankacÄ±lÄ±k sektörü toplam mevduatÄ±, 2 trilyon 269 milyar 541 milyon liraya geriledi.

TÜKETÄ°CÄ° KREDÄ°LERÄ° TUTARI AZALDI

BDDK verilerine göre, tüketici kredileri tutarÄ±, 12 Ekim ile biten haftada 580 milyon lira azalarak 412 milyar 911 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 195 milyar 778 milyon lirasÄ± konut, 6 milyar 452 milyon lirasÄ± taÅŸÄ±t ve 210 milyar 680 milyon lirasÄ± ihtiyaç kredilerinden oluÅŸtu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarÄ± 4 milyar 293 milyon lira azalarak 379 milyar 717 milyon liraya düÅŸtü. BankalarÄ±n bireysel kredi kartÄ± alacaklarÄ± yüzde 0.38 artÄ±ÅŸla 100 milyar 364 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartÄ± alacaklarÄ±nÄ±n 43 milyar 658 milyon lirasÄ± taksitli, 56 milyar 706 milyon lirasÄ± taksitsiz oldu.

BankacÄ±lÄ±k sektöründe net takipteki alacaklar, 12 Ekim itibarÄ±yla bir önceki haftaya göre yüzde 1.92 artarak 26 milyar 973 milyon liraya ulaÅŸtÄ±.

2009 yÄ±lÄ±ndan bugüne varlÄ±k yönetim ÅŸirketleri, bankalardan anaparasÄ± 38 milyar TL olan tahsili gecikmiÅŸ alacak satÄ±n aldÄ±.

Bu alacaklarÄ±n 21 milyar TL’si bireysel borçlar iken 17 milyar TL’sini ticari ve KOBÄ° alacaklar oluÅŸturuyor. Bugüne kadar borcu varlÄ±k yönetim ÅŸirketlerine devredilen borçlu sayÄ±sÄ±nÄ±n ise yaklaÅŸÄ±k 2.2 milyon kiÅŸi olduÄŸu belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 08:51

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