Almanya Ekonomi BakanÄ±, patronlarla TÃ¼rkiye'ye geliyor

Almanya Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Peter Altmaier, 25 Ekim'de kalabalÄ±k bir patron heyetiyle Ankaraâ€™ya gelecek.

Almanya Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Peter Altmaier, aralarÄ±nda Türkiye’de faaliyet gösteren Alman ÅŸirketlerin üst düzey yöneticilerinin de olduÄŸu kalabalÄ±k bir patron grubuyla 25 Ekim’de Ankara’ya gelecek.

Ä°ki gün sürecek ziyaret sÄ±rasÄ±nda Almanya tarafÄ±nÄ±n özellikle "yatÄ±rÄ±mcÄ±lar için hukuki güvence", "yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n korunmasÄ±", "Merkez BankasÄ±’nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" gibi konulardaki taleplerini Türkiye’ye ileteceÄŸi belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Alman Bakan’Ä±n ziyareti sÄ±rasÄ±nda 2013’te kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan ancak ikili iliÅŸkilerdeki gerginlikler nedeniyle toplanamayan "Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari OrtaklÄ±k Komisyonu"nun ilk toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak. Ziyaret kapsamÄ±nda Alman ve Türk patronlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla enerji ve yatÄ±rÄ±m forumlarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirilmesi de planlanÄ±yor.

Ä°ki ülke arasÄ±nda geçen yÄ±l yaÅŸanan gerginlikte Türkiye, bazÄ± Alman ÅŸirketleri hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Türkiye, geçen yÄ±l temmuzda Almanya’ya önce “teröre destek verdiÄŸinden” ÅŸüphelendiÄŸi Alman ÅŸirketleri listesi vermiÅŸ, daha sonra “iletiÅŸim kazasÄ±” denilerek liste geri çekilmiÅŸti.

ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyaretinde iki ülkenin ekonomik iliÅŸkilerinin güçlendirileceÄŸi mesajÄ± verilmiÅŸti. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 09:52

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