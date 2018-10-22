Kriz derinleÅŸiyor, Ã¶nlemler yetersiz

TMMOB Makina MÃ¼hendisleri OdasÄ±, sanayinin sorunlarÄ± bÃ¼lteninde 'sanayideki yÃ¼ksek iÅŸsizlik, enflasyon ve krizin boyutlarÄ±' konularÄ±na deÄŸirdi.

TMMOB Makina Mühendisleri OdasÄ± (MMO), her ay Ä°ktisatçÄ±-Yazar Mustafa Sönmez’in katkÄ±sÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sanayinin sorunlarÄ± bülteninin 42’ncisini, sanayideki yüksek iÅŸsizlik, enflasyon ve krizin boyutlarÄ±na ayÄ±rdÄ±.

Artan enflasyonun bölüÅŸüm uçurumunu derinleÅŸtirdiÄŸine vurgu yapÄ±larak krizi kabullenmeyen AKP’nin önlemlerinin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±, kriz tünelinin ucunun belli olmadÄ±ÄŸÄ±, çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n yÄ±llarÄ± bulabileceÄŸine dikkat çekildi.

TÜÄ°K, Merkez BankasÄ±, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve IMF verileri kullanÄ±larak yapÄ±lan analizde, Eylül’de sanayici fiyatlarÄ±nda yÄ±llÄ±k artÄ±ÅŸÄ±n yüzde 46’ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± alt dallarda yüzde 100’lere yakÄ±n artÄ±ÅŸlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. ÜFE’deki birikmiÅŸ zamlarÄ±n tüketiciye önümüzdeki aylarda yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n kaçÄ±nÄ±lmaz olacaÄŸÄ± ve uzun süreli yapÄ±ÅŸkan, yüksek enflasyonla beraber ekonomideki küçülmenin, stagflasyon, yani baÅŸ edilmesi zor bir krize doÄŸru ilerlediÄŸi vurgulandÄ±.

KÜÇÜLMENÄ°N ÖNCÜ GÖSTERGELERÄ°

MMO analizinde ÅŸu noktalara vurgu yapÄ±ldÄ±:

♦ Üretiminde ithal girdi, ara malÄ± oranÄ±nÄ±n yÄ±llar içinde yüzde 70-80’lere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± beyaz eÅŸya, elektronik, otomotiv sektörlerinde, TL’deki deÄŸer kaybÄ± ile birlikte ya da dövizin fiyatÄ±nÄ±n sert artÄ±ÅŸÄ± ile birlikte maliyet artÄ±ÅŸlarÄ± da tÄ±rmanmÄ±ÅŸ ve yÄ±llÄ±ÄŸÄ± yüzde 54’e yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.

♦ Yüksek enflasyonla beraber sanayi üretimindeki daralma, hatta küçülmenin öncü göstergeleri ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Bunlardan en önemlisi Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± için üretilen SatÄ±nalma Yöneticileri Endeksleri (Purchasing Managers’ Indices - PMI), önemli bir gerilemeye iÅŸaret etti. Öyle ki gerileme, 2009 krizindeki deÄŸere kadar geriledi.

♦ Yüksek enflasyon, baÅŸta ücretliler olmak üzere emeÄŸi ile geçinen tüm kesimleri, uzun yÄ±llardÄ±r yaÅŸamadÄ±klarÄ± bir reel gelir kaybÄ±na uÄŸrattÄ±. YÄ±l sonuna doÄŸru yüzde 30-35 aralÄ±ÄŸÄ±nda kesinleÅŸmesi beklenen tüketici enflasyonuna karÅŸÄ±lÄ±k asgari ücretin geçen yÄ±l ancak yüzde 14 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±, asgari ücretin alÄ±m gücünün önemli ölçüde aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

♦ Yüksek enflasyonun yarattÄ±ÄŸÄ± yoksullaÅŸmaya ek olarak, krizi aÅŸmak üzere kamu kaynaklarÄ±nÄ±n firmalara can simidi olarak kullandÄ±rÄ±lmasÄ± ya da kamuda tasarruf adÄ±na kÄ±sÄ±tlamalara gidilmesi, toplumun yararlandÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, sosyal yardÄ±m hizmetlerinin de azalmasÄ± demek. Bu da dolaylÄ± bir yoksullaÅŸmanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

♦ Bütün bunlarÄ±n üstüne yükselen iÅŸsizlik, artan iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n birçok hane halkÄ±nÄ± mutlak yoksulluÄŸa sürükleyeceÄŸi, hele ki toplamda 325 milyar TL’ye ulaÅŸan ihtiyaç ve kredi kartÄ± borçlusu haneleri alabildiÄŸine zorlayacaÄŸÄ± bilinmektedir. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 16:40

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