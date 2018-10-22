'Tayyipler Alemi' pankartÄ± nedeniyle tutuklanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan ODTÃœ'lÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler, hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahat yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

ODTÜ Mezuniyet töreninde açtÄ±klarÄ± “Tayyipler Alemi” pankartÄ± nedeniyle tutuklanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan öÄŸrenciler, hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. ÖÄŸrencilerin yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahat yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±rken, mahkeme CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸikayetini çekmesine raÄŸmen Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na sorulmasÄ±nÄ± istedi.

ODTÜ Mezuniyet töreninde açtÄ±klar “Tayyipler Alemi” pankartÄ± nedeniyle tutuklanan ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan öÄŸrenciler Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde öÄŸrencilerin CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä± ziyaret etmesinin ardÄ±ndan, ErdoÄŸan öÄŸrencileri affettiÄŸini ve ÅŸikayetini geri çektiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

DuruÅŸmada, öÄŸrencilerin avukatlarÄ±ndan Onurcan Özçelik, “Müvekkillerimin açmÄ±ÅŸ olduÄŸu derginin karikatürünün hakaret olmadÄ±ÄŸÄ± ve kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸi kararÄ± mahkeme kararÄ± ile verilmiÅŸtir. 'Tayyipler Alemi aklandÄ±' haberleri de yer almÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. O dönemde açtÄ±klarÄ± pankartÄ±n suç olduÄŸunu öÄŸrencilerin bilmediÄŸini söyleyen Özçelik, bu karikatürün demokratik toplum düzeninde suç teÅŸkil etmediÄŸini dile getirdi.

Avukat Faruk ÇayÄ±r ise yapÄ±lan karikatürün hiciv ve eleÅŸtiri içerdiÄŸini söyleyerek, “KesinleÅŸmiÅŸ mahkeme kararÄ±na göre de hakaret olmadÄ±ÄŸÄ± kabul edilmiÅŸtir. EleÅŸtiri ve ifade özgürlüÄŸü dolayÄ±sÄ±yla burada yargÄ±lanmaktadÄ±r. Müvekkillerimiz burada eleÅŸtiri haklarÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸlardÄ±r” dedi.

'HAKARET SUÇUNA Ä°ÅžTÄ°RAK OLMAZ'

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n pankartÄ±nÄ± arabasÄ±yla taÅŸÄ±yan kadÄ±n öÄŸrencinin avukatÄ± Bülent Yücetürk, müvekkilinin 35 gün hukuksuz yere içeride yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Suçla iliÅŸkisi yoktur. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n pankartlarÄ±nÄ± arabasÄ±yla taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. PankartÄ±n da suçla iliÅŸkisi yoktur. Kamu davasÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ±n tek nedeni arabasÄ±nÄ±n olmasÄ±dÄ±r. Hakaret suçuna iÅŸtirak olmaz” dedi.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI 'AFFETTÄ°' AMA ADALET BAKANLIÄžI'NA DA SORULACAK

Mahkeme heyeti duruÅŸmanÄ±n sonucunda öÄŸrencilerin yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahat yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±rken, pankartÄ±n basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dükkanÄ±n sahibi esnaf Åžahin DereaÄŸzÄ±'nÄ±n üzerindeki adli kontrolü de kaldÄ±rdÄ±. Ancak heyet CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ÅŸikayetin çekilmesine raÄŸmen Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bu konudaki kararÄ±nÄ±n ve pankarta konu olan karikatürüne yönelik Penguen Dergisi yöneticilerinin yargÄ±lanÄ±p yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ±nÄ± istedi. Bir dahaki duruÅŸma 4 Nisan 2019 tarihine erteledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 14:21

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