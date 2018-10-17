UluslararasÄ± sendikalar: 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

UluslararasÄ± Sendikalar, tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve iÅŸten atÄ±lanlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve UNI Global SendikasÄ± yayÄ±mladÄ±klarÄ± mektup ve açÄ±klamalarla, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan ettikleri için tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow mektubunda, “Bugün yaklaÅŸÄ±k 500 polis ve askeri görevli ÅŸantiyede bulunuyor ve iÅŸçileri sürekli gözetim altÄ±nda tutuyor. Ä°ÅŸçiler kendilerini esir gibi hissediyor. Ölümlü kazalarÄ±n sayÄ±sÄ± utanç vericidir. SaÄŸlÄ±k ve güvenlik standartlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸinde hükümetinizin sorumluluÄŸu vardÄ±r. Åžantiyedeki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve çalÄ±ÅŸma iliÅŸkileri kabul edilemez durumdadÄ±r ve çaÄŸdaÅŸ kölelik düzeyindedir. Protestolara yönelik baskÄ±lar ve sendikacÄ±larÄ±n tutuklanmasÄ± temel hak ve özgürlüklerin ciddi ÅŸekilde ihlal edildiÄŸini göstermektedir. Buna ek olarak proje çalÄ±ÅŸma süresi, mesleki saÄŸlÄ±k ve güvenlik konulu çok sayÄ±da uluslararasÄ± standartÄ± ihlal etmektedir. Hükümetinizi tutuklu sendikacÄ±larÄ± derhal serbest bÄ±rakmaya ve haklarÄ±nda açÄ±lmÄ±ÅŸ davalarÄ± düÅŸürmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler geri alÄ±nmalÄ± ve ÅŸantiyedeki gözetimlere son verilmeli” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° VE SENDÄ°KALARI DESTEKLÄ°YORUZ’

ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini de açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: “Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) olarak Ä°stanbul’un yeni havalimanÄ±ndaki inÅŸaat iÅŸçilerinin koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan sendikalarÄ± destekliyoruz. YaÅŸanan sorunlar polis aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla çözülemez; çözüm yolu sendikalarÄ±n, iÅŸverenlerin ve hükümetin katÄ±lacaÄŸÄ± müzakerelerdir. HavalimanÄ±nda ÅŸimdiye kadar 37 ölüme ve çok sayÄ±da yaralanmaya neden olan ciddi kazalar yaÅŸandÄ±. SorunlarÄ±n baÅŸka bir boyutu ise taÅŸeronlaÅŸmadÄ±r. Her 10 iÅŸçiden 8’i taÅŸerondur ve 250’den fazla alt iÅŸveren tarafÄ±ndan istihdam edilmektedir. BaÅŸta DÄ°SK/Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut olmak üzere tutuklu bütün iÅŸçiler derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸçilerin ÅŸikayetleri ve endiÅŸeleri dikkatle ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Uzun vadede, havalimanÄ± iÅŸçileri dahil olmak üzere, bütün taÅŸeron iÅŸçilerin insanca çalÄ±ÅŸma, insanca ücret ve diÄŸer insan haklarÄ± güvence altÄ±na alÄ±nmalÄ±dÄ±r.”

ÇÖZÜM Ä°ÇÄ°N MASAYA OTURUN

Dünya çapÄ±nda 150 ülkede 20 milyon üyesi olan UNI Global SendikasÄ± Genel Sekreteri Christy Hoffman da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve 3. havalimanÄ± projesi Ä°GA CEO’su Kadri Samsunlu’ya iki ayrÄ± mektup yazarak 3. havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler ile DÄ°SK Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un tutukluluklarÄ±nÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istedi.

CEO Samsunlu’ya yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerinden CEO Samsunlu ve ÅŸirketi sorumlu tutuklarÄ±nÄ± belirten Hoffman, ÅŸirketin iÅŸçilere yönelik tüm suç duyurularÄ±nÄ± geri çekmeye, iÅŸten atÄ±lan iÅŸçileri iÅŸe geri almaya ve güvenli bir çalÄ±ÅŸma ortamÄ± yaratmaya ve özellikle güvencesiz çalÄ±ÅŸmak istemeyen iÅŸçilere saldÄ±rmamaya ve sendikalarla pazarlÄ±k masasÄ±na çözüm için oturmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda ise “Hükümetinizi tutuklu sendikacÄ±larÄ± derhal serbest bÄ±rakmaya ve haklarÄ±nda açÄ±lmÄ±ÅŸ davalarÄ± düÅŸürmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler geri alÄ±nmalÄ± ve ÅŸantiyedeki gözetimlere son verilmeli” dedi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 17:41

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