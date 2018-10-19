3. havalimanÄ±nda iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s kaza yaptÄ±

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s kaza yaptÄ±. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ, otobÃ¼sÃ¼n freninin tutmadÄ±ÄŸÄ± bilindiÄŸi halde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.

Kölece çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan ettikleri için iÅŸçilerin tutuklanmasÄ±yla gündemde olan 3. havalimanÄ±nda iÅŸçileri taÅŸÄ±yan otobüs kaza yaptÄ±. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ, otobüsün freninin tutmadÄ±ÄŸÄ± bilindiÄŸi halde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan yüzlerce iÅŸçi 14 Eylül günü kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etmiÅŸti. Ä°ÅŸçiler iÅŸ cinayetlerinin ve iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n önlenmesini, ücretlerinin zamanÄ±nda ve tamanÄ±nÄ±n banka yoluyla yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, tahtakurusu dolu barÄ±nma ortamlarÄ±nÄ±n temizlenmesini, yetecek kadar ve saÄŸlÄ±klÄ± yemekler verilmesini isteyen iÅŸçilerin bu taleplerine, polis ve jandarma ise saldÄ±rÄ±yla, yargÄ± ise tutuklamayla karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ’in sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±, iÅŸçilerinin sorunlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini gösterdi. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ taraÄ±ndan yapÄ±laÅŸÄ±lan bir videoda, “Zorunlu mesaiye bÄ±rakÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n koÄŸuÅŸlara dönerken bindirildikleri otobüs kaza yaptÄ±. Freni tutmadÄ±ÄŸÄ± bilindiÄŸi halde kullanÄ±lan otobüs baÅŸka bir arabayla kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n canÄ± Ä°GA için bu kadar ucuz!” denildi. (Ä°STANBUL)

Åžantiyede ÅŸu an: "Zorunlu" mesaiye bÄ±rakÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n koÄŸuÅŸlara dönerken bindirildikleri otobüs kaza yaptÄ±. Freni tutmadÄ±ÄŸÄ± bilindiÄŸi halde kullanÄ±lan otobüs baÅŸka bir arabayla kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n canÄ± Ä°GA için bu kadar ucuz! #KöleDeÄŸiliz pic.twitter.com/SAbfyGHYbQ — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 18 Ekim 2018

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