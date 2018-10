Korkuâ€™yu bir de tiyatroda izleyin

Stefan Zweig’ın 'Korku' romanından uyarlanan aynı adlı tiyatro oyunu bu sezon Türkiye’de ilk kez sahneleniyor.

Özlem ERTAN

Stefan Zweig, insanın iç dünyasını, çelişkilerini, psikolojisini ustalıkla anlatan en önemli yazarlardan biriydi. Ölümünden uzun yıllar geçtikten sonra bile bu kadar okunmasının, sevilmesinin en önemli nedeni bu. Onun kısa romanlarını okurken, yarattığı karakterlerin iç dünyalarında yürür ve gördüğümüz her ayrıntıyla insan doğasını daha iyi anlarız.

Türkiye’de özellikle son zamanlarda en çok okunan yazarlar arasında başta gelen Stefan Zweig’ın unutulmaz romanlarından biri de “Korku”. Zweig, bu kısa romanının başkarakteri Irene’nin, sahip olduğu rahat yaşamı, ailesini, huzurunu kaybetme korkusunu öylesine ustalıkla işlemiştir ki, Irene’yi gözlerinizle gördüğünüz ve tanıdığınız sanısına kapılırsınız. Aslında gerçekten de tanımışsınızdır. Zweig, tüm yönleriyle anlatmıştır onu size.

Hali vakti yerinde bir avukatla evli olan Irene’nin görünüşte çok güzel ve imrenilecek bir hayatı vardır. Parası, statüsü, saygınlığı yerli yerindedir. Günlerinin büyük kısmını gezerek, alışveriş yaparak ve saygın arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirmektedir. Ancak heyecan ve tutku eksiktir hayatında. Sonunda bir piyanistle yaşamaya başladığı yasak aşk sayesinde bu eksiğini de kapatmayı başarır. İşte tam bu noktada piyanistin nişanlısı olduğunu söyleyen şantajcı bir kadın çıkar karşısına. Irene’den sürekli para talep eden kadın, istediklerini vermezse her şeyi kocasına anlatacağını söyler. Irene için korku dolu günler başlamıştır.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ OYNANIYOR

Zweig’ın, her edebiyat tutkununun severek ve hayranlıkla okuduğu “Korku” romanından Elodie Menant’ın uyarladığı tiyatro oyununu artık Türkiye’de de izleyebilirsiniz. Zira Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölüm Başkanı Tuğçe Mine Aktulay Çakır’ın 2018’de kurduğu Tiyatro Altsahne, eylülden beri İstanbul’un çeşitli sahnelerinde “Korku”yu sahneliyor. Türkiye’de ilk kez oynanan “Korku”nun yönetmen koltuğunda da yine Tuğçe Mine Aktulay Çakır oturuyor.

17 Ekim akşamı Karaköy’deki İkincikat’ta izlediğimiz oyun, metnin doğasında yer alan kaybetme korkusunu, Irene’nin kocasına her şeyi itiraf etmekle etmemek arasındaki çelişkili ruh halini ve girdiği çıkmazı çok iyi yansıtıyordu. Bunda rejinin olduğu kadar Zeynep Aytekin, Kerim Urun, Asena Yıldırım ve İsmail Nadir Bilgili’nin başarılı oyunculuklarının da katkısı büyüktü. Yaklaşık 45 dakika süren tek perdelik oyunda seyircinin dikkati bir an bile dağılmadı, tempo düşmedi. Özellikle Irene’yi oynayan Zeynep Aytekin’in üzerindeki yük büyüktü, ancak sanatçı bunun altında kalktı. Sahip olduklarını kaybetme korkusuyla kıvranan kadının ruh halini başarıyla yansıttı. Şantajcı Elsa’yı canlandıran Asena Yıldırım ile Irene’nin kocasını oynayan Kerim Urun’un oyunculukları da tatmin ediciydi. Her ne kadar diğer karakterlerden çok daha az rolü olsa da Irene’nin sevgilisi olarak izlediğimiz İsmail Nadir Bilgili de rolüne yakışmıştı.

Tiyatro Altsahne, sezon boyunca “Korku”yu farklı sahnelerde oynayacak. Bu yeni ve başarılı ekibin programını takip edin ve “Korku”yu mutlaka izleyin derim ben. Hatta öncesinde Stefan Zweig’ın romanını yeniden okuyun. Tiyatro Altsahne’nin programını “Altsahne” isimli sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. İyi seyirler.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 21:27

www.evrensel.net