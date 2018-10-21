Korkuâ€™yu bir de tiyatroda izleyin

Stefan Zweigâ€™Ä±n 'Korku' romanÄ±ndan uyarlanan aynÄ± adlÄ± tiyatro oyunu bu sezon TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez sahneleniyor.

Özlem ERTAN

Stefan Zweig, insanÄ±n iç dünyasÄ±nÄ±, çeliÅŸkilerini, psikolojisini ustalÄ±kla anlatan en önemli yazarlardan biriydi. Ölümünden uzun yÄ±llar geçtikten sonra bile bu kadar okunmasÄ±nÄ±n, sevilmesinin en önemli nedeni bu. Onun kÄ±sa romanlarÄ±nÄ± okurken, yarattÄ±ÄŸÄ± karakterlerin iç dünyalarÄ±nda yürür ve gördüÄŸümüz her ayrÄ±ntÄ±yla insan doÄŸasÄ±nÄ± daha iyi anlarÄ±z.

Türkiye’de özellikle son zamanlarda en çok okunan yazarlar arasÄ±nda baÅŸta gelen Stefan Zweig’Ä±n unutulmaz romanlarÄ±ndan biri de “Korku”. Zweig, bu kÄ±sa romanÄ±nÄ±n baÅŸkarakteri Irene’nin, sahip olduÄŸu rahat yaÅŸamÄ±, ailesini, huzurunu kaybetme korkusunu öylesine ustalÄ±kla iÅŸlemiÅŸtir ki, Irene’yi gözlerinizle gördüÄŸünüz ve tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sanÄ±sÄ±na kapÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. AslÄ±nda gerçekten de tanÄ±mÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r. Zweig, tüm yönleriyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±r onu size.

Hali vakti yerinde bir avukatla evli olan Irene’nin görünüÅŸte çok güzel ve imrenilecek bir hayatÄ± vardÄ±r. ParasÄ±, statüsü, saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yerli yerindedir. Günlerinin büyük kÄ±smÄ±nÄ± gezerek, alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparak ve saygÄ±n arkadaÅŸlarÄ±yla sohbet ederek geçirmektedir. Ancak heyecan ve tutku eksiktir hayatÄ±nda. Sonunda bir piyanistle yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yasak aÅŸk sayesinde bu eksiÄŸini de kapatmayÄ± baÅŸarÄ±r. Ä°ÅŸte tam bu noktada piyanistin niÅŸanlÄ±sÄ± olduÄŸunu söyleyen ÅŸantajcÄ± bir kadÄ±n çÄ±kar karÅŸÄ±sÄ±na. Irene’den sürekli para talep eden kadÄ±n, istediklerini vermezse her ÅŸeyi kocasÄ±na anlatacaÄŸÄ±nÄ± söyler. Irene için korku dolu günler baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

TÜRKÄ°YE’DE Ä°LK KEZ OYNANIYOR

Zweig’Ä±n, her edebiyat tutkununun severek ve hayranlÄ±kla okuduÄŸu “Korku” romanÄ±ndan Elodie Menant’Ä±n uyarladÄ±ÄŸÄ± tiyatro oyununu artÄ±k Türkiye’de de izleyebilirsiniz. Zira Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölüm BaÅŸkanÄ± TuÄŸçe Mine Aktulay ÇakÄ±r’Ä±n 2018’de kurduÄŸu Tiyatro Altsahne, eylülden beri Ä°stanbul’un çeÅŸitli sahnelerinde “Korku”yu sahneliyor. Türkiye’de ilk kez oynanan “Korku”nun yönetmen koltuÄŸunda da yine TuÄŸçe Mine Aktulay ÇakÄ±r oturuyor.

17 Ekim akÅŸamÄ± Karaköy’deki Ä°kincikat’ta izlediÄŸimiz oyun, metnin doÄŸasÄ±nda yer alan kaybetme korkusunu, Irene’nin kocasÄ±na her ÅŸeyi itiraf etmekle etmemek arasÄ±ndaki çeliÅŸkili ruh halini ve girdiÄŸi çÄ±kmazÄ± çok iyi yansÄ±tÄ±yordu. Bunda rejinin olduÄŸu kadar Zeynep Aytekin, Kerim Urun, Asena YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°smail Nadir Bilgili’nin baÅŸarÄ±lÄ± oyunculuklarÄ±nÄ±n da katkÄ±sÄ± büyüktü. YaklaÅŸÄ±k 45 dakika süren tek perdelik oyunda seyircinin dikkati bir an bile daÄŸÄ±lmadÄ±, tempo düÅŸmedi. Özellikle Irene’yi oynayan Zeynep Aytekin’in üzerindeki yük büyüktü, ancak sanatçÄ± bunun altÄ±nda kalktÄ±. Sahip olduklarÄ±nÄ± kaybetme korkusuyla kÄ±vranan kadÄ±nÄ±n ruh halini baÅŸarÄ±yla yansÄ±ttÄ±. ÅžantajcÄ± Elsa’yÄ± canlandÄ±ran Asena YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irene’nin kocasÄ±nÄ± oynayan Kerim Urun’un oyunculuklarÄ± da tatmin ediciydi. Her ne kadar diÄŸer karakterlerden çok daha az rolü olsa da Irene’nin sevgilisi olarak izlediÄŸimiz Ä°smail Nadir Bilgili de rolüne yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Tiyatro Altsahne, sezon boyunca “Korku”yu farklÄ± sahnelerde oynayacak. Bu yeni ve baÅŸarÄ±lÄ± ekibin programÄ±nÄ± takip edin ve “Korku”yu mutlaka izleyin derim ben. Hatta öncesinde Stefan Zweig’Ä±n romanÄ±nÄ± yeniden okuyun. Tiyatro Altsahne’nin programÄ±nÄ± “Altsahne” isimli sosyal medya hesaplarÄ±ndan takip edebilirsiniz. Ä°yi seyirler.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 21:27

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