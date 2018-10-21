Kocaeli Demokrasi GiriÅŸiminden forum: FaturayÄ± Ã¶deyen biz olmayacaÄŸÄ±z

'Ekonomik kriz, TÃ¼rkiye ve iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±' konulu foruma ekonomi yazarÄ± BahadÄ±r Ã–zgÃ¼r, Flormar ve Cargill iÅŸÃ§ileri konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.

Kocaeli Demokrasi GiriÅŸiminin düzenlediÄŸi 'Ekonomik kriz, Türkiye ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±' baÅŸlÄ±klÄ± forumda konuÅŸan ekonomi yazarÄ± BahadÄ±r Özgür, "Krizin yükünün kime çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± gayet açÄ±k. Amaç patronlarÄ± korumak" dedi.

Ä°zmit'te Alternaif Kültür Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen foruma Gazete Duvar ekonomi yazarÄ± BahadÄ±r Özgür, Gebze'de sendikal haklarÄ± için direniÅŸte olan Flormar iÅŸçilerinden AyÅŸe Öztürk ile Bursa'da yine sendikal haklarÄ± için direniÅŸte olan Cargill iÅŸçilerinden Fatih Gürdal konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.

EtkinliÄŸin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda Kocaeli Demokrasi GiriÅŸimi adÄ±na konuÅŸan Bekir Yurdagül, iÅŸçilerin emekçilerin yanÄ±nda olmaya devam edeceklerini vurguladÄ±. Krizi konuÅŸacaklarÄ±nÄ± belirten Yurdagül, "Ülkedeki ekonomik krizin faturasÄ± iÅŸçilere ve emekçilere kesiliyor ve ödetilmek isteniyor. Ä°ÅŸçiler emekçiler aynÄ± zamanda iÅŸten atÄ±lÄ±yor ve yokluÄŸa mahkum ediliyor. Bu ülkede bir çok direniÅŸe tanÄ±k olduk destek verdik, ÅŸimdi yine böyle bir görevimimiz var. Güçlülerin güçsüzleri ezdiÄŸi bu süreçte iÅŸçilerin, emekçilerin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. Yurdagül'ün ardÄ±ndan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu'nun dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± okundu. Forumun moderatörlüÄŸünü TGS Kocaeli Temsilcisi Caner Aktan yaptÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

'HÄ°ÇBÄ°RÄ° KRÄ°Z OLDUÄžUNU KABUL ETMEDÄ°'

Forumda ilk olarak konuÅŸan ekonomi yazarÄ±, BahadÄ±r Özgür, Cargill ve Flormar iÅŸçileri ile birarada olmaktan mutlu ve umutlu olduÄŸunu belirterek konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. Ä°ktidarlarÄ±n her dönemde krizi kabullebmedikleri belirten Özgür, "Ä°lk baÅŸta dolar yükseldiÄŸinde 'dÄ±ÅŸ güçler' dendi, sonrasÄ±nda 'kriz mriz yok' dendi. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin eyleminden sonra ise 'kriz psikolojiktir' dendi. AslÄ±nda oldukça çeliÅŸkili olduklarÄ± görülüyor. Bundan önce geçirdiÄŸimiz bir çok kriz oldu ancak hiçbir iktidar ülkenin krize girdiÄŸini kabul etmeyip, dÄ±ÅŸ güçlerin oyunu olduÄŸu söyledi. AKP'de bu kadar iddialÄ± olduÄŸu ekonomi konusunda krizde olduÄŸunu elbette söylemeyecekti. Åžuanda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kriz ise daha öncekilere hiç benzemeyen bir kriz türü. Sebebi ise 2001 krizinden sonraki yeni büyüme modeli" diye konuÅŸtu. 2001'de ülkenin büyük bir kriz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Özgür, "2001'den sonra büyüme modeli devletin borçlandÄ±ÄŸÄ± deÄŸil vatandaÅŸÄ±n borçlandÄ±ÄŸÄ± bir durum oldu. Finalsal istikrarÄ± saÄŸlamaya dönük mücadele olarak adlandÄ±rlmÄ±ÅŸtÄ±. Bu döneme kadar üç önemli tarih var; 2006, 2008, 2013. Bu tarihlerde yasanan önemlidir. 2006'da borçlar özel sektör ve halk olarak bölündü. 2008'de Mortgage krizi yasandÄ±. Çok konuÅŸulmasa da 2008'de o kriz etkiledi. Ama bu krizden en çok yararlanan ülke Türkiye oldu. O dönem ErdoÄŸan bir çok büyük proje açÄ±klamaya ve 'ustalÄ±k dönemi'ni inÅŸa ettiÄŸini söyledi, dövizle borçlanma yasaÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±. Türkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en büyük 2001 krizi ile ÅŸuanki arasÄ±ndaki iç borç toplam 13 kat arttÄ±. Bunun gibi bir çok borç katlandÄ± ve 2017 de ilk kez vatandaÅŸla devletin borcu eÅŸit düzeye geldi" dedi.

AKP'nin patronlarÄ± koruduÄŸunu belirten Özgür, "AKP'nin elinde ekonomiyi çevirecek bir ÅŸey kalmadÄ±. O yüzden direniÅŸeri bastÄ±rÄ±yorla, artÄ±k farklÄ± yollar da aramaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu güne kadar 3.000 ÅŸirket konkordato ilan etti, bunlarÄ±n yüzde 70'i inÅŸaat sektöründe. Dolar sadece burada bir dürtükleyicidir. Tüm bunlarÄ±n sonucunda iÅŸçiler iÅŸten atÄ±lmaya devam edecektir. KÄ±dem tazminatÄ± da tekrar tartÄ±ÅŸtÄ±lmaya açÄ±lacak. DolayÄ±sÄ±yla krizin yükünün de kime çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± gayet açÄ±k. Burada amaç patronlarÄ± korumaktÄ±r" sözlerini kullandÄ±.

'KARARLILIKLA DÄ°RENÄ°YORUZ'

Daha sonra sözü sendikal haklarÄ± için direnen Flormar iÅŸçileri adÄ±na AyÅŸe Öztürk aldÄ±. 11 yÄ±l Flormar'da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Öztürk, "Ä°lk direniÅŸe çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda iki üç gün direniriz diye düÅŸünmüÅŸtük sonrasÄ±nda ise bu yaÅŸananlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda asla yÄ±lmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± gördük. Ve 160 gündür aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla direniyoruz. Asla umutsuzluÄŸa kapÄ±lmadan devam edeceÄŸiz" dedi.

Öztürk'ün ardÄ±ndan sözü direniÅŸteki Cargill iÅŸçileri adÄ±na Fatih Gürdal aldÄ±. Gürdal, 2012'den bu yana sendikalÄ± olmak için mücadele ettiklerini belirterek sözlerine baÅŸladÄ±. Cargill'de 17 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Öztürk, "FabrikanÄ±n önünden gideceÄŸimizi sanÄ±yorlar ancak gitmeyeceÄŸiz ve direnmeye devam edeceÄŸiz. Elbeette kriz döneminde iÅŸsiz olmak zor ancak faturayÄ± da ödeyen biz olmayacaÄŸÄ±z. Ücretlerimiz düÅŸürülüyordu, bunun karÅŸÄ±sÄ±nda mücadele etmeye baÅŸladÄ±k. Patronun söylediÄŸi ise dÄ±ÅŸarda bir çok iÅŸçi olmasÄ±, benim savunduÄŸum ise sendikayÄ±, mücadeleyi liselerde okullarda öÄŸretmeliler gençlere. EÄŸer direnmezsek çocuklarÄ±mÄ±za hiç bir gelecek bÄ±rakamayacaÄŸÄ±z" dedi. Mücadele vurgusu yapan Öztürk, "Olan haklarÄ±mÄ±zÄ± bile alÄ±yorlar, bunlar için direnmeliyiz. ZamanÄ±nda nasÄ±l direniÅŸle alÄ±ndÄ±ysa haklar, ÅŸimdi de o ÅŸekilde mücadele etmeliyiz" diye konuÅŸtu.

Forum soru cevap kÄ±smÄ±ndan sonra son buldu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 22:09

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