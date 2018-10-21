Bir yÄ±l tutuklu kalan avukat Sezin UÃ§ar: Savunma saldÄ±rÄ± altÄ±nda

Avukat Sezin UÃ§ar, tutuklanma sÃ¼recini, cezaevlerindeki koÅŸullarÄ±, avukatlar Ã¼zerindeki baskÄ±larÄ± ve yargÄ±nÄ±n geldiÄŸi noktayÄ± deÄŸerlendirdi.

Yasin KOBULAN

Bir yÄ±l tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliye olan Avukat Sezin Uçar, savunma makamÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak, “AvukatlÄ±k noter makamÄ± haline getirilmek isteniyor” dedi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda 19 Ekim 2017 tarihinde gözaltÄ±na alÄ±nan avukat Sezin Uçar, bir hafta sonra çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Uçar 5 Ekim günü yapÄ±lan tutuk incelemesinde avukat arkadÄ±ÅŸÄ± Özlem GümüÅŸtaÅŸ ile tahliye edildi.

Uçar, tutuklanma sürecini, cezaevi koÅŸullarÄ±nÄ±, avukatlar üzerindeki baskÄ±larÄ± ve yargÄ±nÄ±n geldiÄŸi noktayÄ± deÄŸerlendirdi.

‘SAVUNMAYA SALDIRI VAR’

TutuklanmalarÄ±na gerekçe olarak avukatlÄ±k faaliyetlerinin gösterildiÄŸini belirten Uçar, müvekkillerinin otopsi iÅŸlemlerine, cenaze törenlerine katÄ±lmalarÄ±nÄ±n suçlama konusu olduÄŸunu kaydetti. Savunma makamÄ±nÄ±n çok büyük bir saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Uçar, “Biz tutuklanmadan önce yüzü aÅŸkÄ±n meslektaÅŸÄ±mÄ±z hakkÄ±nda müdafi ile görüÅŸme kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gözaltÄ±nda müvekkillerine hukuki yardÄ±mda bulunamÄ±yordu. Bugün muhalif birçok avukat hakkÄ±nda soruÅŸturmalar yürütülüyor” hatÄ±rlatmasÄ±nda bulundu.

‘AVUKATLIK NOTER HALÄ°NE GETÄ°RÄ°LMEK Ä°STENDÄ°’

Özellikle OHAL’in ilanÄ±ndan sonra avukatlÄ±k mesleÄŸinin adeta noter makamÄ± haline getirildiÄŸini ifade eden Uçar, “SavunmasÄ±z karar verilebilir, avukatsÄ±z duruÅŸma görülebilir ÅŸeklinde uzayÄ±p gidiyor. Bir nevi savunma makamÄ±nÄ±n pozisyonu yok sayÄ±lmak isteniyor. AvukatlÄ±k, mesleÄŸi gereÄŸi muhaliftir. Bizim tutuklanmamÄ±z sadece bir sonuç” diye konuÅŸtu. Uçar, meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n güçlü dayanÄ±ÅŸmasÄ± ve toplumsal muhalefetin baskÄ±sÄ± sonucu tahliye edildiklerini, ancak avukatlar üzerindeki baskÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.

‘BARO YANIMIZDA DURMADI’

TutuklandÄ±ktan sonra Ä°stanbul Barosu’nun desteÄŸini hiçbir ÅŸekilde hissetmediklerini anlatan Uçar, cezaevinde bulunduklarÄ± süre boyunca barodan kendilerini ziyaret eden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, durumlarÄ±na iliÅŸkin hiçbir çaba sarf etmediÄŸini belirtti. Baroya yönelik eleÅŸtirilerini sürdüren Uçar, “Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z faaliyetlerin arkasÄ±nda duran bir baro söz konusu deÄŸil. AvukatlÄ±k mesleÄŸi gereÄŸi tutuklandÄ±k ve bu çok açÄ±ktÄ±. Baro hala siyasi genetik kodlarla hareket eden bir baro” dedi.

‘HAK Ä°HLALLERÄ° ARTMIÅž DURUMDA’

Uçar, 12 yÄ±llÄ±k avukat olduÄŸunu ve görev süresince farklÄ± farklÄ± cezaevlerini ziyaret ettiÄŸini hatÄ±rlatarak, “Ama sorunlarÄ± içeriden görmek çok farklÄ± oluyor” diye vurguladÄ±. Cezaevlerinde en büyük sorunun yayÄ±nlara ulaÅŸmak olduÄŸunu, kitaplara ulaÅŸmanÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Uçar, ihlallere iliÅŸkin yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurulara da yanÄ±t alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Yer yer jandarma tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±larÄ±n olduÄŸunu ifade eden Uçar, hak ihlallerinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. (Ä°stanbul/MA)

Ä°stanbul Barosu Genel Kurulu ikinci gÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 17:05

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