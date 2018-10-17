Ankara'da Åžehir hastaneleri aÃ§Ä±lÄ±nca birÃ§ok hastane kapatÄ±lacak

Ankara'da Bilkent ve Etlik Åžehir Hastanelerinin aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte 14 hastane kapatÄ±lacak. Hastanemi Kapatma Platformu: 'SaÄŸlÄ±k deÄŸil, soygun merkez

Ankara'da yapÄ±mÄ± devam eden Bilkent ve Etlik Åžehir Hastanelerinin açÄ±lmasÄ±yla birlikte 14 hastane kapatÄ±lacak. Daha önce 29 Ekim günü açÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen Bilkent Åžehir Hastanesi'nin yakÄ±nda açÄ±lmasÄ± bekleniyor. Sendikalar, siyasi partiler, meslek odalarÄ± ve demokratik kitle örgütlerinin kurduÄŸu Hastanemi Kapatma Platformu, hastanelerin kapatÄ±lacak olmasÄ±na tepki gösterdi. AçÄ±klamada, “Ankara'da yeni bir saÄŸlÄ±k merkezi deÄŸil, soygun merkezi açÄ±lÄ±yor”denildi.

Ankara'da açÄ±lacak olan ÅŸehir hastaneleri ile ilgili açÄ±klama yapan Hastanemi Kapatma Platformu, Ankara içindeki 14 hastanenin parça parça ÅŸehir hastanesine taÅŸÄ±nacak olmasÄ±na tepki gösterdi.

Platformu oluÅŸturan kurumlar adÄ±na açÄ±klamayÄ± okuyan ATO Yönetim kurulu Üyesi Dr. Arif MüezzinoÄŸlu, “Hepimizin ekmeÄŸine, geleceÄŸine kast eden, borç yükü altÄ±na sokan günde yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 500 bin TL kira ödeyeceÄŸimiz bir soygun merkezi açÄ±lacak” dedi.

DEVLET 25 YIL DOLAR ÜZERÄ°NDEN KÄ°RACI OLACAK

Ä°ki aya kadar açÄ±lmasÄ± planlanan Bilkent Åžehir Hastanesi için, Ankara içindeki 14 devlet hastanesinin parça parça taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen MüezzinoÄŸlu, “Devlet bizim cebimizden hem de bu zor dönemde dolar üzerinden kira ödemeye hazÄ±rlanÄ±yor. 25 yÄ±l boyunca biz ödeyeceÄŸiz ama ne ödeyeceÄŸiz, kaça anlaÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸ söylenmiyor. Tahminlere göre yÄ±lda 80 milyon dolar. Halk bu parayÄ± vergileri ile ödeyecek ama ne ödediÄŸini, anlaÅŸmasÄ±nÄ± öÄŸrenemeyecek” diye konuÅŸtu.

Bilkent Åžehir Hastanesi'nin açÄ±lmasÄ±yla birlikte Ankara'da bulunan Onkoloji, Yüksek Ä°htisas gibi devlet hastanelerinin kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden MüezzinoÄŸlu, “BunlarÄ±n eksikliklerinin tamamlanmasÄ± yerine yok edilerek AVM benzeri, devasa, hasta garantisi verilen merkezler inÅŸa etmek anlaÅŸÄ±lÄ±r deÄŸil. Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yetiÅŸilemeyen bir ortamda hükümet, Ankara'nÄ±n göbeÄŸine dolar üzerinden garantili kira anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir merkez açacak”dedi.

BU PARAYLA ÇOCUKLAR 1 YIL ÜCRETSÄ°Z KAHVALTI YAPABÄ°LÄ°R

Bilkent Åžehir Hastanesi'ne yÄ±llÄ±k harcanacak 80 milyon TL ile Ankara'ya en az 400 tane Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi yapÄ±labileceÄŸini belirten MüezzinoÄŸlu, “AnkaralÄ±larÄ±n hastane muayene katÄ±lÄ±m payÄ± ödemeleri kaldÄ±rÄ±labilir. Okula giden 15 yaÅŸ altÄ± bütün çocuklara bir yÄ±l boyunca günde yarÄ±m litre ücretsiz süt, iyi bir planlama ile de sabah kahvaltÄ±sÄ± verilebilir” dedi. MüezzinoÄŸlu, hükümetin çocuklardan esirgeyip CNN Holding'e vereceÄŸi paralarÄ± durdurmak için vicdan, yürek, akÄ±l gerekir diye belirtti. MüezzinoÄŸlu, bütn siyasi partilere, sendikalara, meslek örgütlerine, derneklere seslenerek “Gelin varlÄ±klarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kalÄ±m, hep birlikte tutum alalÄ±m, ortak davranalÄ±m” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

SADECE ALTINDAÄž'DA 8 HASTANE KAPATILACAK

CHP AltÄ±ndaÄŸ Ä°lçe EÄŸitim Sekreteri Zeki YalçÄ±ndere, Ankara'da kapatÄ±lacak 14 hastaneden 8'inin kendi ilçelerinde olduÄŸunu söyledi. AltÄ±ndaÄŸ nüfusunun çoÄŸunlukla iÅŸçiler, yoksullar ve mültecilerden oluÅŸtuÄŸunu kaydeden YalçÄ±ndere, “Cebindeki son dolmuÅŸ parasÄ±nÄ± veremediÄŸi için ilaçlarÄ±nÄ± alamayan ilçe sakinlerimiz varken, ilçemizdeki hastanelerin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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